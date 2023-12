Tout à fait ! Pendant les pogroms dans l'Europe médiévale, les Juifs devaient fuir. Ils chargeaient donc le pain et la pâte sur un bâton de bois ou une corde, et c'est ce qui a donné le trou au centre. Les Juifs n'avaient pas non plus le droit de faire de la pâtisserie, c'est pourquoi les bagels sont cuits à la vapeur ou bouillis. Les New-Yorkais attribuent le caractère délicieux de leurs bagels à l'eau de la ville de New York, qui non seulement entre dans la composition de la pâte, mais sert aussi à la faire bouillir. Mais si l'on se penche sur la longue histoire de l'approvisionnement en eau de New York, on découvre qu'elle a longtemps été contaminée par les rongeurs, les eaux usées et les déchets industriels, sans parler du pétrole, des poissons en décomposition et même des corps humains.