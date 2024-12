Malaisie : le Belmond Express est de retour

Cela arrive sans prévenir. Lorsque je le rejoins, je ne peux m’empêcher de me sentir bercée par la vue des rails qui défilent sans fin le long des couloirs de la ligne, ordonnées et bordés de palmiers dont les frondes s’élancent les unes après les autres vers cette démarcation à l’horizon où la jungle rencontre le ciel. Des détails entrent dans mon champ de vision et en ressortent presque aussitôt : des clairières couvertes de plantes rampantes, des formations karstiques calcaires couleur d’albâtre, taillées à la serpe tels des ongles de pieds de géants, et des rivières léthargiques.

De temps à autre, des agrégats de toits ondulés en fer émergent abruptement de la brume et me dévoilent subrepticement les rituels matinaux qui prennent place entre eux : une femme qui fait un signe à son enfant sur le pas d’une porte ; une famille à trois sur une mobylette ; des chiens errants qui somnolent dans la lumière ambrée du soleil levant et dont l’oreille tressaute à peine alors que nous passons dans un bruit de ferraille. Un troupeau de chèvres se disperse soudain, effrayé par notre tigre bondissant.

GRIFFES CACHÉES

Il y a un derrick dans la jungle. Du moins, c’est ce dont cela a l’air de loin. Sur cette tour couleur rouille, qui prend appui sur le sol forestier, serpente un escalier qui conduit à une plateforme d’observation circulaire. Dans cette mer composée de toutes les nuances de vert imaginables, où le chant triste des gibbons couvre le bourdonnement monotone des insectes et où des poissons ondulent dans les eaux boueuses, la tour semble étrangement artificielle, mais il y a une bonne raison à cela.

« Quelque chose est en train de bouger », prévient notre guide, Muhammad bin Othman, qui a déjà quasiment atteint la tour qui se dresse devant nous au bout de la passerelle qui file entre les cimes. Je suis descendue du train après le petit-déjeuner et désormais, le soleil de la fin de matinée commence à me taper sur la nuque, ses rayons pénétrant dans les interstices de la canopée, ça et là, au gré de son mouvement de balancier, comme autant d’éclats lumineux et fragiles. À l’horizon, les nappes bleutées de la brume s’accrochent aux bosses lointaines du Gunung Tahan. La chaleur tropicale a épaissi l’air, si bien que l’on a l’impression qu’il est aussi dense que l’eau.

« Calao ! », crie Muhammad en désignant un amas indistinct de plumes monochromes en plein vol. « C’est un calao pie », précise-t-il alors que la queue de l’oiseau disparaît entre des lianes. « Nous en avons neuf espèces en tout. La plus effrayante est le calao à casque rond, car son cri devient de plus en plus rapide et agaçant. Nous l’appelons l’oiseau-belle-mère. » Il nous le fait écouter sur son téléphone : ses hululements deviennent de plus en plus frénétiques et culminent en un ultime rire grinçant digne d’un super-méchant.

Entrés par la lisière occidentale du Parc national de Taman Negara, nous suivons désormais un sentier en forme de boucle sur la passerelle qui traverse la canopée de la forêt ; cela nous permet de minimiser notre impact sur le sol de la jungle. Il y a peu, Muhammad a aperçu une panthère depuis son poste d’observation perché dans les arbres, elle était lovée dans l’ombre en contrebas. Cette région abrite en tout et pour tout sept espèces de félins, dont la panthère nébuleuse (Neofelis nebulosa) et le tigre de Malaisie, qui est menacé d’extinction. Muhammad n’en a encore cependant jamais vu.