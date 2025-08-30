La "Korean Wave" attire des touristes dans des lieux inattendus

Carmen Fuchs, responsable des ventes de Jungfrau Railways, explique avoir observé un « gain d’intérêt de la part de la Corée du Sud et des autres marchés influencés par la culture de K-dramas » pour visiter la Suisse. De façon plus spécifique, Carmen Fuchs explique que ces visiteurs demandent des informations ou prennent des photos de lieux de tournage précis, comme le col de montagne de Klein Scheidegg, ou encore Jungfraujoch et Grindelwald. La série montre le couple en visite à Jungfraujoch, que l’on surnomme le sommet de l’Europe. Cette destination touristique populaire abrite la station de tramway la plus haute d’Europe, et d’autres attractions comme l’observatoire du Sphynx et le palais de glace. Les fans aventureux peuvent tenter de faire du parapente comme le personnage féminin de Yoon Se-i, qui se retrouve réunie avec Ri Jeong Hyeok à la fin de la série TV, avec en toile de fond le mont First de Grindelwald. TÉLÉPORTEZ-VOUS À QUÉBEC, AU CANADA

Après la diffusion du K-drama Goblin, « l’hôtel Fairmont Le Château Frontenac a connu une augmentation de 500 % de réservations de la part de touristes coréens et a même lancé son “Goblin Package” », explique Anna Lee, président de AL Marketing & Communications, qui s’occupe du marketing pour l’agence de voyage Destination Canada, en Corée du Sud.

L’acteur Gong Yoo joue un gobelin immortel (dokkaebi dans le folklore coréen) qui se téléporte entre la Corée du Sud et Québec, où il s’achète un hôtel, le Fairmont Le Château Frontenac. Le personnage magique se sert d’une porte rouge dans le quartier commercial le plus ancien d’Amérique du Nord, Petit-Champlain, comme d’un portail vers la ville. Les boutiques au charme désuet parsèment le quartier, comme La Petite Cabane à Sucre de Québec, où vous pouvez goûter des bonbons au sirop d’érable, une spécialité québécoise. Les fans peuvent se rendre à l’escalier casse-cou, le plus vieil escalier de Québec, pour se rendre à Petit-Champlain, ou bien emprunter le funiculaire pour un trajet aux vues à couper le souffle.

On découvre Québec à travers le K-drama, et des vues magnifiques comme la terrasse Pierre-Dugua de Mons, qui surplombe le fleuve Saint-Laurent et la vieille ville de Québec. Ou encore le parc Samuel-Holland dans le quartier Saint-Sacrement. Et même si les fans ne peuvent pas se rendre dans l’historique Château Frontenac, Québec vaut le détour pour sa vieille ville fantastique. UNE LUNE DE MIEL À BERLIN ET POSTDAM, EN ALLEMAGNE

La blogueuse singapourienne, Nadia Lau, a regardé le K-drama diffusé en 2024, Queen of Tears, à l’instar de la plupart des fans. Six mois après avoir regardé la série, elle s’est rendue en Allemagne pour visiter les lieux où le couple principal de la série est parti en lune de miel. Ces scènes soulignent l’architecture du 19e siècle que l’on retrouve à Berlin et Potsdam, dont la cathédrale de Berlin et le quartier du vieux marché de Potsdam.

La popularité du K-drama a incité l’agence de voyage Visit Berlin à publier une liste des lieux de tournage de Queen of Tears sur son site Internet. Les fans peuvent suivre l’itinéraire de la lune de miel en se baladant le long des berges du Spree, en visitant la fontaine de Neptune et en faisant les boutiques à la recherche de porte-bonheur au Winterfeldmarkt. Le style Rococo du palais Sanssouci du 18e siècle à Potsdam à 40 minutes de train de Berlin. Il s’agit de l’un des lieux les plus importants de la série ; on le voit dans des flashbacks où le couple se trouve sur les marches de grès. L’ALHAMBRA DE GRENADE, ESPAGNE

Memories of the Alhambra s’éloigne de la comédie romantique typique et tourne autour d’un jeu vidéo hyper-réaliste de réalité augmentée ayant lieu à Grenade, en Espagne. Partie mystère, partie science-fiction, cette série commence par une rencontre fortuite entre un P.D-G. d’une entreprise de jeu vidéo sud-coréenne et une propriétaire d’hôtel coréenne de Grenade. L’Alhambra, l’attraction touristique la plus connue de Grenade, un palais historique et une forteresse à l’architecture maure, est la véritable star de la série. Les fans se rappellent sans doute que l’affiche promotionnelle de la série montrait une vue du ciel depuis le mirador de San Nicolás.

L’équipe de production a tourné une partie de la série dans la ville espagnole de Girona, mais aussi en Slovénie, une destination pour remplacer Grenade. Cependant, la beauté de l’Alhambra est bien présente alors que le personnage principal explore le site touristique pour accomplir sa quête. La série inspire ses téléspectateurs à visiter les palais nasrides de l’Alhambra, tout particulièrement la cour des Lions, où les gravures et l’architecture en font l’un des éléments les plus frappants de ce site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. UN CHARME PITTORESQUE AU-DELÀ DE POHANG, CORÉE DU SUD

Il va sans dire que la meilleure destination pour les fans de K-dramas reste la Corée du Sud. La vie rurale tranquille du pays est sous les feux des projecteurs depuis que des séries telles que Hometown Cha Cha Cha et When Camellia Blooms ont été diffusées. Les compagnies de production ont filmé les deux séries à Pohang, une ville industrielle connue pour ses entreprises de métallurgie.

Des villages de pêcheurs pittoresques, qui entourent Pohang et que l’on retrouve dans les deux séries, montrent la vie rurale et ses communautés qui se serrent les coudes. Les fans de la série peuvent visiter la zone pour profiter de la culture détendue et observer les pêcheurs du village de Seokbyeong, nager à la plage de Wolpo et déguster le plat de fruits de mer populaire, le mulhoe, une soupe froide de poisson cru accompagnée de légumes, d’un bouillon épicé et de sauce au piment ou pâte de piment.