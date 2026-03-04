Route 66 : où manger pendant votre road trip ?

DILLY DINER, TULSA, OKLAHOMA

Il y a quelque chose d'irrésistiblement cinématographique dans ce diner moderne : des habitués penchés sur une tasse de café fumante au comptoir, la lumière du soleil qui illumine les banquettes moelleuses et un morceau tentant de la route 66 visible à travers les grandes fenêtres. L'autoroute, qui ne comptait initialement que deux voies, est aujourd'hui largement divisée en segments de « l'historique route 66, » en routes d'État et en autoroutes inter-États.

Même si la décoration peut rappeler les road trips d'antan, le menu du diner est tout sauf dépassé et propose des variantes modernes des plats typiques servis dans les diners. Par exemple, vous pourrez trouver sur la carte des matcha latte et des granola bowls accompagnés de pancakes préparés avec du babeurre produit localement. Toutefois, le vrai clou du spectacle est le Jed : un roulé à la cannelle géant, chaud et doré, surmonté d'un tourbillon de glaçage fouetté au fromage frais. Il est presque impossible de le terminer, alors emportez le reste avant de reprendre la route.

Roulé Jed : 10,50 $, soit environ 9 €. NĀTV, BROKEN ARROW, OKLAHOMA

Il est rare de trouver l'une des cuisines les plus inventives de la région servie dans un petit centre commercial de banlieue. Et il est d'autant plus rare de voir une cheffe qui mélange les saveurs amérindiennes de son héritage avec des techniques apprises dans une formation à la cuisine française classique.

C'est ce que fait Jacque Siegfried, descendante des Shawnees, à Nātv, un restaurant petit mais efficace qui a ouvert ses portes en 2022 à quelques pas du centre-ville de Tulsa le long de la route 66. Les plats amérindiens modernes, tels que des sandwichs au bison grillé avec un frybread moelleux et présenté comme un cordon-bleu, ont valu au restaurant une nomination aux James Beard Foundation Awards, prix annuels décernés par la Fondation James Beard pour récompenser les chefs, restaurateurs, auteurs et journalistes des États-Unis.

Sandwich au bison : 14 $, soit environ 12 €.

POPS 66 SODA RANCH, ARCADIA, OKLAHOMA

Situé dans la petite ville d'Arcadia, Pops est devenu l'un des arrêts incontournables pour les voyageurs depuis son ouverture en 2007. Une imposante bouteille de soda de 20 mètres de haut éclairée par des LED signale l'entrée d'un bâtiment élégant et futuriste. À l'intérieur de cette station-service, de ce diner et de cette boutique, vous trouverez plus de 700 bouteilles de sodas venus du monde entier, y compris la root beer, bière de racine la plus vendue, et même un soda aromatisé au bœuf teriyaki séché. Asseyez-vous sur un tabouret au comptoir pour des milkshakes faits maison, épais et préparés avec de la crème glacée mixée, et des coupes glacées surmontées de cerises brillantes, qui rappellent une photographie qui aurait été prise pendant l'âge d'or de la route 66.

Milkshake fait maison : 5,99 $, soit environ 5 €.

Niché à l'intérieur du Centre culturel des Indiens Pueblos à Albuquerque, ce restaurant chaleureux est détenu et géré par les dix-neuf tribus amérindiennes qui vivent au Nouveau-Mexique. Asseyez-vous dans la salle de restaurant animée ou sur la terrasse extérieure pour découvrir des plats ancestraux tels que des enchiladas garnies de piment rouge ou vert selon votre choix, un dilemme éternel au Nouveau-Mexique. Ou parcourez le menu en commandant la spécialité des Pueblos : trois ragoûts réconfortants servis avec un muffin friable au maïs bleu. Ne partez pas avant d'avoir goûté à une tarte feuilletée de la boulangerie sur place, fourrée à la confiture de pêche, de citrouille ou de myrtille.

Plats principaux à partir de 12 $, soit environ 10 €.

TAIL O' THE PUP, LOS ANGELES, CALIFORNIE