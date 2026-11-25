C’est l’été à Sydney ! Voici comment en profiter comme les locaux
Venez célébrer le début de l’été austral entre marchés locaux, baignades et promenades côtières avec vue sur le port emblématique de Sydney.
Carriageworks est un lieu de rendez-vous très apprécié le week-end, grâce à l’un des marchés les plus animés de Sydney qui se déroule le samedi.
Caressés par la brise estivale, les Sydnéens célèbrent le retour de cette saison festive en profitant des rayons du soleil. Promenades le long de la côte sauvage, barbecues et pique-niques dans les parcs, farniente sur l’une des célèbres plages de la ville… Passer du temps dans la nature n’est pas le seul moyen de vivre l’été : cette année, cet été s’annonce également riche en concerts et en festivals, ainsi que l’ouverture d’un grand musée dans l’ouest de la ville.
PRENDRE UN GRAND BOL D’AIR
Pour vivre l'été à Sydney comme les locaux, il vous faut passer une journée en pleine nature. Admirez le lever de soleil au-dessus de l’océan Pacifique avant d’embarquer pour une promenade dans le bush du parc national de Sydney Harbour et son réseau d’estrans protégés. Le sentier Manly Scenic Walkway d’environ 10 kilomètres longe des points d’observation sur le port, des plages isolées (un plongeon à Castle Rock Beach à mi-parcours est incontournable) et un site d’art rupestre aborigène où l’on peut observer des gravures de kangourous, de poissons et de boomerangs vieilles d’environ mille ans.
Heaps Normal combine brasserie sans alcool et salle de sport.
SIROTER UNE « BEVVIE »
Les locaux aiment la terrasse de The Bob Hawke Beer & Leisure Centre à Marrickville, dans le sud de Sydney, nommé ainsi en l’honneur d’un Premier ministre très apprécié dans les années 1980. Cette capsule temporelle vous transporte à l’époque des pubs et des clubs de sport : panneaux en bois, tapis rétro, étagères à trophées… et au détour des toilettes, quelques commentaires avec l’accent local sur le dernier match de criquet. À environ dix minutes de marche, la marque de bières sans alcool Heaps Normal a réaménagé un entrepôt en un complexe mêlant salle de sport, bar et boîte de nuit pour une soirée sans gueule de bois.
FLÂNER DANS NEWTOWN
La culture indé de Sydney a trouvé un terreau fertile dans ce quartier de friperies et de restaurants multiculturels. Goûtez d’abord aux doughnuts moelleux parfumés au yuzu chez le pâtissier artisanal japonais Azuki avant de parcourir les rayonnages des bouquinistes et ressourceries de King Street. Laissez-vous ensuite porter par l’odeur alléchante d’Emma’s Snack Bar, de l’autre côté de la route, dont l’hospitalité libanaise et le poulet aux épices mauresques ont fait de nombreux adeptes. L’après-midi ne sera complète qu’après avoir partagé un verre : essayez le bar à vin Famelia, qui met à l’honneur des vins produits par des vigneronnes primées.
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À Newtown, Famelia met à l’honneur les vins de vigneronnes reconnues.
FAIRE UN TOUR À CARRIAGEWORKS
Cet ancien atelier ferroviaire à Eveleigh est devenu l’un des épicentres culturels de Sydney. Faites vos emplettes de fleurs et de produits locaux lors du marché de producteurs du samedi matin, ou revenez le soir assister à des performances musicales, chorégraphiques ou théâtrales célébrant les identités aborigènes, queer et multiculturelles.
VISITER UN TOUT NOUVEAU MUSÉE
L’un des musées les plus attendus de l’année vient d’ouvrir à Parramatta, à trente minutes en train depuis le quartier des affaires. Plus grande infrastructure culturelle de la Nouvelle-Galles du Sud depuis l’opéra de Sydney, le Powerhouse Museum est un espace de 18 000 mètres carrés d’objets historiques, technologiques et culturels. Les expositions inaugurales abordent des sujets allant des voyages dans l’espace et de l’évolution des centres commerciaux à la relation qu’entretiennent les communautés autochtones avec l’eau. Admirez la vue sur le fleuve depuis le toit-terrasse, puis prenez le ferry touristique vers le centre-ville.
SOUTENIR LA MUSIQUE LOCALE
À Darlinghurst, sur Oxford Street, se trouve l’une des meilleures et des plus appréciées salles de concert de Sydney : the Oxford Art Factory. À l’affiche, un mélange équilibré d’artistes internationaux et locaux, aux côtés de concerts bimensuels présentant de nouveaux talents issus de l'Oxford Creative Academy, une institution partenaire. Cet été, de février à mars 2027, le Centennial Park doit inaugurer le Sydney Summertime, un festival de concerts en plein air.
SE FAIRE UNE TOILE AU GOLDEN AGE
Logé dans l’ancien bureau de Paramount Pictures de Surry Hills, le petit Golden Age Cinema & Bar est l’un des repaires préférés des cinéphiles de Sydney. Ouvert dans les années 1940, ce cinéma projetait les actualités pour les militaires durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, il repasse des classiques du cinéma tout en proposant les dernières sorties mondiales ou indépendantes. Arrivez plus tôt pour profiter du bar décoré dans le style de David Lynch, où les Cameo Cocktails suivent le thème des films à l’affiche.
Cet article a initialement paru sur le site National Geographic Traveller en langue anglaise.