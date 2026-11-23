Se promener dans le centre de Leipzig, c’est être enveloppé par l’histoire musicale. Les illustres compositeurs Jean-Sébastien Bach, Felix Mendelssohn et Richard Wagner y ont tous trois vécu et la ville célèbre leur héritage dans ses salles de concerts et dans les expositions qu’elle organise. Leur influence se fait également entendre chez une nouvelle génération de musiciens jouant dans les clubs de jazz, dans les bars, et même aux coins des rues. L’année 2027 sera riche en festivals célébrant le patrimoine musical de Leipzig et verra s’étendre le Notenspur, le « sentier des notes » qui mène les visiteurs vers les sites historiques incontournables.

QUAND Y ALLER ?

Printemps, été et automne sont les meilleures périodes pour se rendre à Leipzig, une ville qui tire parti de son climat tempéré avec ses dizaines de cafés en plein air et ses nombreux parcs publics. Les amateurs de musique devraient prévoir un détour par l’un des nombreux festivals de la ville : le Bachfest, en juin, les Jazz Days, en octobre, et le Festival Mendelssohn, en novembre. Un Festival Beethoven, organisé pour le bicentenaire de la mort du compositeur, est prévu en mai 2027. Et le festival biennal de l’opéra de Leipzig mettra Giuseppe Verdi à l’honneur en mai 2028. Bien que décembre soit froid, il peut valoir la peine de braver les éléments pour profiter du charmant marché de Noël de la ville.

QU'Y FAIRE ?

Parcourez le Notenspur : L’extension d’un peu plus de sept kilomètres de ce parcours pédestre très apprécié, inauguré en 2012, doublera allègrement sa longueur. L’itinéraire conduira les visiteurs à l’église Saint-Thomas de Leipzig, dont Bach dirigea le chœur de garçons, au musée Bach, à la maison-musée de Mendelssohn, à l’opéra de Leipzig, à la salle de concert du Gewandhaus, puis au campus du Thomanerchor, vieux de 800 ans.

Faites des emplettes au centre-ville : Dans cette zone pédestre historique, les visiteurs trouveront des galeries marchandes, comme la Mädlerpassage, un marché de producteurs les jeudis et vendredis, et la mairie du 16e siècle qui abrite désormais le musée d’Histoire de la ville. Restaurants et cafés sont légion ici. En décembre, le marché de Noël annuel envahit la place.

Visitez les musées : Ne vous laissez pas berner par l’aspect contemporain du cube en verre du musée des Beaux-Arts de Leipzig (Museum der bildenden Künste), il abrite des collections de chefs-d’œuvre historiques, dont des tableaux de maîtres hollandais du 17e siècle et des œuvres du peintre de la Renaissance Lucas Cranach. Les expositions du Forum d’histoire contemporaine (Zeitgeschichtliches Forum) retrace l’histoire de l’Allemagne de l’Est, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la chute du mur de Berlin, un événement en partie précipité par des manifestations pacifiques ayant eu lieu à Leipzig.

Dînez dans l’un des plus vieux restaurants du monde : Dégustez avec appétit des spécialités traditionnelles comme le sanglier, le sauerbraten et des poissons locaux chez Auerbach’s Keller, restaurant souterrain vieux de 500 ans. Ont compté parmi ses clients Martin Luther, Mendelssohn et Goethe, qui situa une partie de Faust dans ce lieu.

S'Y DÉPLACER

Atterrissez à l’aéroport de Berlin-Brandebourg, puis faites une heure de train pour atteindre Leipzig, ou atterrissez directement à l’aéroport de Leipzig / Halle, qui se situe à 18 kilomètres au nord-ouest de la ville et permet des liaisons avec Francfort et Vienne. Leipzig abrite également la plus grande gare ferroviaire d’Europe. Dans la ville, un excellent réseau de métros, de tramways et de bus rend la voiture inutile. Téléchargez l’application LeipzigMOVE pour consulter les options de transports en temps réel et acheter vos billets sur votre téléphone.