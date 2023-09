Voyage : une journée au Caire, l’éclectique capitale égyptienne

7H00 : PREMIÈRES LUEURS DANS LE DÉSERT

Au Caire, durant la haute saison hivernale, le lever du soleil a lieu un peu avant sept heures. L’accès au site des pyramides de Gizeh, qui se trouve à quinze kilomètres à l’ouest du Caire, ouvre à huit heures toute l’année. Cette possibilité de commencer dès l’aube vous donne davantage de temps et de latitude pour profiter intégralement de la sidération que procurent ces monuments vieux de 4 500 ans et leur compagnon vigilant, le Sphinx de Gizeh. La pyramide de Khéops, seule survivante des Sept merveilles du monde antique, serait constituée de 2,3 millions de blocs de pierre environ.

11H00 : EN QUÊTE DE CIVILISATION

Le Grand musée égyptien, quand il ouvrira, constituera un enchaînement évident après la visite des pyramides de Gizeh. Mais pour le moment, il vous faudra retourner dans le centre du Caire, au nouveau Musée national de la civilisation égyptienne, à Fostat. Dans sa salle souterraine se trouve son exposition phare, qui porte sur la culture égyptienne, de la préhistoire au 19e siècle. Si le nombre d’expositions est limité, les présentations sont excellentes. Ne passez pas à côté de la salle des textiles. Ensuite, rendez-vous au Centre des artisanats traditionnels de Fostat, non loin de là, pour voir des artisans à l’œuvre et pour visiter sa superbe boutique-galerie.

13H00 : LE CAIRE COPTE

On a tendance à oublier que Le Caire fut un berceau du christianisme ; la fuite de la sainte Famille pour échapper à Hérode se serait achevée dans une grotte située sous l’église Saint-Serge et Bacchus, désormais lieu de pèlerinage. Aucun monument du quartier copte n’est plus célébré qu’Al-Kanisah al-Muallaqah, l’« église suspendue », qui est perchée au-dessus d’une porte de la forteresse romaine de Babylone… d’où son nom. Faites coup double et allez visiter le Musée copte, un mélange fascinant d’iconographie égyptienne, romaine et chrétienne primitive.

15H00 : DÉJEUNER TARDIF

Le kochari, plat à emporter favori des Cairotes, est un mélange indéfinissable de pâtes, de riz frit et de lentilles brunes garni d’oignons frits et de pois chiches et servi avec une sauce tomate épicée. Bien que cela puisse sembler sortir tout droit d’une cuisine d’étudiant, c’est étonnamment savoureux. Abou Tarek, à l’angle des rues Maarouf et Champollion, ne sert pas autre chose, raison pour laquelle l’endroit est constamment bondé de clients. De là, la place Tahrir et le premier Musée égyptien du Caire ne sont qu’à quelques pas. Les antiquités abritées par ce dernier sont incontournables, surtout si le Grand musée égyptien n’a pas encore ouvert.

17H00 : DÉAMBULATION DANS LE TEMPS