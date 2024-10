Inde : à la découverte du Rajasthan, le pays des rois

JOURS 3 à 4 : Udaipur

À faire : un court vol en avion est nécessaire pour rallier la cousine plus calme que la ville rose, Udaipur, située au bord du lac Pichola, avec pour toile de fond les Aravalli, une chaîne de montagnes de couleur pourpre. Montez à bord d’un bateau au coucher du soleil pour voir l’eau devenir rouge ardent et arrêtez-vous pour visiter le palais de l’île, Jagmandir, érigé en 1620. D’énormes éléphants de pierre flanquent l’entrée des lieux, tandis que des pavillons de marbre parsèment les pelouses impeccablement entretenues. À vélo, faites le tour du lac : vous passerez par de jolies ruelles bordées de maisons blanchies à la chaux et devant les marches du Gangaur Ghat qui mènent au bord de l’eau et jouxtent une haveli magnifiquement restaurée. Udaipur est également connue pour ses peintures miniatures. Si l’histoire de cette forme d’art complexe vous intéresse, il existe des visites guidées qui vous permettront de rencontrer des maîtres-artisans locaux.

Où manger : déjeunez sur les pelouses parfaitement entretenues du Raaj Bagh, qui surplombe le lac et sert l’un des meilleurs paneer de la ville. Le soir venu, prenez le chemin du Jagat Niwas, un hôtel historique qui figure parmi les meilleurs endroits où admirer le coucher du soleil. Les tables sont disposées dans des jharokhas (fenêtres en pierre) qui s’avancent sur l’eau, des fresques colorées ornent les plafonds et le menu comporte des plats traditionnels rajasthanis, notamment du dhal ou du poulet tandoori.

Où loger : construit en marbre blanc, le Taj Lake Palace d’Udaipur se trouve sur une île privée du lac. Les chambres sont décorées de motifs peints à la main, de traversins en soie, de balançoires et de vitraux donnant sur le City Palace qui, chaque soir, est l’objet d’un spectacle de lumières. Les restaurants sur place, comme celui du toit-terrasse, le Bhairo, sont réservés aux clients de l’établissement.

JOUR 5 : NARLAI

À faire : la campagne du Rajasthan contraste avec les palais et l’agitation des villes de l’État. Ce sont deux heures de route spectaculaires qui vous attendent pour rallier Narlai. En chemin, vous pourrez vous arrêter à l’imposante forteresse de Kumbhalgarh, surnommée la grande muraille d’Inde et perchée au sommet d’une colline, ainsi qu’au temple de Jain à Ranakpur. Avec ses immenses salles et près de 1 500 colonnes finement sculptées, ce site est si époustouflant qu’il émeut aux larmes les visiteurs. Le petit village de Narlai est une invitation à la lenteur avec ses habitants arborant des turbans écarlates, ses bergers et leur troupeau de chèvres et ses vendeurs ambulants de tchaï et leurs bidons fumants de thé. Si vous êtes en bonne forme physique, gravissez Elephant Rock où un sublime panorama sur la campagne environnante vous attend.

Où manger : au Rawla Narlai, une maison pleine de coins et de recoins située en pleine campagne dotée d’un bâoli, plus de 600 bougies vacillent dans la brise, diffusant une lumière dorée sur ce qui pourrait bien être le cadre le plus magique pour dîner. Ici, les visiteurs peuvent déguster un menu en cinq services qui fait la part belle aux ingrédients locaux et de saison, tout en écoutant un sadhu (ascète religieux) jouer sa musique.