Ces jardins botaniques qui fleurissent même en hiver

JARDIN NATIONAL DE SHINJUKU GYOEN, TOKYO, JAPON

Situé au cœur d’une métropole de quelque 14 millions d’habitants, ce site impérial devenu jardin public apporte un répit à la surcharge cognitive. Au printemps, Shinjuku Gyoen est populaire pour observer les cerisiers en fleur. Mais l’hiver, c’est sa grande serre moderne qui attire les visiteurs.

Derrière la gracieuse façade en arc, des passerelles serpentent à travers l’environnement tropical, passant devant des fougères, des orchidées et des cactus qui semblent minuscules par rapport aux immenses palmiers. Un pont traverse un bassin rempli de nénuphars et alimenté par une cascade. Ouvrez l’œil pour ne pas manquer les plantes menacées, comme celles des îles d’Okinawa et d’Ogasawara, que la serre s’efforce de préserver.

Pour terminer la visite en beauté, arrêtez-vous dans le salon de thé du jardin pour prendre un matcha riche en antioxydants.

Comment visiter : le jardin est ouvert du mardi au dimanche, de 9h30 à 15h30. Prix du billet : 500 ¥ (2,72 €) (les billets sont à acheter en ligne).

Située dans l’ouest de la « Windy City » (la ville venteuse), l’une des plus grandes serres d’Amérique du Nord a pour ambition de « changer des vies par le pouvoir de la nature ». À l’intérieur des structures arrondies qui font un clin d’œil aux meules de foin du Midwest, les visiteurs voyagent dans le temps et l’espace, passant des tropiques aux déserts.

Dans la chaude « Palm House » (la serre aux palmiers), vous trouverez plus de 70 de ses plantes homonymes. La « Fern Room » (la salle des fougères) ressemble quant à elle à l’Illinois à la période préhistorique, avec sa flore qui inclut des cycadophytes vieilles de plusieurs siècles. Tendez l’oreille à proximité de la cascade, dont le bruit rappelle le timbre du Chant du printemps de Mendelssohn.

Les cactus et les succulentes s’épanouissent en toutes formes et tailles à l’intérieur de la « Desert House ». Une autre exposition met en avant la photosynthèse, qui est peut-être le processus de bien-être ultime, puisque c’est lui qui nous maintient tous en vie. Réfléchissez-y un instant attablé au bistro situé dans le Horticulture Hall (la salle de l’horticulture), où se tient chaque mois un cours de yoga.

Comment visiter : la serre est ouverte le mercredi de 10 heures à 20 heures et du jeudi au dimanche de 10 heures à 17 heures. Prix du billet (réservation obligatoire) : 10 $ (8,50 €)

MUTTART CONSERVATORY, EDMONTON, ALBERTA, CANADA

C’est près d’un coude de la rivière Saskatchewan Nord, qu’apparaissent des formes inattendues : quatre pyramides en verre, chacune entourant un biome différent et calme. Dans la pyramide tropicale, une cascade se déverse dans un bassin central entouré de palmiers, de bananiers et de figuiers pleureurs. Le biome tempéré se démarque par ses couleurs, avec ses hellébores et ses camélias en fleur en hiver, tandis que les plantes désertiques et les expositions temporaires occupent les deux autres structures.

« Les arômes des pyramides peuvent changer tous les jours ou toutes les semaines en fonction de ce qui est en fleur », explique Megan Gergatz-McMorran,

L’un de ses parfums préférés ? Les fleurs qui sentent bon l’agrume du calamondin.

Le soir, les visiteurs peuvent déambuler à l’ombre des plantes illuminées et regarder les étoiles à travers le toit en verre de la serre. Ils ont également la possibilité de prendre part à diverses activités, telles que des séances de sonothérapie, de sylvothérapie, de yoga et de méditation.

Comment visiter : la serre est ouverte tous les jours, de 10 heures à 17 heures, le mercredi et le jeudi jusqu’à 21 heures. Prix du billet : 14,45 C$ (les billets sont à acheter en ligne).

JARDIN BOTANIQUE DE COPENHAGUE, COPENHAGUE, DANEMARK

Ce jardin, qui fait partie du muséum d’histoire naturelle du Danemark, compte un total de 27 serres. La plus imposante est le jardin d’hiver de près de 1 000 mètres carrés, dont la partie centrale sur trois niveaux ressemble à une friandise aérienne.

Dans cette serre aux palmiers victorienne datant de 1874 où règnent des conditions dignes d’une forêt tropicale, les visiteurs peuvent se balader parmi les arbres à coca colombiens, les girofliers, les bégonias et les figuiers des banians. Si vous voulez prendre de la hauteur tout en faisant du sport, grimpez jusqu’en haut des escaliers en colimaçon en fer forgé.

Les ailes de la serre aux palmiers abritent des environnements immersifs allant des mangroves marécageuses à des régions méditerranéennes plus sèches. Les papillons sont les stars de la « Butterfly House » (la serre aux papillons) ; là-bas, les insectes colorés volettent d’une fleur à l’autre et frappent les visiteurs par leur beauté et leur fragilité.

Comment visiter : le jardin est ouvert du mardi au dimanche, de 10 heures à 15 h 30. Prix du billet : 70 kr (9,37 €).

C’est George Washington lui-même qui fut le premier à faire part de son désir de créer un jardin botanique national. Son idée s’est concrétisée en 1820. Le jardin public le plus ancien en activité du pays (qui se trouvait à l’origine à un autre endroit) est situé sur le site du Capitole des États-Unis, où il peut constituer un remède au stress que subissent les politiques et autres personnes.

La serre se compose de 10 salles, dont une abritant une grande forêt tropicale et dotée d’une mezzanine permettant d’observer la canopée, où sont cultivées des espèces de flore endémiques d’Hawaï, des plantes médicinales et 3 000 orchidées de toutes formes, couleurs et odeurs.

Mais la plante la plus populaire est l’arum titan. Cette fleur, qui dégage une odeur âcre et peut atteindre près de trois mètres de haut, suscite un certain émerveillement chez les visiteurs. Chaque plante fleurit pendant deux ou trois jours par an tous les deux ou trois ans, mais le jardin en possède de nombreux spécimens, ce qui permet de voir plusieurs floraisons pendant l’année.

Comment visiter : le jardin est ouvert tous les jours, de 10 heures à 17 heures. Entrée gratuite.

L’attraction principale de ce « National Historic Landmark » (site historique national) est le Climatron futuriste. Ouvert en 1960, il s’agit du premier dôme géodésique utilisé comme jardin d’hiver. Il y fait une température de 30 °C pour 85 % d’humidité, les conditions idéales pour la végétation d’une forêt tropicale luxuriante parsemée de cascades.

« Les humains voient davantage les nuances de vert que celles d’autres couleurs, et le vert est réputé comme une couleur relaxante », explique Liz Byrde, coordinatrice en horticulture thérapeutique. « Prendre le temps de distinguer toutes les variations subtiles de vert peut être un exercice de méditation doux ».

Dans les espaces intérieurs, qui comprennent la « Shoenberg Arid House » (la serre aride de Shoenberg) et la « Linnean House » (la serre linnéenne), « la diversité des plantes, qu’elles soient petites et douces ou immenses et recouvertes d’épines, est propice à l’émerveillement », ajoute la coordinatrice, tout comme l’exposition annuelle d’orchidées, qui a lieu en hiver. L’équipe chargée de l’horticulture thérapeutique propose des cours sur diverses thématiques, comme la réalisation d’infusions, de compositions florales et la création de jardins des sens.

Comment visiter : le jardin est ouvert tous les jours, de 9 heures à 17 heures. Prix du billet : 16 $ (13,58 €). Réservation et achat en ligne.

GARDENS BY THE BAY, SINGAPOUR

Singapour est considérée depuis longtemps comme une « ville jardin ». Il n’est donc pas étonnant que la ville-état, qui met depuis peu l’accent sur le tourisme de la santé mentale, dispose d’espaces verts exceptionnels. Ici, la chaleur est peu clémente. Alors, les deux serres futuristes de ce parc urbain de plus de 100 hectares situé sur le front de mer mettent en avant la fraîcheur relative des lieux (la température y est comprise entre 22 et 25 °C).

Le Flower Dome (dôme aux fleurs) de 1,2 hectare, plus grande serre en verre au monde, abrite une prairie fleurie, des baobabs au tronc imposant, des oliviers séculaires et des jardins où s’épanouissent des plantes des quatre coins du monde.

Cloud Forest (la forêt de nuage), la serre voisine, reproduit une région montagneuse tropicale avec son sommet culminant à plus de 40 mètres et recouvert de fougères, de mousses et d’orchidées. Un ascenseur permet aux visiteurs de gagner le sommet. Pour descendre, ils empruntent une plateforme circulaire depuis laquelle ils peuvent voir et entendre une cascade, sentir la brume sur leur peau et se délecter du parfum des fleurs.