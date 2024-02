Guide : voyage à Bucarest, surprenante capitale européenne

En un trajet en métro vers le sud depuis la station Aviatorilor à Piata Romana, vous arriverez à la Patiseria Amzei, une boulangerie minuscule que l'on reconnaît grâce à la longue file d'attente composée d’habitants qui attendent patiemment leur dose quotidienne de pâtisseries. Les merdenele cu branza, des pâtisseries fourrées à la feta, sont les plus populaires. Après vous en être procurées deux fraîchement sorties du four, rendez-vous à la Casa Mita Biciclista, le temps qu'elles refroidissent. Cette somptueuse maison de ville Art nouveau, l'une des rares résidences bourgeoises à avoir survécu à l'effacement architectural du régime de Ceauşescu, accueille des expositions de photographies, des concerts de jazz et des soirées exclusives qui donnent un aperçu du glamour du Bucarest du début du 20e siècle.