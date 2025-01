Voyage : les générations Y et Z ont remis les croisières au goût du jour

Royal Caribbean propose de courtes croisières de deux et trois nuits le week-end pour visiter Bruges en Belgique, ainsi que des voyages de cinq nuits vers Hambourg et Rotterdam, au départ de Southampton. Au départ de Barcelone, des itinéraires de cinq nuits permettent de découvrir la Méditerranée espagnole, française et italienne. P&O Cruises propose également des croisières plus courtes au départ de Southampton, comme un voyage de trois nuits à Guernesey et des croisières de quatre nuits à Amsterdam, ainsi qu’une croisière en France et en Belgique comprenant des escales à Cherbourg et Bruges.

Adam Coulter, qui dirige le site d’information Cruise Critic, estime que cette tendance des mini-croisières est apparue en Amérique du Nord, où des compagnies comme Royal Caribbean ont investi dans des îles privées afin d’attirer des passagers plus jeunes. À Perfect Day at CocoCay, l’île privée de l’opérateur aux Bahamas, vous pouvez plonger dans le plus haut toboggan aquatique d’Amérique du Nord, barboter dans la plus grande piscine à vagues des Caraïbes, vous élever à 130 mètres d’altitude à bord d’un ballon à gaz, ou simplement vous détendre sur la plage. « Avant, c’était toujours un voyage aller-retour de sept nuits », explique M. Coulter. « Aujourd’hui, on peut partir trois ou quatre jours, ou simplement se rendre sur une île privée. Cela attire les jeunes, parce qu’ils peuvent essayer et voir si ça leur plait. Et si ça ne leur plait pas, ce n’est pas grave : ils ne se retrouvent pas coincés pendant sept ou dix jours. »

UNE EXPÉRIENCE GASTRONOMIQUE… ET ÉROTIQUE