Voyage au bout du monde pour découvrir les moaï de l’île de Pâques

On ne sait pas vraiment pourquoi mais des centaines de moais sont toujours dans la carrière, à moitié enterrés et recouverts de sédiments et d'herbe. En revanche, de nombreux autres ont été transportés à l'aide de cordes jusqu'à des villages à présent déserts sur les côtes de l'île. Tous ont finalement été renversés par les habitants de l'île eux-mêmes, la théorie dominante étant qu'ils ont perdu foi dans le pouvoir des statues. La quarantaine de statues qui subsistent aujourd'hui ont été de nouveau érigées au cours des dernières décennies.

Dans certaines zones de Rapa Nui, des moais sont isolés. C'est dans la ville paisible de Hanga Roa, située dans le sud-ouest de l'île, que la majorité des habitants sont installés. Là-bas, les coqs chantent, les chiens se prélassent au soleil et des magasins aux toits en tôle vendent des moais en chocolat. Cet après-midi, je bois des bières brassées sur l'île dans un bar sur la côte en regardant des surfeurs prendre les vagues et je visite une église catholique du 20e siècle où Jésus est représenté sur les vitraux avec des peintures tribales sur le visage. Toutefois, hors de la ville, l'île semble sauvage et isolée.

Le matin suivant, un footing jusqu'à la bordure du Rano Kau, un cratère volcanique éteint large d'un kilomètre de large situé à la pointe sud de l'île, est d'une beauté à couper le souffle. La paroi extérieure du cratère est une falaise abrupte qui plonge dans les vagues. Entre le déclin des moais et l'arrivée du catholicisme, ce lieu fut le théâtre d'un concours annuel important pendant lequel les hommes les plus athlétiques de l'île descendaient les falaises dangereuses et nageaient dans des eaux grouillant de requins.

Puis, accompagné de Sebastián Yankovic-Pakarati, défenseur de l'environnement, j'ai passé des heures à marcher sur les falaises de la côte nord, sans personne d'autre à l'horizon. Kilomètre après kilomètre, nous avons erré dans des villages en ruines où des moais gisent à l'horizontale, nous avons rampé dans des grottes pleines de fougères pour observer des sculptures anciennes et des oiseaux qui parcourent les courants thermiques.

À un moment, nous apercevons un petit tas de pierres empilées en équilibre, du genre de celles qu'un marcheur pourrait construire sur un coup de tête. Sebastián, dont les cheveux sont remontés en un chignon, détruit le tas de pierres sans un bruit. « Nous n'aimons pas la nouveauté » dit-il à voix basse.