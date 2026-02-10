Sur les landes de Hurlevent : voyage dans le Yorkshire des sœurs Brontë

Se rendre sur les lieux emblématiques de ses tournages préférés, une pratique connue sous le nom de set-jetting ou de ciné-tourisme, est de plus en plus populaire. Dans les trois mois ayant suivi la diffusion des deux premières saisons de The White Lotus, l’agence de voyages Expedia a observé une hausse de plus de 300 % des recherches d’hôtels à Hawaï et en Sicile, où ont été tournées les deux premières saisons, les fans souhaitant à leur tour s’asseoir, flâner et siroter des cocktails dans les décors fréquentés par leurs personnages favoris. Expedia révèle par ailleurs que 53 % des voyageurs seraient plus enclins à choisir une destination inspirée par un film ou une série.

D’autres destinations spectaculaires seront bientôt sur les radars des fans de cinéma et de séries. Avec la sortie d'une nouvelle adaptation des Hauts de Hurlevent, chef-d'œuvre du romantisme noir, l’élégance de l’Angleterre rurale semble tendre les bras aux cinéphiles.

Les Hauts de Hurlevent est l’unique roman d’Emily Brontë, publié à l’origine en 1847 sous le pseudonyme d'Ellis Bell. Elle meurt en décembre 1848 et ne verra pas son livre paraître sous son véritable nom, deux ans plus tard. Aujourd’hui, l’œuvre est considérée comme un chef-d’œuvre intemporel de la littérature anglaise.

Le Yorkshire a servi de décor hanté aux œuvres des sœurs Brontë et à Bram Stoker, dont la fiction gothique du 19ᵉ siècle demeure profondément ancrée dans notre imaginaire collectif. Sous la surface de la plupart des œuvres de fantasy contemporaine populaire, de la saga Twilight à True Blood, vous trouverez les héritiers directs du Heathcliff d’Emily Brontë, du Dracula de Stoker, et de toute la cohorte de vampires, spectres et morts-vivants apparus sur les landes du Yorkshire.

Ce vaste comté du nord de l'Angleterre est d'une beauté brute, faite de landes sauvages, de bruyère balayée par les vents, de vallées profondes et de villages empreints d'un charme intemporel.