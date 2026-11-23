QU'Y FAIRE ?

Montez à bord d’une montgolfière : Chaque matin, dès le point du jour, des dizaines de ballons hauts en couleur s’élèvent au-dessus de la rive Ouest de Louxor. Beaucoup survolent des chantiers de fouilles archéologiques actifs, la vallée des Rois et des collines de calcaire criblées de chambres funéraires royales. Penchez-vous par-dessus le bord du panier en osier et vous apercevrez les colosses de Memnon, les statues jumelles de dix-huit mètres de haut qui veillaient autrefois en sentinelles sur l’un des plus vastes complexes de temples d’Égypte dont il ne reste aujourd’hui que quelques vestiges.

Déambulez dans les temples : Sur la rive Est, l’avenue des Sphinx, longue de 2,7 kilomètres, a rouvert en 2021 après plusieurs décennies de rénovation et relie de nouveau le complexe des temples de Karnak au temple de Louxor. Déambulez entre les imposantes colonnes de grès de Karnak et les allées bordées de sphinx à tête de bélier, édifiés sur une période de près de 2 000 ans, avant de poursuivre vers le temple de Louxor après le coucher du soleil, quand les projecteurs illuminent de manière spectaculaire ses murs gravés de hiéroglyphes.

Voguez sur le Nil : Les dahabiyas traditionnelles, ces voiliers immortalisés par Amelia Edwards dans son récit de voyage de 1877, A Thousand Miles up the Nile, continuent d’appareiller depuis Louxor. La ville est un point de départ incontournable pour une croisière paisible sur le Nil. Des itinéraires de quatre nuits permettent de rallier Assouan, au sud, comme au temps d’Amelia Edwards.

S'Y DÉPLACER

L’aéroport international de Louxor est la principale porte d’entrée de la ville avec des vols domestiques depuis le Caire et des liaisons internationales saisonnières avec l’Europe et le Moyen-Orient. Depuis la France, la plupart des touristes arrivent au Caire avant de poursuivre vers Louxor en effectuant un vol domestique d’une heure ou bien un trajet de dix heures en train. Deux dispositifs de visas facilitent leur arrivée : un visa d’entrée estival gratuit pour les personnes voyageant avec une compagnie égyptienne et un visa de transit de quatre jours.

À Louxor, pas besoin de louer une voiture. La rive Est est suffisamment dense pour être visitée à pied ou pour être traversée dans un taxi bon marché. Le ferry public est une façon pittoresque de rallier la rive Ouest. Le vélo est un moyen gratifiant et souvent négligé d’explorer la ville ; de nombreux hôtels en prêtent et des agences locales proposent des locations et des visites guidées à vélo.