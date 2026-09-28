Voyage®

À Zanzibar, les femmes réinventent l’industrie des algues

Sur la côte est de Zanzibar, une communauté de femmes récolte les algues au rythme des marées, perpétuant un savoir-faire transmis de génération en génération, tout en contribuant à bâtir un avenir plus durable.

Publication 28 sept. 2026, 16:01 CEST
Mwani Zanzibar est une marque de soins de la peau qui a l'ambition de développer une ...

Mwani Zanzibar est une marque de soins de la peau qui a l'ambition de développer une économie bénéfique à la fois pour les populations locales et pour les océans.

PHOTOGRAPHIE DE Lee-Ann Olwage

Mwani Zanzibar est une marque de soins de la peau qui a l'ambition de développer une économie bénéfique à la fois pour les populations locales et pour les océans.

PHOTOGRAPHIE DE Lee-Ann Olwage
Au large des côtes tanzaniennes, Zanzibar est réputée pour les ruelles de Stone Town, ses plantations ...

Au large des côtes tanzaniennes, Zanzibar est réputée pour les ruelles de Stone Town, ses plantations d’épices parfumées et ses plages de sable blanc éclatant. Mais sur la côte est de l’archipel, la vie suit un autre rythme, dicté non pas par les horloges, mais par les marées.

PHOTOGRAPHIE DE Lee-Ann Olwage
La vie au rythme des marées se vit au plus près des côtes.

La vie au rythme des marées se vit au plus près des côtes.

Photographies de Lee-Ann Olwage
Gauche: Supérieur:

Au large des côtes tanzaniennes, Zanzibar est réputée pour les ruelles de Stone Town, ses plantations d’épices parfumées et ses plages de sable blanc éclatant. Mais sur la côte est de l’archipel, la vie suit un autre rythme, dicté non pas par les horloges, mais par les marées.

Droite: Fond:

La vie au rythme des marées se vit au plus près des côtes.

Photographies de Lee-Ann Olwage
À l’aube, dans le village de Paje, les habitantes s’avancent dans les eaux chaudes et peu ...

À l’aube, dans le village de Paje, les habitantes s’avancent dans les eaux chaudes et peu profondes pour entretenir des fermes d’algues qui font vivre les communautés côtières depuis des générations. Connu sous le nom de Mwani Zanzibar Mamas, ce collectif a été créé pour offrir aux femmes une source de revenus durable tout en préservant l’environnement marin dont elles dépendent.

PHOTOGRAPHIE DE Lee-Ann Olwage

À l’aube, dans le village de Paje, les habitantes s’avancent dans les eaux chaudes et peu profondes pour entretenir des fermes d’algues qui font vivre les communautés côtières depuis des générations. Connu sous le nom de Mwani Zanzibar Mamas, ce collectif a été créé pour offrir aux femmes une source de revenus durable tout en préservant l’environnement marin dont elles dépendent.

PHOTOGRAPHIE DE Lee-Ann Olwage
Des algues locales sont cultivées sur des cordages immergés sous la surface de l’eau, où elles ...

Des algues locales sont cultivées sur des cordages immergés sous la surface de l’eau, où elles absorbent les nutriments pendant environ six semaines avant d’être récoltées à la main.

PHOTOGRAPHIE DE Lee-Ann Olwage

Des algues locales sont cultivées sur des cordages immergés sous la surface de l’eau, où elles absorbent les nutriments pendant environ six semaines avant d’être récoltées à la main.

PHOTOGRAPHIE DE Lee-Ann Olwage
Calée sur le rythme de la marée descendante, cette activité quotidienne est devenue l’une des scènes ...

Calée sur le rythme de la marée descendante, cette activité quotidienne est devenue l’une des scènes les plus emblématiques du littoral de Zanzibar : à l’aube, des femmes ramassent des algues à pleins bras tandis que la lumière du jour se répand sur la baie.

PHOTOGRAPHIE DE Lee-Ann Olwage

Calée sur le rythme de la marée descendante, cette activité quotidienne est devenue l’une des scènes les plus emblématiques du littoral de Zanzibar : à l’aube, des femmes ramassent des algues à pleins bras tandis que la lumière du jour se répand sur la baie.

PHOTOGRAPHIE DE Lee-Ann Olwage
Depuis des générations, les communautés de Zanzibar connaissent les vertus réparatrices des algues, bien avant qu’elles ...

Depuis des générations, les communautés de Zanzibar connaissent les vertus réparatrices des algues, bien avant qu’elles ne deviennent un ingrédient prisé de l’industrie cosmétique. Après leur récolte, les algues sont soigneusement nettoyées puis transformées.

PHOTOGRAPHIE DE Lee-Ann Olwage
Les algues sont transformées grâce à un savoir traditionnel associé à l’expertise scientifique, permettant d’élaborer une ...

Les algues sont transformées grâce à un savoir traditionnel associé à l’expertise scientifique, permettant d’élaborer une gamme de savons et de soins pour la peau.

Photographies de Lee-Ann Olwage
Gauche: Supérieur:

Depuis des générations, les communautés de Zanzibar connaissent les vertus réparatrices des algues, bien avant qu’elles ne deviennent un ingrédient prisé de l’industrie cosmétique. Après leur récolte, les algues sont soigneusement nettoyées puis transformées.

Droite: Fond:

Les algues sont transformées grâce à un savoir traditionnel associé à l’expertise scientifique, permettant d’élaborer une gamme de savons et de soins pour la peau.

Photographies de Lee-Ann Olwage
Fondée par Klaartje Schade et Andrew Anthony, Mwani Zanzibar a pour ambition de développer une économie ...

Fondée par Klaartje Schade et Andrew Anthony, Mwani Zanzibar a pour ambition de développer une économie bénéfique à la fois pour les populations locales et pour les océans. Chaque savon vendu contribue à soutenir l’emploi des femmes de la région tout en mettant en valeur les propriétés des algues cultivées durablement.

PHOTOGRAPHIE DE Lee-Ann Olwage

Fondée par Klaartje Schade et Andrew Anthony, Mwani Zanzibar a pour ambition de développer une économie bénéfique à la fois pour les populations locales et pour les océans. Chaque savon vendu contribue à soutenir l’emploi des femmes de la région tout en mettant en valeur les propriétés des algues cultivées durablement.

PHOTOGRAPHIE DE Lee-Ann Olwage
En transformant une ressource marine abondante en produits de soins de haute qualité, le collectif montre ...

En transformant une ressource marine abondante en produits de soins de haute qualité, le collectif montre que préservation de l’environnement, patrimoine culturel et développement économique peuvent aller de pair. Une démarche qui permet également aux visiteurs de découvrir de l’intérieur l’une des traditions côtières les plus emblématiques de Zanzibar.

PHOTOGRAPHIE DE Lee-Ann Olwage

En transformant une ressource marine abondante en produits de soins de haute qualité, le collectif montre que préservation de l’environnement, patrimoine culturel et développement économique peuvent aller de pair. Une démarche qui permet également aux visiteurs de découvrir de l’intérieur l’une des traditions côtières les plus emblématiques de Zanzibar.

PHOTOGRAPHIE DE Lee-Ann Olwage

LES VISITES

Les visites de la ferme d’algues marines, comprenant également la découverte de l’usine de transformation, coûtent 10 $ (environ 9€) par personne.

Cet article a initialement paru dans le magazine National Geographic Traveller (UK) en langue anglaise, Indian Ocean Collection 2026.

les plus populaires

voir plus
loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.