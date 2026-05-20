Bolivie : à la découverte de la Cordillère Royale avec les Cholitas

« Les gens sont toujours étonnés de voir à quel point ma cuisine est bonne », explique Dora, sa pollera couleur bleuet montant et descendant sous l’effet de son rire. Mariée au guide d’escalade Agustín González, Dora a rejoint l’entreprise familiale en tant que cuisinière d’expédition il y a 30 ans. Mais c’est il y a 10 ans seulement, alors qu’elle était âgée de 50 ans, qu’elle a gravi sa première montagne. Elle a désormais fait l’ascension de tous les plus hauts sommets de Bolivie et prévoit de gravir le Mont-Blanc dans les Alpes françaises plus tard cette année.

« La première fois, j’ai grimpé par curiosité, pour voir si je pouvais le faire », me raconte-t-elle en souriant, dévoilant au passage des dents argentées et une feuille de coca mâchouillée coincée sous sa lèvre supérieure (la coca est une plante andine autochtone que les Aymaras utilisent depuis des siècles contre le mal des montagnes et pour avoir de l’énergie). « J’ai fait l’ascension avec des chaussures trop grandes, mais j’ai réussi. Après ça, j’ai voulu m’atteler à d’autres sommets ». Sur ce, elle ajoute des carottes et du persil à la soupe, ses lunettes à la monture rose se couvrant de buée.

L’alpinisme n’avait rien d’une évidence pour Dora, jeune orpheline n’ayant reçu aucune éducation et souffrant d’une mauvaise vue. « J’ai ressenti de la discrimination en raison de mon âge, du fait que je ne savais pas lire et de ma vue », confie-t-elle. « Mais la montagne ne discrimine pas. Chaque ascension me rendait plus forte. Pour moi, la montagne est une famille. C’est là que j’ai trouvé mes amis, mes sœurs, ma raison d’être ».

Avant de prendre place à table pour le dîner, notre groupe s’est rassemblé autour d’une petite table en bois à l’intérieur du refugio. Nous étions collées serrées pour nous tenir chaud. Il y avait des femmes originaires du Japon, du Mexique, de France, des États-Unis et du Royaume-Uni. Toutes menaient des vies très différentes. Pourtant la conversation se faisait naturellement entre nous et les Cholitas. Il régnait une ambiance intime et détendue, une confiance qu’il n’aurait pas été possible de ressentir dans un groupe en mixité. On se racontait des histoires sur la montagne et la maternité, nos espoirs et nos rêves pour l’avenir.

Les Aymaras, et plus particulièrement les femmes, ont toujours été une communauté assez secrète. Rares sont les voyageurs à avoir eu la chance d’apprendre à connaître leur vie. Mais alors que nous étions agglutinées dans une cabane en pierre perchée à 4 700 mètres d’altitude, à partager une soupe et un thé aux feuilles de coca, sans Internet ni réseau, la distance habituelle s’est dissipée. C’était un privilège rare d’être invitées dans leur monde.

Cette nuit-là, je me suis glissée dehors. Les pics enneigés du Condoriri semblaient toucher le ciel. Les étoiles scintillaient sur le lac ; elles étaient si nettes, comme si la Voie lactée s’était déversée sur l’eau. J’ai perdu mes repères pendant un moment : j’avais des étoiles sous les pieds et au-dessus de la tête, comme si j’étais suspendue dans l’espace. La température avait chuté : il faisait -10°C. Mais je me suis attardée dans le froid mordant, à m’émerveiller devant l’Univers qui s’étalait devant moi.

UNE TERRE DE TRADITIONS

Le lendemain matin, nous nous sommes regroupées au bord du lac pour réaliser une challa, une offrande à Pachamama en vue de notre passage sûr du col du Condoriri. Chez le peuple Aymara, Pachamama est considérée comme la Mère Nature, la force créatrice de vie qui donne la terre, l’eau et les récoltes. Sa bénédiction est recherchée avant de voyager dans les montagnes.

Situé à 5 000 mètres du niveau de la mer, soit à une altitude plus élevée que presque n’importe quelle montagne en Europe, le col sera notre premier gros défi. Nous plaçons des feuilles de coca, une goutte d’alcool et une petite boule noire de sucre mélangée à des cendres et de l’eau, que Dora appelle lejía, sur la terre. Une fois le rituel terminé, Dora, Liita et Estrella crient « Jallalla ! », un mot aymara de célébration que l’on peut traduire par « longue vie » ou « ainsi soit-il » avant de nous prendre chacune dans les bras.