Où dormir à Rome ?

Le meilleur pour : l'atmosphère

En 1959, la Canadienne Helen Khan a séjourné dans une pension d'un immeuble des années 1930 situé derrière le Colisée. Elle l'a tant aimé qu'elle l'a finalement acheté, l'agrandissant pour en faire un hôtel de soixante-six chambres et le remplissant d'antiquités, des chaises art déco et de vieilles gravures de Rome. Helen a aujourd'hui quatre-vingt-quinze ans et ses enfants perpétuent la tradition : sa fille, Lubna, en assure la gestion ; son fils, Faris, chef cuisinier, prépare de succulents dîners, puis s'assoit avec les convives pour manger. Optez pour une chambre avec terrasse au cinquième étage pour une vue imprenable sur le Colisée.

Chambre à partir de 140 €, B&B.

Le meilleur pour : l'intimité

Rome propose de nombreuses petites propriétés de charme semi-équipées, et celle-ci est l'une des plus belles. L'artiste de la Renaissance Sebastiano del Piombo aurait eu son atelier ici, caché derrière la Piazza Venezia dans une ruelle pavée. Les six magnifiques chambres vous inspireront peut-être tout autant. Le style mêle des détails conçus par Philippe Starck, comme un évier en forme de tasse expresso, et des poutres d'origine et à des rideaux vaporeux. Le personnel, très souriant, est présent pendant la journée et joignable par WhatsApp en dehors des heures d'ouverture.

Chambres à partir de 170 €, B&B.

Le meilleur pour : la convivialité

En traversant le grand hall d'entrée, en longeant les couloirs recouverts de marbre et en montant au deuxième étage par l'ascenseur centenaire, on a l'impression d'arriver à la Casa Montani comme dans une maison familiale. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Giuseppe Montani a créé ce B&B de neuf chambres à partir de l'ancien appartement de sa grand-mère à Flaminio, au-delà de la piazza del Popolo. Réparties sur deux étages, ces chambres confortables sont remplies d'objets de famille, notamment des cartes postales romaines du 18ᵉ siècle envoyées par les ancêtres de Giuseppe à leur famille dans les Abruzzes, une tapisserie peinte par la grand-mère de Giuseppe elle-même et des meubles provenant de leur maison de campagne. À ce patrimoine unique s'ajoutent des salles de bains revêtues de carreaux de travertin, des articles de toilette Ortigia et un petit déjeuner servi dans la chambre sur d'élégants chariots.

Chambres à partir de 120 €, B&B.

Le meilleur pour : le budget

Avec ses chambres ensoleillées aux couleurs vives, ses salles de bains élégantes et ses couloirs couverts d'œuvres d'art, une nuit dans cet hôtel coûterait au moins le double s'il était situé das le centre historique de la ville. Ici, dans le quartier d'Esquilino, dans un bâtiment de la Belle Époque du 19ᵉ siècle, à dix minutes de marche au nord de la gare de Termini, vous en aurez pour votre argent. Le petit déjeuner est un buffet copieux, tandis que le soir, le bar Terrazza Costanza, situé au cinquième étage, est bondé de clients qui profitent du coucher de soleil à l'heure de l'apéritif. Ils peuvent siroter leurs cocktails avec vue sur les jardins luxuriants de l'ambassade britannique, ainsi que sur la Porta Pia, l'une des portes nord de Rome, conçue par Michel-Ange dans les années 1560, et les monts Tiburtins au loin.