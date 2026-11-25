FAIRE UN TOUR À CARRIAGEWORKS

Cet ancien atelier ferroviaire à Eveleigh est devenu l’un des épicentres culturels de Sydney. Faites vos emplettes de fleurs et de produits locaux lors du marché de producteurs du samedi matin, ou revenez le soir assister à des performances musicales, chorégraphiques ou théâtrales célébrant les identités aborigènes, queer et multiculturelles.

VISITER UN TOUT NOUVEAU MUSÉE

L’un des musées les plus attendus de l’année vient d’ouvrir à Parramatta, à trente minutes en train depuis le quartier des affaires. Plus grande infrastructure culturelle de la Nouvelle-Galles du Sud depuis l’opéra de Sydney, le Powerhouse Museum est un espace de 18 000 mètres carrés d’objets historiques, technologiques et culturels. Les expositions inaugurales abordent des sujets allant des voyages dans l’espace et de l’évolution des centres commerciaux à la relation qu’entretiennent les communautés autochtones avec l’eau. Admirez la vue sur le fleuve depuis le toit-terrasse, puis prenez le ferry touristique vers le centre-ville.

SOUTENIR LA MUSIQUE LOCALE

À Darlinghurst, sur Oxford Street, se trouve l’une des meilleures et des plus appréciées salles de concert de Sydney : the Oxford Art Factory. À l’affiche, un mélange équilibré d’artistes internationaux et locaux, aux côtés de concerts bimensuels présentant de nouveaux talents issus de l'Oxford Creative Academy, une institution partenaire. Cet été, de février à mars 2027, le Centennial Park doit inaugurer le Sydney Summertime, un festival de concerts en plein air.

SE FAIRE UNE TOILE AU GOLDEN AGE

Logé dans l’ancien bureau de Paramount Pictures de Surry Hills, le petit Golden Age Cinema & Bar est l’un des repaires préférés des cinéphiles de Sydney. Ouvert dans les années 1940, ce cinéma projetait les actualités pour les militaires durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, il repasse des classiques du cinéma tout en proposant les dernières sorties mondiales ou indépendantes. Arrivez plus tôt pour profiter du bar décoré dans le style de David Lynch, où les Cameo Cocktails suivent le thème des films à l’affiche.