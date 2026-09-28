À Zanzibar, les femmes réinventent l’industrie des algues
Sur la côte est de Zanzibar, une communauté de femmes récolte les algues au rythme des marées, perpétuant un savoir-faire transmis de génération en génération, tout en contribuant à bâtir un avenir plus durable.
Mwani Zanzibar est une marque de soins de la peau qui a l'ambition de développer une économie bénéfique à la fois pour les populations locales et pour les océans.
Au large des côtes tanzaniennes, Zanzibar est réputée pour les ruelles de Stone Town, ses plantations d’épices parfumées et ses plages de sable blanc éclatant. Mais sur la côte est de l’archipel, la vie suit un autre rythme, dicté non pas par les horloges, mais par les marées.
La vie au rythme des marées se vit au plus près des côtes.
À l’aube, dans le village de Paje, les habitantes s’avancent dans les eaux chaudes et peu profondes pour entretenir des fermes d’algues qui font vivre les communautés côtières depuis des générations. Connu sous le nom de Mwani Zanzibar Mamas, ce collectif a été créé pour offrir aux femmes une source de revenus durable tout en préservant l’environnement marin dont elles dépendent.
Des algues locales sont cultivées sur des cordages immergés sous la surface de l’eau, où elles absorbent les nutriments pendant environ six semaines avant d’être récoltées à la main.
Calée sur le rythme de la marée descendante, cette activité quotidienne est devenue l’une des scènes les plus emblématiques du littoral de Zanzibar : à l’aube, des femmes ramassent des algues à pleins bras tandis que la lumière du jour se répand sur la baie.
Depuis des générations, les communautés de Zanzibar connaissent les vertus réparatrices des algues, bien avant qu’elles ne deviennent un ingrédient prisé de l’industrie cosmétique. Après leur récolte, les algues sont soigneusement nettoyées puis transformées.
Les algues sont transformées grâce à un savoir traditionnel associé à l’expertise scientifique, permettant d’élaborer une gamme de savons et de soins pour la peau.
Fondée par Klaartje Schade et Andrew Anthony, Mwani Zanzibar a pour ambition de développer une économie bénéfique à la fois pour les populations locales et pour les océans. Chaque savon vendu contribue à soutenir l’emploi des femmes de la région tout en mettant en valeur les propriétés des algues cultivées durablement.
En transformant une ressource marine abondante en produits de soins de haute qualité, le collectif montre que préservation de l’environnement, patrimoine culturel et développement économique peuvent aller de pair. Une démarche qui permet également aux visiteurs de découvrir de l’intérieur l’une des traditions côtières les plus emblématiques de Zanzibar.
LES VISITES
Les visites de la ferme d’algues marines, comprenant également la découverte de l’usine de transformation, coûtent 10 $ (environ 9€) par personne.
Cet article a initialement paru dans le magazine National Geographic Traveller (UK) en langue anglaise, Indian Ocean Collection 2026.