Ce qu'il faut savoir si vous voyagez pendant la saison des ouragans

COMMENT LES CYCLONES TROPICAUX SE FORMENT-ILS ?

Les cyclones tropicaux ne peuvent se former que lorsque certaines conditions sont remplies. Une condition cruciale est la température de surface de l’océan, qui doit atteindre au moins 26°C ; celle-ci entraîne une évaporation rapide de l’eau et la formation de nuages de pluie. À mesure que la vapeur d’eau s’élève, elle réchauffe l’air autour d’elle, qui s’élève lui aussi et laisse un vide. Ce vide est rempli par de l’air plus froid qui se réchauffe et s’élève également, créant ainsi un cycle qui alimente le système dépressionnaire.

Une autre condition cruciale est l’endroit, qui doit se trouver à au moins cinq degrés de latitude par rapport à l’Équateur. Là, la force de Coriolis, générée par la rotation de la Terre sur son axe, affecte la direction du vent. En frappant le système dépressionnaire sous certains angles, le vent provoque une rotation du système en formation. Si ces conditions idéales persistent, la tempête grossit jusqu’à devenir un cyclone tropical. Mais si l’une de ces conditions change (baisse de température ou changement de direction du vent), alors la tempête peut perdre en puissance et se dissiper.

QUAND A LIEU LA SAISON DES OURAGANS ?

Généralement, le public associe les ouragans à la saison de l’Atlantique Nord, qui court du officiellement du 1er juin au 30 novembre. Cependant, dans l’est du Pacifique, la saison des ouragans commence en fait un peu plus tôt, le 15 mai, et s’achève le 30 novembre également. Bien entendu, des tempêtes peuvent également se produire avant ou après. Ailleurs, les typhons dans le nord-ouest du Pacifique sont susceptibles de surgir toute l’année, mais sont plus fréquents de juillet à novembre, tandis que les cyclones ont tendance à apparaître de la fin octobre à mai environ.

COMMENT LES VOYAGEURS DEVRAIENT-ILS SE PRÉPARER ?

Les cyclones tropicaux sont imprévisibles : parfois ils s’essoufflent avant que la tempête n’atteigne les terres et parfois ils dévient au dernier moment. Ainsi, si une grosse tempête peut s’avérer dévastatrice, il est possible de ne subir rien de plus que des vents violents et de fortes pluies. Il est toutefois nécessaire d’avoir une véritable compréhension des endroits que vous visitez et de les respecter, ainsi que le rappelle Tanekka Fleary, conceptrice de voyages et fondatrice de Golden Grenadine Travel. Vous devriez garder un œil sur les conditions météorologiques avant et pendant votre voyage. « Prévoyez de quoi tenir plusieurs jours sans électricité ou sans réseau, ajoute-t-elle. Je recommande toujours de s’assurer d’avoir un chargeur fonctionnant à l’énergie solaire, une lampe torche, des en-cas et du liquide en petites coupures. » Sacs étanches, trousses de premiers secours et batteries externes peuvent également s’avérer utiles.