Défi mortel : des ascensions au sommet du monde, sans oxygène

Janice Rot, vingt-sept ans, et Nicolás Horta, vingt-trois ans, repoussent tous les jours les limites du possible dans un monde où chaque souffle est un trésor. De nos jours, si l'alpinisme reste un sport extrême, escalader des sommets n’a jamais été aussi facile. Pourtant, Janice et Nicolás, eux, tentent l’impossible : escalader des montagnes sans bouteilles d’oxygène et sans le soutien de guides sherpas, des individus qui connaissent suffisamment bien le lieu pour montrer le chemin le plus simple à suivre dans la montagne. Avec pour ambition de dépasser leurs limites, le duo a aussi à cœur de montrer que ses objectifs peuvent être atteints, par les hommes comme par les femmes.

Pour Nicolás, escalader des sommets sans oxygène est un « hommage aux personnes ayant escaladé les plus hautes montagnes, à l’époque où les équipements n’existaient pas encore. [...] Aujourd’hui, nous avons des téléphones, de la connexion, et des équipements modernes, alors qu’à l’époque, ce n’était pas le cas. Pourtant, ces personnes réussissaient tout de même à grimper. »

Nicolás Horta prend pour exemple Jerzy Kukuczka, un alpiniste et himalayiste polonais, célèbre pour avoir été en 1987 le deuxième homme à gravir les quatorze sommets terrestres de plus de 8 000 mètres et pour avoir été le plus rapide à accomplir ce challenge, en seulement huit ans.

Janice Rot, elle, se dit fascinée par l’idée de faire l'expérience de la montagne dans son état le plus pur, en se reposant uniquement sur sa propre force et ses propres capacités : « grimper sans oxygène me permet de me connecter plus profondément avec l’environnement et avec moi-même. » Cette passion pour l’escalade en haute altitude remonte à son enfance. Un jour, alors qu’elle raconte à sa mère avoir rêvé d’avoir escaladé un pic de 8000 mètres, sa mère lui aurait répondu « tu es prête », débutant ainsi sa quête pour réaliser ce rêve prémonitoire.

Depuis, Janice et Nicolás ont déjà accompli des exploits extraordinaires en escaladant les montagnes du Chili et du Pérou. Ils se sont familiarisés avec des pics comme le Cordillera Blanca au Pérou atteignant une altitude de 6 768 mètres, ainsi que l’Alpamayo culminant à 5 947 mètres au-dessus du niveau de la mer.