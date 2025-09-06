Espagne : Valence et sa région, entre héritage culturel et paysages naturels

L'histoire de cette région espagnole a été successivement marquée par les Ibères, les Romains, les musulmans puis les chrétiens. Présents dès l’âge du Bronze, les Ibères s’installèrent sur le territoire valencien, avant que la deuxième guerre punique n’entraîne une intense romanisation du littoral au 3ᵉ siècle av. J.-C.

Située à l’est de la péninsule Ibérique, la région de Valencia fait face aux îles Baléares et longe près de 500 kilomètres de côtes méditerranéennes. Elle se compose de trois provinces aux paysages variés : Castellón au nord, Valence au centre et Alicante au sud, chacune disposant de son propre aéroport international.

Une fois arrivé à destination, vous profiterez d’un climat doux et ensoleillé tout au long de l’année, idéal pour les activités en plein air. En hiver, les températures descendent rarement en dessous de 15°C et la région jouit plus de 300 jours de soleil par an.

ENTRE MER ET MONTAGNE

Avec plus de vingt parcs naturels, la région de Valencia offre une diversité de paysages uniques, entre mer et montagne. Le littoral valencien alterne plages de sable doré, criques préservées et falaises abruptes plongeant dans des eaux calmes et cristallines. Certaines zones côtières, plus sauvages, bénéficient d’une protection particulière, comme le parc naturel de l’Albufera, situé seulement à une dizaine de kilomètres de la ville de Valence. Cet espace de 2 800 hectares, formé de marais, de dunes et de pinèdes, abrite le plus grand lac d’eau douce d’Espagne et sert de refuge à de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs. Des balades en barque ou à vélo permettent d’en apprécier toute la richesse et la beauté.

Plus au sud, les marais salants apportent un charme singulier au littoral : les lagunes rosées du parc naturel des Salinas de Santa Pola, où vivent près de 8 000 flamants roses, ainsi que celles de Torrevieja, offrent un spectacle insolite.