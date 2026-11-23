En 2027, découvrez Louxor sous un nouveau jour
En plus de l’éclipse totale qui plongera l’ancienne capitale égyptienne dans l’obscurité, les nombreuses expériences qu’elle propose vont vous donner envie de rendre visite aux sphinx.
Aux premières heures du matin, en périphérie de Louxor, il n’est pas rare de voir des dizaines de montgolfières transporter des visiteurs au-dessus de chantiers de fouilles en cours près de la Mission archéologique hongroise, à Thèbes.
Les six minutes que durera l’« éclipse du siècle » au mois d’août 2027 provoqueront un afflux d’astrotouristes à Louxor, mais la ville a bien plus à offrir qu’un unique événement céleste. S'étendant de part et d'autre du Nil, la capitale antique de l’Égypte entame un nouveau chapitre de son histoire avec une multitude d’inaugurations très attendues et de nouvelles expériences venant compléter ses merveilles pharaoniques. Le Mandarin Oriental Winter Palace, luxueusement rénové, et le nouvel hôtel Four Seasons devraient tous deux commencer à accueillir des clients l’an prochain. Le Guardian of the Nile, premier train-couchettes de luxe d’Égypte, fera lui aussi ses débuts et embarquera quatre-vingts passagers qui feront halte à Louxor sur le trajet allant du Caire à Assouan. Visitez les temples de Karnak, vieux de 3 000 ans, puis survolez-les à bord d’une montgolfière.
QUAND Y ALLER
Les Égyptiens de l’Antiquité vénéraient le Soleil comme une force divine. Les visiteurs d’aujourd’hui apprécieront forcément le soleil fidèle de Louxor mais pourraient préférer qu’il s’accompagne d’un peu moins de chaleur. La saison la plus tempérée s’étire d’octobre à avril. Ses journées chaudes sans être pénibles et ses soirées fraîches rendent plus agréables la visite des temples et des tombeaux. De juin à août, quand les températures dépassent régulièrement les 37°C, il est préférable de se lever tôt et de partir en visite dès l’aube ; les visiteurs qui le font seront récompensés par des foules moins denses et des tarifs plus faibles pour réserver leurs chambres d’hôtel. La demande pour la rare éclipse totale de soleil qui aura lieu le 2 août 2027 sera extraordinaire. Il vaut donc mieux réserver le plus tôt possible si vous comptez la voir.
QU'Y FAIRE ?
Montez à bord d’une montgolfière : Chaque matin, dès le point du jour, des dizaines de ballons hauts en couleur s’élèvent au-dessus de la rive Ouest de Louxor. Beaucoup survolent des chantiers de fouilles archéologiques actifs, la vallée des Rois et des collines de calcaire criblées de chambres funéraires royales. Penchez-vous par-dessus le bord du panier en osier et vous apercevrez les colosses de Memnon, les statues jumelles de dix-huit mètres de haut qui veillaient autrefois en sentinelles sur l’un des plus vastes complexes de temples d’Égypte dont il ne reste aujourd’hui que quelques vestiges.
Déambulez dans les temples : Sur la rive Est, l’avenue des Sphinx, longue de 2,7 kilomètres, a rouvert en 2021 après plusieurs décennies de rénovation et relie de nouveau le complexe des temples de Karnak au temple de Louxor. Déambulez entre les imposantes colonnes de grès de Karnak et les allées bordées de sphinx à tête de bélier, édifiés sur une période de près de 2 000 ans, avant de poursuivre vers le temple de Louxor après le coucher du soleil, quand les projecteurs illuminent de manière spectaculaire ses murs gravés de hiéroglyphes.
Voguez sur le Nil : Les dahabiyas traditionnelles, ces voiliers immortalisés par Amelia Edwards dans son récit de voyage de 1877, A Thousand Miles up the Nile, continuent d’appareiller depuis Louxor. La ville est un point de départ incontournable pour une croisière paisible sur le Nil. Des itinéraires de quatre nuits permettent de rallier Assouan, au sud, comme au temps d’Amelia Edwards.
S'Y DÉPLACER
L’aéroport international de Louxor est la principale porte d’entrée de la ville avec des vols domestiques depuis le Caire et des liaisons internationales saisonnières avec l’Europe et le Moyen-Orient. Depuis la France, la plupart des touristes arrivent au Caire avant de poursuivre vers Louxor en effectuant un vol domestique d’une heure ou bien un trajet de dix heures en train. Deux dispositifs de visas facilitent leur arrivée : un visa d’entrée estival gratuit pour les personnes voyageant avec une compagnie égyptienne et un visa de transit de quatre jours.
À Louxor, pas besoin de louer une voiture. La rive Est est suffisamment dense pour être visitée à pied ou pour être traversée dans un taxi bon marché. Le ferry public est une façon pittoresque de rallier la rive Ouest. Le vélo est un moyen gratifiant et souvent négligé d’explorer la ville ; de nombreux hôtels en prêtent et des agences locales proposent des locations et des visites guidées à vélo.
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Zoey Goyo est journaliste et autrice. Ses sujets de prédilection sont les voyages, la culture et l’Americana. Elle contribue régulièrement à National Geographic, à Rolling Stone, à Vogue et au LA Times.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.