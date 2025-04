Aux Fidji, ces hôtels mettent leurs clients à contribution (pour la bonne cause)

Les hôtels suivants sont idéaux pour une découverte à couper le souffle et pleine de sens des Fidji.

Situé en beau milieu du Great Astrolabe Reef (grand récif Astrolabe), quatrième plus vaste système récifal au monde, ce sanctuaire ultra luxueux est composé de villas avec des espaces de vie exposés à la brise, des kitchenettes regorgeant de jus de fruits locaux et de rayons de miel enrobés de chocolat, une baignoire îlot dans la chambre principale, un extérieur donnant sur une piscine à débordement, une terrasse inondée de soleil et des hamacs suspendus entre des cocotiers.

Kokomo ne se limite cependant pas à ce grand confort. Le complexe hôtelier a un engagement fort en matière de conservation. Dans une initiative unique, il invite ses clients à œuvrer pour la protection des raies mantas résidentes, ces doux géants en danger qui peuvent dépasser les cinq mètres d’envergure. Lors de sorties de plongée libre, les résidents peuvent photographier ces créatures, saisissant les taches uniques qui parsèment leur ventre et permettent de les identifier. Les clichés sont ensuite importés dans une base de données et les scientifiques les utilisent pour suivre les déplacements des raies, ce qui contribue au suivi et à la protection des habitats des poissons.

Difficile de choisir comment passer votre journée à l’hôtel Six Senses Fiji entre les plages paradisiaques, le spa niché dans la forêt et les activités nautiques en tout genre. Mais une fois le soleil couché, nous vous recommandons de rejoindre l’équipe chargée du développement durable pour participer au suivi d’iguanes à crête des Fidji.

Alors que l’espèce était considérée comme éteinte sur l’île, plus d’une quarantaine de ces reptiles vert menthe très rares ont élu domicile au complexe hôtelier. La nuit, leurs écailles scintillent à la lumière des torches, ce qui permet de les repérer facilement. Le suivi de leur population est essentiel pour compter leur nombre, mais aussi pour évaluer leur état de santé, leurs comportements et leur schéma de reproduction. Grâce à ces données, les scientifiques peuvent prendre des décisions éclairées relatives à la restauration des habitats et à d’autres stratégies visant à garantir la survie de l’espèce.

3. Complexe hôtelier Nanuku

Chacune des résidences, suites et villas de l’hôtel Nanuku met en vedette l’artisanat fidjien avec leur haut plafond en chaume. Les baies vitrées, bordées de palmiers et de fleurs oiseau du paradis, offrent une vue imprenable sur l’océan.

Au centre du complexe hôtelier se trouvent le hall d’entrée et un espace de restauration en plein air, qui servent tous deux de point de rassemblement et de centre de conservation. Juste à côté, vous trouverez la pépinière de palétuviers de Nanuku, un incubateur pour l’un des arbres les plus efficients en matière de séquestration du carbone. Le système racinaire de cette essence forme des habitats pour les poissons juvéniles et contribue à stabiliser le littoral en formant une barrière qui atténue les vagues et les courants, permettant ainsi de lutter contre l’érosion. Lorsque les semis sont suffisamment grands, les clients de l’hôtel sont invités à participer à des activités de plantation le long de la côte Serua. À ce jour, plus de 15 000 palétuviers ont été plantés par l’équipe du Nanuku.

Bordant le sable fin de la baie de Natadola, InterContinental Fiji Golf Resort & Spa est un immense hôtel comportant une ribambelle de suites et de villas, plusieurs bars et restaurants de spécialités, un service spa complet et un club pour enfants. Mais son plus bel atout se trouve au large : un récif grouillant d’une vie marine caléidoscopique. On trouve dans l’archipel des Fidji plus de 1 200 espèces de poissons tropicaux, 75 espèces de requins et de raies et cinq des sept espèces de tortues marines au monde.

Si cet écosystème sous-marin se porte si bien, c’est parce que le personnel de l’hôtel et ses clients en prennent grand soin. Les voyageurs peuvent contribuer à la restauration du récif en collectant de petits fragments de coraux vivants (le plus souvent des morceaux brisés qui seraient autrement emportés par le courant) et en les fixant à des cadres pour coraux ou des structures du récif. Ces fondations stables permettent aux coraux de se régénérer, ce qui contribue à étendre le récif et à garantir la bonne santé de cet écosystème marin plein de vie.

Cerné par huit vagues (dont la légendaire Cloudbreak, l’un des pipelines les plus iconiques au monde), Tavarua Island Resort est la destination rêvée pour les surfeurs. Mais cette île privée en forme de cœur saura aussi séduire ceux qui ne sont pas à la recherche de la vague parfaite. Sur place, les clients peuvent profiter des bures (logements traditionnels fidjiens en bois et paille) faisant face à la mer ainsi que d’un restaurant servant une cuisine de l’océan à la table. L’hôtel propose aussi des sorties de plongée libre et de plongée sous-marine, qui sont d’autant plus spéciales grâce à son programme avant-gardiste de conservation des bénitiers géants.

Dans tout le Pacifique, ces habitants des récifs qui sont une espèce clé de voûte, ont été sur-récoltés au point de mettre en danger les écosystèmes marins fragiles dans lesquels ils vivent. Mais à Tavarua, des biologistes marins tentent d’inverser la tendance grâce à une écloserie terrestre, où les juvéniles sont soignés jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment forts pour être transplantés, d’abord dans un lagon protégé, puis dans les récifs voisins et plus éloignés. Les clients peuvent contribuer au projet en retirant à la main les escargots invasifs et les larves qui se fixent sur les bénitiers et qui pourraient autrement décimer la population tout entière entre les déplacements, tout en en apprenant davantage sur le cycle de vie, les prédateurs et le rôle vital du bivalve dans la bonne santé du récif.

S’étendant sur 20 hectares, mais n’accueillant que 14 couples à la fois, Turtle Island est très appréciée des jeunes mariés en lune de miel pour l’intimité qu’elle offre. Ici, les clients disposent de leur propre bure en front de mer et peuvent réserver une plage privée entière pour la journée.

En plus d’être romantique, l’île est surtout un refuge pour les tortues vertes et les tortues imbriquées, des espèces en danger. Chaque année, les reptiles reviennent sur l’île à laquelle ils ont donné le nom pour y pondre. Dans le cadre d’une initiative de conservation et en partenariat avec des biologistes marins, les clients de l’hôtel peuvent contribuer au suivi des sites de nidification sensibles et à la protection des bébés tortues. Ils peuvent aussi aider à poser des balises sur les tortues adultes secourues avant de les relâcher dans l’océan.