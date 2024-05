Vietnam : voyage au fil de l'eau dans les îles du sud

La vie religieuse vietnamienne est pour le moins complexe : on y trouve des éléments du taoïsme, du confucianisme, du bouddhisme, du caodaïsme et, dans certaines régions, du catholicisme, reste du colonialisme français. Mais à Phu Ly, j’ai également reconnu le dieu hindou des oiseaux, Garuda, sculpté sur les murs du temps et les socles de pierre portant les têtes à trois faces rendues célèbres par Angkor Wat, au Cambodge. Un moine vêtu d’une robe couleur curcuma installe des chaises en plastique et des haut-parleurs d’un mètre de haut se mettent à clignoter.

Nous sommes bientôt de retour sur le fleuve et mon dernier arrêt de la soirée est la capitale de la région, Can Tho, la cinquième plus grande ville du Vietnam avec une population d’environ 1,3 million d’habitants. Elle n’a pas toujours été aussi urbaine. « Il y a dix ans, Can Tho n’était qu’une commune rurale, mais maintenant, nous possédons des hôtels et des discothèques », déclare Jerry alors que notre bateau entre dans un croisement d’eau encadré par de très grands hôtels. Les stands des marchés nocturnes qui bordent les promenades fluviales s’illuminent comme des lucioles à la tombée de la nuit.

Le quartier de Cai Rang de la ville est célèbre pour son marché flottant, une particularité de la vie du Mékong depuis des centaines d’années. « Avant l’arrivée des réseaux routiers, on transportait tout par bateau », explique Jerry. Le lendemain, en approchant du marché depuis le fleuve, je remarque des fils à linge suspendus à l’extérieur des petites cabines ainsi que des ponts équipés de hamacs. « Logement mobile », déclare Jerry, en faisant un signe de tête vers les logements de fortune. La plupart des habitants travaillant là vivent en permanence sur leur bateau.

Sur de longues perches de bambou pendent des bateaux, présentant ce qui est mis à la vente ce jour-là : oignons, ail et citrouilles, ainsi que d’énormes quantités de pastèques attachées les unes aux autres. Mais cet ensemble de sampan n’est pas exactement le vaste village flottant décrit dans les livres que j’ai lus avant de venir. Le développement urbain est tel que cet aspect de la vie de Can Tho est en train de disparaître lentement : en effet, les gens préfèrent ranger leurs courses à l’arrière d’une moto plutôt que d’un bateau. « Les gens veulent aller de l’avant », déclare Jerry avec empathie, choisissant ses mots avec soin. « Mais on est tristes à l’idée que ce marché ne sera probablement plus là quand nos enfants seront grands. »

BIENVENUE EN ENFER

Mon prochain arrêt est l’archipel de Con Dao, à l’extrême-sud des frontières du Vietnam. Comme le Mékong, il s’agit d’une région à l’aube du changement. Alors que mon avion s’apprête à atterrir sur l’île principale habitée, Con Son, je suis accueillie par la vue d’une petite escadrille de chalutiers et de bateaux de pêche aux calamars aux couleurs de l’arc-en-ciel, flottant au large comme un millier d’îles satellites minuscules. De hautes montagnes couvertes de longaniers et de noisetiers bordent un côté de la route qui mène à l’aéroport, tandis que l’autre domine des kilomètres de plages vides. Peu de touristes se rendent jusqu’à ces îles, mais les promoteurs immobiliers commencent à prendre conscience de leur potentiel. Près de la gare maritime, on défriche les palmiers face à la mer pour couler les fondations en béton de nouvelles stations balnéaires.

Il y a trente ans encore, il aurait été impensable d’avoir des hôtels sur l’île. « Con Dao, était autrefois appelé "l’enfer sur Terre" », explique ma jeune guide, Thi Nuan « Pumpkin » Nguyen plus tard dans la journée. Chaussée de baskets blanches et coiffée d’un chapeau conique traditionnel, elle me guide dans les ruelles tranquilles de la ville de Con Son, où de grandes villas rappellent la présence de colons français au 19ᵉ siècle. Notre destination est une prison tristement célèbre, surnommée « les cages du tigre », l’une des nombreuses prisons construites pour accueillir les dissidents entre 1887 et 1954, à l’époque où le Vietnam faisait partie de l’Indochine française. Dans les années 1950, les prisons ont été récupérées par les Américains pendant la guerre du Vietnam. Aujourd’hui, elles sont protégées en tant que monument national.

Nous entrons dans la prison de Phu Tuong, où l’air semble ne s'être jamais renouvelé et les murs sont couverts de moisissure. Le père de Pumpkin, né en 1959, aurait pu finir ici si les choses avaient été différentes. « Quand il était jeune, il a été appelé à se battre à Con Dao avec la résistance, mais il était fils unique et ma grand-mère ne voulait pas qu’il y aille », explique-t-elle alors que nous montons un escalier pour atteindre une plate-forme située au-dessus d’une rangée d’enclos en béton à toit ouvert. Des panneaux informatifs décrivent comment les gardiens de prison ont utilisé le belvédère pour jeter une concoction de calcaire et d’eau dans les cellules, engluant les prisonniers pour qu’ils ne puissent pas bouger.

De nombreux Vietnamiens ont été moins chanceux que le père de Pumpkin. Des combattants provenant de toutes les régions du pays ont disparu derrière les rivières bordées de palmiers de Con Dao lorsque la ville a été utilisée comme base d’interrogatoire, d’emprisonnement et d’exécution par les Français, puis par les Américains. Au cimetière de Hang Duong, je tombe sur 2 000 tombes, dont la moitié sans nom, simplement ornée de l’étoile jaune à cinq branches du drapeau national. L’ambiance parmi la foule de visiteurs vietnamiens est cependant étonnamment festive. C’est en effet ici que repose Vo Thi Sau, une héroïne nationale qui est devenue le symbole des îles.

À l’âge de quatorze ans, Vo Thi Sau, a rejoint le mouvement de guérilla qui montait contre l’occupation française. Capturée et condamnée par la suite, elle devint à l’âge de dix-neuf ans la première femme exécutée à Con Dao, trois ans avant que la Guerre du Vietnam ne ravage le pays. Ce sinistre destin a conduit Con Dao à devenir un lieu de pèlerinage pour des milliers de Vietnamiens chaque année.

Malgré la taille du cimetière, la tombe de Vo Thi Sau est simple à trouver, entourée d’une foule de personnes. Décorée comme un sanctuaire avec son portrait sépia au centre, elle est éclairée par de l’encens et ornée de chrysanthèmes. Sur la tombe repose une ribambelle d’offrandes en papier en forme de faux sacs à main, de peignes et de parures de bijoux, tous les accessoires que la jeune femme aurait pu apprécier si sa vie avait pris un autre cours.

UN AVENIR PLUS RADIEUX

Aujourd’hui, environ un cinquième des habitants de l’île sont encore des militaires, mais Con Dao voit son avenir dans le tourisme. Des chemins de terre empruntés uniquement par des randonneurs et des taxis motos occasionnels me conduisent à travers l’épine dorsale de l’île jusqu’à des criques de galets désertes habitées par des écureuils noirs timides. Un matin, je vais ramasser des palourdes avec un seau en métal et un guide de l’île. Je regarde les crabes patiner sur le sable tandis que nous fouillons la plage avec un râteau en bambou. Sur un restaurant-péniche accessible par bateau, je mange des calmars et des crabes de Con Dao pêchés dans des filets en pleine mer.

On peut en manger ailleurs, mais ici, les tortues font l’objet d’efforts de conservation. On savait peu de choses sur leurs déplacements dans les îles jusqu’en 2017, lorsque le personnel du gîte écologique Six Senses, sur la côte est de l’île de Con Son, a découvert qu’une tortue verte femelle avait débarqué sur le rivage pour y pondre des œufs. Le gîte a immédiatement demandé une licence pour gérer un programme de conservation des tortues. Il est ensuite devenu en 2018 le seul hôtel du secteur privé au Vietnam autorisé à contribuer à la protection de cette espèce vieille de 200 millions d’années.