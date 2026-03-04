Route 66 : où manger pendant votre road trip ?
À l’approche de son centième anniversaire, la route 66 connaît une renaissance culinaire : on y trouve aussi bien des diners traditionnels que des restaurants amérindiens haut de gamme.
Pour s’arrêter manger le long de la mythique route 66 aux États-Unis, les options vont des traditionnels diners à des restaurants amérindiens haut de gamme.
Il fut un temps où manger sur la route 66 était synonyme d'indigestion. S'étirant sur près de 4 000 kilomètres entre les immenses gratte-ciels de Chicago et la jetée ensoleillée de Santa Monica, la route 66 était autrefois bordée de buffets à volonté et de diners éclairés par des néons qui servaient des classiques de la gastronomie américaine qui vous retournaient le ventre. Une nourriture réconfortante parfaitement adaptée à l'esprit simple et rustique du road trip le plus apprécié des États-Unis.
Alors que la route 66 fêtera son centième anniversaire en 2026, sa scène culinaire est passée à la vitesse supérieure. Une nouvelle génération de chefs incite désormais les voyageurs à quitter l'asphalte avec une cuisine créative, notamment les croque-monsieur au poulet tikka épicé, disponibles à quelques pas du point le plus à l'est de la route 66, à Chicago. Alors que les horizons s'élargissent dans l'Oklahoma, vous pourrez faire le plein de plats traditionnels revisités, tandis que dans l'État du Nouveau-Mexique, les roches rouges spectaculaires servent de toile de fond à la cuisine nutritive des Indiens Pueblos. En roulant en direction de l'Arizona, une boucherie branchée nichée dans un lieu emblématique de la route 66 élève le simple sandwich à des sommets vertigineux. Les excentricités sur le bord de la route perdurent également, telles que le diner en forme de hot-dog à Hollywood.
Des vestiges de la pop culture à des mélanges de cuisines contemporaines, les saveurs de la route 66 sont aujourd'hui aussi variées que les paysages qui l'entourent. Voici les huit points de restauration les plus savoureux, de l'est à l'ouest.
C'est une vieille tradition que de commencer un road trip sur la route 66 au Lou Mitchell’s, un diner vintage qui sert des pancakes depuis 1923. Toutefois, un nouveau rituel vous attend de l'autre côté de la route : un café qui amène la culture animée du chai à Chicago.
Ouvert en 2024, Swadesi est devenu un lieu incontournable pour le petit-déjeuner et le déjeuner grâce à des plats tels que son célèbre croque-monsieur au poulet tikka : une variante du sandwich au fromage grillé, rehaussé de viande fumée cuite au tandoor et d'une cuillère de mayonnaise épicée à la menthe. Associez-le à leur thé chai épicé, richement parfumé à la cardamome. Dans la grande salle, des palmiers en pot et des chaises en rotin créent un sanctuaire dans lequel vous pourrez recharger vos batteries avant que le long voyage vers l'ouest ne commence.
Croque-monsieur au poulet tikka : 13 $, soit environ 11 €.
Bien que le Dilly Diner ait conservé l'esprit d'un diner en bord de route, il sert également des variantes modernes de grands classiques tels que les gaufres au poulet frit et les pancakes préparés avec du babeurre produit localement.
DILLY DINER, TULSA, OKLAHOMA
Il y a quelque chose d'irrésistiblement cinématographique dans ce diner moderne : des habitués penchés sur une tasse de café fumante au comptoir, la lumière du soleil qui illumine les banquettes moelleuses et un morceau tentant de la route 66 visible à travers les grandes fenêtres. L'autoroute, qui ne comptait initialement que deux voies, est aujourd'hui largement divisée en segments de « l'historique route 66, » en routes d'État et en autoroutes inter-États.
Même si la décoration peut rappeler les road trips d'antan, le menu du diner est tout sauf dépassé et propose des variantes modernes des plats typiques servis dans les diners. Par exemple, vous pourrez trouver sur la carte des matcha latte et des granola bowls accompagnés de pancakes préparés avec du babeurre produit localement. Toutefois, le vrai clou du spectacle est le Jed : un roulé à la cannelle géant, chaud et doré, surmonté d'un tourbillon de glaçage fouetté au fromage frais. Il est presque impossible de le terminer, alors emportez le reste avant de reprendre la route.
Il est rare de trouver l'une des cuisines les plus inventives de la région servie dans un petit centre commercial de banlieue. Et il est d'autant plus rare de voir une cheffe qui mélange les saveurs amérindiennes de son héritage avec des techniques apprises dans une formation à la cuisine française classique.
C'est ce que fait Jacque Siegfried, descendante des Shawnees, à Nātv, un restaurant petit mais efficace qui a ouvert ses portes en 2022 à quelques pas du centre-ville de Tulsa le long de la route 66. Les plats amérindiens modernes, tels que des sandwichs au bison grillé avec un frybread moelleux et présenté comme un cordon-bleu, ont valu au restaurant une nomination aux James Beard Foundation Awards, prix annuels décernés par la Fondation James Beard pour récompenser les chefs, restaurateurs, auteurs et journalistes des États-Unis.
Sandwich au bison : 14 $, soit environ 12 €.
POPS 66 SODA RANCH, ARCADIA, OKLAHOMA
Situé dans la petite ville d'Arcadia, Pops est devenu l'un des arrêts incontournables pour les voyageurs depuis son ouverture en 2007. Une imposante bouteille de soda de 20 mètres de haut éclairée par des LED signale l'entrée d'un bâtiment élégant et futuriste. À l'intérieur de cette station-service, de ce diner et de cette boutique, vous trouverez plus de 700 bouteilles de sodas venus du monde entier, y compris la root beer, bière de racine la plus vendue, et même un soda aromatisé au bœuf teriyaki séché. Asseyez-vous sur un tabouret au comptoir pour des milkshakes faits maison, épais et préparés avec de la crème glacée mixée, et des coupes glacées surmontées de cerises brillantes, qui rappellent une photographie qui aurait été prise pendant l'âge d'or de la route 66.
Milkshake fait maison : 5,99 $, soit environ 5 €.
INDIAN PUEBLO KITCHEN, ALBUQUERQUE, NOUVEAU-MEXIQUE
Niché à l'intérieur du Centre culturel des Indiens Pueblos à Albuquerque, ce restaurant chaleureux est détenu et géré par les dix-neuf tribus amérindiennes qui vivent au Nouveau-Mexique. Asseyez-vous dans la salle de restaurant animée ou sur la terrasse extérieure pour découvrir des plats ancestraux tels que des enchiladas garnies de piment rouge ou vert selon votre choix, un dilemme éternel au Nouveau-Mexique. Ou parcourez le menu en commandant la spécialité des Pueblos : trois ragoûts réconfortants servis avec un muffin friable au maïs bleu. Ne partez pas avant d'avoir goûté à une tarte feuilletée de la boulangerie sur place, fourrée à la confiture de pêche, de citrouille ou de myrtille.
Plats principaux à partir de 12 $, soit environ 10 €.
TAIL O' THE PUP, LOS ANGELES, CALIFORNIE
Il n'y a pas plus américain que de commander un hot-dog à travers la fenêtre d'un stand en forme de... hot-dog géant. Tail O' the Pup, véritable emblème de l'architecture routière du milieu du siècle dernier, vend des saucisses à West Hollywood depuis 1946.
Le stand en forme de hot-dog et le diner Tail O'Pup vendent des saucisses dans des petits pains depuis plus d'un demi-siècle.
Lors de soirées chaudes, installez-vous sur la terrasse ou glissez-vous sur l'une des banquettes rouge cerise dans le restaurant vintage, avec ses tables en formica et ses fontaines de root beer à volonté. Les hot-dogs sont servis coupés en deux et grillés sur des petits pains toastés, avec la possibilité d'ajouter une bonne dose de chili fait maison, de condiment sucré, de cornichons ou d'oignons frits. Preuve que l'on peut en fait apprendre au vieux singe à faire des grimaces, des options végétariennes et sans gluten sont également proposées.
Petit hot-dog de 1949 : 7,95 $, soit environ 7 €.
COYOTE CAFE & ROOFTOP CANTINA , SANTA FE, NOUVEAU-MEXIQUE
Coyote Cafe, l'un des pionniers de la renaissance culinaire de Santa Fe lorsqu'il a ouvert ses portes en 1987, utilise des ingrédients produits localement afin de créer une cuisine raffinée du sud-ouest des États-Unis. Plusieurs décennies plus tard, le restaurant est tellement populaire qu'il est indispensable de réserver pour être installé dans la salle principale où des chaises en velours moelleux et une cuisine ouverte bourdonnent sous un lustre en verre soufflé écarlate.
Le filet de wapiti signature, mariné pendant six heures dans de la bière et servi dans une généreuse dose de sauce au jus de viande, est si bon qu'il vous donnera envie de lécher l'assiette. Attention à garder de la place pour le dessert tamale : une mousse au chocolat blanc en forme d'épi de maïs. Si vous cherchez une ambiance plus décontractée, allez au rooftop cantina où il n’est pas nécessaire de réserver. Vous pourrez y déguster des mojitos à la pastèque bien frais en regardant le soleil se coucher sur la ligne d'horizon en adobe.
Plats à partir de 38 $, soit environ 32,50 €.
PROPER MEATS + PROVISIONS, FLAGSTAFF, ARIZONA
Si Flagstaff se fait une place sur la carte culinaire de l'Arizona, c'est en grande partie grâce à Proper Meats + Provisions, une boucherie et sandwicherie installée dans le bâtiment historique du Grand Canyon Cafe qui nourrit les voyageurs affamés depuis 1942.
Aujourd'hui, le menu privilégie des plats copieux en mettant l'accent sur la qualité et l'artisanat. Le pastrami est saumuré et fumé pendant dix jours avant de faire la rencontre du pain de seigle grillé, tandis que les bouillons, les sauces et les soupes sont faits maison. Les animaux entiers sont également préparés dans l'arrière-cuisine où les bouchers confectionnent des saucisses dans lesquelles ils incorporent du fenouil doux et de la moutarde de Caroline.
Sandwich au pastrami : 22,25 $, soit environ 19 €.
