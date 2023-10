New York : cinq points de vue imprenables et méconnus

À la simple évocation de New York, une image des gratte-ciel de Manhattan vous vient probablement à l'esprit. L'Empire State Building et le Rockefeller Center offrent deux points de vue panoramiques bien connus sur cette skyline emblématique, mais il existe des alternatives : suspendu au sommet d'un immeuble de cent étages à Hudson Yards ou confortablement installé à la table d'une brasserie de Brooklyn.

1. The Edge, Hudson Yards

L'expérience offerte par The Edge est déjà suffisamment sensationnelle pour la plupart des visiteurs. Accrochée au 100e étage du 30 Hudson Yards, cette plateforme en porte-à-faux offre un panorama qui exclut toute concurrence des autres tours de la ville, où l'horizon se résume bien souvent aux gratte-ciel voisins. À 345 mètres au-dessus du sol, c'est également le plus haut point d'observation du monde occidental. Au sud se dressent les colosses de verre et d'acier du bas Manhattan, parmi lesquels le One World Trade Center ; à l'ouest, le New Jersey s'offre tout entier à votre regard ; et sous vos pieds, le sol en verre de cette plateforme flottante vous garantit une vue dégagée sur les avenues qui entourent le gratte-ciel.

Si vous préférez déguster ce panorama avec un soupçon d'adrénaline, réservez votre billet pour l'attraction City Climb, quelques étages plus haut. Après avoir enfilé un harnais, vous être plié à un nombre rassurant de contrôles de sécurité et vous être attaché à un rail faisant le tour du bâtiment, vous voilà maintenant sur une plateforme au bord du vide. Ballotté par le vent et parcouru par la douce certitude d'être à cet instant précis la plus haute paire de jambes à New York, vous escaladez l'escalier métallique qui longe le flanc du gratte-ciel, en vous arrêtant ici et là pour profiter de la vue surréaliste sur la ville miniature en contrebas. Au sommet, un dernier défi vous attend : se pencher dans le vide, les pieds posés sur un balcon à 387 mètres, le corps retenu par votre harnais et les encouragements de vos camarades d'aventure. Ticket pour The Edge : 36 $ (34 €) ; City Climb : 185 $ (175 €).

2. Le MET et ses jardins panoramiques