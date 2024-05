Guide pratique pour voyager en Égypte

L'argent liquide règne en maître, mais vous pouvez utiliser une carte bancaire dans certains hôtels et restaurants haut de gamme. Retirez quelques livres égyptiennes depuis un distributeur automatique à votre arrivée, mais soyez attentifs aux fluctuations du taux de change et ne retirez pas plus que ce dont vous avez besoin. Pour les dépenses plus importantes, pensez à emporter des dollars américains, la monnaie étrangère la plus acceptée, et parfois la seule.