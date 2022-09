Cap sur la Ruhr, où nature et passé industriel se marient à merveille

Nichée dans le premier bassin industriel de l’Europe de l’Ouest, cette région allemande de plus de 10 millions d’habitants regroupe à elle seule les plus grandes villes industrielles du pays. Pourtant, parmi les anciennes usines de sidérurgie, les mines de charbon et les aciéries désaffectées, la nature a repris ses droits. Les paysages de la région de la Ruhr offrent un somptueux mélange d’histoire et de verdure. Le charbon, l'acier et la bière ont laissé place à l'art, la culture et l'éducation.

« Au lieu de démolir d'anciennes usines ou mines de charbon, on les utilise désormais comme lieux de théâtre, de musique et d'autres événements. Le Gazomètre d'Oberhausen est l'exemple parfait de l'efficacité de ce changement structurel. L'ancienne tour de stockage de gaz est aujourd'hui utilisée comme salle d'exposition et accueille certaines des expositions les plus réussies d'Allemagne » explique Nina Dolezych, spécialiste des relations publiques et de la presse pour le tourisme de la Ruhr.

La Ruhr embrasse son passé industriel pour créer des aménagements urbains innovants qui plaisent. Parmi les 53 villes que compte la région, on dénombre « 1 000 monuments industriels, 200 musées, 250 festivals, 120 théâtres et 3 scènes accueillant des comédies musicales ». La ville d’Essen a notamment reçu le titre de Capitale Verte de l’Europe, décerné par la Commission européenne en 2017, pour ses efforts visant à développer un espace urbain durable.

« Le passé industriel joue un rôle important dans la région de la Ruhr. Pour les gens d'ici, il est une source d'identité. Par conséquent, il ne doit pas être ignoré dans le réaménagement des anciennes zones » souligne Nina Dolezych. « En tant que point de repère de l'ancienne et de la nouvelle région de la Ruhr, Zollverein est probablement le symbole le plus frappant de la transformation structurelle d'une région minière mature en une métropole moderne de la Ruhr [...] ». «C'est le monument industriel le plus important d'Allemagne, c'est une curiosité, un lieu d'événements, un futur lieu de culture et d'affaires » décrit le Dr. Noll, président du conseil d'administration de la fondation Zollverein, avec enthousiasme. Le site est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, « la houille noire était produite dans des centaines de mines de charbon dans la région de la Ruhr connue sous le nom de "Ruhrgebiet" en allemand. Mais une seule a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO » affirme l'expert.

Sur place, là où jadis, le charbon et les pierres étaient triés, se trouve désormais un musé, des restaurants, des expositions d'artistes. « Nous organisons aujourd'hui des concerts classiques ou des festivals de littérature dans un cadre moderne, là où il y avait autrefois un lieu de travail plein de bruit et de poussière ». Des anciens mineurs sont devenus guides et offrent aux plus curieux une visite au coeur de l'histoire de ce lieu industriel.

L'été, les habitants jouissent d'une petite piscine, creusée au milieu de ces grands espaces, il y a plus de 20 ans, par des artistes locaux. « En hiver, nous avons aussi une patinoire. Faire du patin à glace devant les fours qui dépassaient les 1 200 degrés lorsque la cokerie était en service est

vraiment unique. C'est une image prenante qui symbolise le changement structurel de la région [...] » témoigne le Dr. Noll.