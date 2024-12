Sölden : les Alpes, des sommets à 3000 mètres d'altitude... et James Bond

Le fait qu’il passe ses hivers sur la neige et ses étés à l’Area 47, plus grand parc de loisirs en extérieur d’Autriche, à une demi-heure de voiture en aval, explique peut-être pourquoi seuls ses cheveux argentés trahissent son âge. La vie alpine comporte de toute évidence ses bienfaits.

Le samedi matin, au début du mois de février, un silence agréable règne sur ces larges pistes, et les conditions de ski sont excellentes. L’altitude de Sölden est synonyme de neige propice et régulière (la saison dure d’octobre à mai), et la météo actuelle ne pourrait pas être plus idéale.

L’une des descentes dont Peter parle est celle de la Coupe du monde, qui démarre à plus de 3 000 mètres d’altitude. Avec une déclivité de 65 % à son maximum, ce n’est pas là que l’on commence son séjour, ni qu’on le termine d’ailleurs ; on passe plutôt quelques jours à s’essayer aux pistes rouges sympathiques et à certaines pistes noires plus clémentes, à prendre ses marques, avant de se frayer un chemin jusqu’aux domaines glaciers de Rettenbach et de Tiefenbach.

Et s’il est parfois difficile de suivre les conseils du moniteur sur les pistes (« Plie les genoux en épousant la pente quand tu es de face par rapport à la piste, déplace ton poids vers le bas de ta jambe ET contrôle ta vitesse »), Peter parvient à me regarder, on ne sait comment, avec les yeux qu’il a derrière la tête, et à effectuer les ajustements nécessaires pour améliorer ma pratique sans trop se concentrer.

Mais tout cela est fatigant. Ayant trouvé nos marques avant de les reperdre aussitôt, nous sommes allés déjeuner chez Ice Q. Là, nous ne sommes pas accueillis avec un shaker protéolytique riche en enzymes digestives comme celui que Bond se voit offrir dans le film, mais la gastronomie fait jeu égal avec les panoramas sensationnels du restaurant : omble du cru avec citrouille et salsifis noirs ; entrecôte de bœuf avec champignons de Paris et aubergine fumée ; et mousse au chocolat autrichienne parfaite pour terminer.