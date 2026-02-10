Sur les landes de Hurlevent : voyage dans le Yorkshire des sœurs Brontë
Le Yorkshire, ses landes sauvages et ses villages hors du temps, incarne le romantisme anglais du 19ᵉ siècle. Partez à votre tour pour un voyage sur les traces des sœurs Brontë.
La bruyère recouvre de rose le paysage d'Egton, un village du Yorkshire du Nord, en Angleterre.
Se rendre sur les lieux emblématiques de ses tournages préférés, une pratique connue sous le nom de set-jetting ou de ciné-tourisme, est de plus en plus populaire. Dans les trois mois ayant suivi la diffusion des deux premières saisons de The White Lotus, l’agence de voyages Expedia a observé une hausse de plus de 300 % des recherches d’hôtels à Hawaï et en Sicile, où ont été tournées les deux premières saisons, les fans souhaitant à leur tour s’asseoir, flâner et siroter des cocktails dans les décors fréquentés par leurs personnages favoris. Expedia révèle par ailleurs que 53 % des voyageurs seraient plus enclins à choisir une destination inspirée par un film ou une série.
D’autres destinations spectaculaires seront bientôt sur les radars des fans de cinéma et de séries. Avec la sortie d'une nouvelle adaptation des Hauts de Hurlevent, chef-d'œuvre du romantisme noir, l’élégance de l’Angleterre rurale semble tendre les bras aux cinéphiles.
Les Hauts de Hurlevent est l’unique roman d’Emily Brontë, publié à l’origine en 1847 sous le pseudonyme d'Ellis Bell. Elle meurt en décembre 1848 et ne verra pas son livre paraître sous son véritable nom, deux ans plus tard. Aujourd’hui, l’œuvre est considérée comme un chef-d’œuvre intemporel de la littérature anglaise.
Le Yorkshire a servi de décor hanté aux œuvres des sœurs Brontë et à Bram Stoker, dont la fiction gothique du 19ᵉ siècle demeure profondément ancrée dans notre imaginaire collectif. Sous la surface de la plupart des œuvres de fantasy contemporaine populaire, de la saga Twilight à True Blood, vous trouverez les héritiers directs du Heathcliff d’Emily Brontë, du Dracula de Stoker, et de toute la cohorte de vampires, spectres et morts-vivants apparus sur les landes du Yorkshire.
Ce vaste comté du nord de l'Angleterre est d'une beauté brute, faite de landes sauvages, de bruyère balayée par les vents, de vallées profondes et de villages empreints d'un charme intemporel.
Pour vous plonger dans cet univers à la beauté saisissante, vous pouvez vous rendre à Haworth, le village anglais où Emily Brontë a vécu avec ses sœurs et leur frère. Il attire, encore aujourd’hui, des hordes d’admirateurs.
Top Withins, une ferme en ruine que l’on pense avoir inspiré le décor de la ferme des Hauts de Hurlevent.
Les sœurs Brontë ont rédigé l’essentiel de leurs romans alors qu’elles vivaient au presbytère de Haworth, à l’époque où leur père était pasteur de l’église paroissiale. L’itinéraire le plus populaire suit en partie la Brontë Way et la Pennine Way et mène vers plusieurs lieux emblématiques de la lande qu’elles affectionnaient, notamment Brontë Bridge et la cascade voisine, où, dit-on, les sœurs s’installaient tour à tour pour écrire leurs premiers romans.
Plus loin, vous pourrez admirer Top Withins, une ferme en ruine que l’on pense avoir inspiré le décor de la ferme des Hauts de Hurlevent. Au-delà de ces références littéraires, le parcours offre de vastes étendues de landes en altitude, qui se couvrent d’un violet intense entre le milieu et la fin de l’été, ponctués ça et là de charmants ruisseaux.
Si vous souhaitez étendre vos connaissances sur la famille Brontë, rendez-vous à Haworth, le musée Brontë Parsonage entretenu par la Brontë Society, une des plus vieilles associations littéraires du monde anglo-saxon, en l'honneur de Charlotte, Emily et Anne Brontë.
Le Brontë Parsonage Museum (« Musée du Presbytère des Brontë ») est un musée consacré aux sœurs Brontë.
Tendance de voyage parallèle, selon Hotels.com, 91 % des voyageurs s’intéresseraient désormais aux séjours axés sur la détente et la lecture. Le Yorkshire se prête comme nulle autre destination à cette contemplation et ce temps d'introspection.
OÙ SÉJOURNER ?
Pour faire vous-même l'expérience de ces paysages emblématiques, entre cinéma et littérature, voici trois adresses d'exception :
Simonstone Hall Hotel, une demeure historique nichée au coeur des Yorkshire Dales. Cet hôtel offre une atmosphère feutrée, des vues spectaculaires sur les collines environnantes, ainsi qu’un charme britannique intact, parfait pour les fans souhaitant s’imprégner de la magie du film. C'est l'hôtel qu'a d'ailleurs choisi Margot Robbie pendant le tournage de Hurlevent.
The Devonshire Arms Hotel : un manoir réinventé mêlant tradition et design contemporain, situé aux portes des Yorkshire Dales. Idéal pour un séjour romantique ou une retraite apaisante après une journée sur les traces du film.
The Milner York : un hôtel historique modernisé, situé à deux pas de la vieille ville et de ses ruelles dignes d'un univers de roman. Un point de départ idéal pour les voyageurs intéressés par l’héritage romanesque du Yorkshire et les escapades à la page.
Il est possible de séjourner au coeur même de ces paysages emblématiques et d’explorer le Yorkshire dans toute son intensité dramatique, comme ici, au Simonstone Hall Hotel.