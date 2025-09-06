Espagne : Valence et sa région, entre héritage culturel et paysages naturels
Sur la côte méditerranéenne espagnole, la région de Valencia ravit aussi bien les amoureux de nature, les passionnés d’histoire et de culture que les amateurs de gastronomie.
Les Tours de Serranos sont un magnifique exemple de l’architecture gothique. Elles ont été utilisées dans un but défensif mais aussi comme arc de triomphe.
L'histoire de cette région espagnole a été successivement marquée par les Ibères, les Romains, les musulmans puis les chrétiens. Présents dès l’âge du Bronze, les Ibères s’installèrent sur le territoire valencien, avant que la deuxième guerre punique n’entraîne une intense romanisation du littoral au 3ᵉ siècle av. J.-C.
L’influence romaine fut considérable : ils fondèrent de nombreuses villes, dont Valence en 138 av. J.-C., ainsi que des colonies agricoles et des écoles. Plus tard, au 8ᵉ siècle, les musulmans conquirent la majeure partie de la péninsule Ibérique, y compris plusieurs places fortes valenciennes, et développèrent de vastes réseaux d’irrigation, assurant la prospérité de l'agriculture locale. Puis vint la Reconquista, processus de reconquête du territoire par les royaumes chrétiens du nord. Le 9 octobre 1238, Jacques Ier d’Aragon reprit Valence aux mains des musulmans et fonda le Royaume de Valence, intégré à la Couronne d’Aragon. Cet héritage culturel, symbolique et patrimonial reste encore perceptible aujourd’hui.
Située à l’est de la péninsule Ibérique, la région de Valencia fait face aux îles Baléares et longe près de 500 kilomètres de côtes méditerranéennes. Elle se compose de trois provinces aux paysages variés : Castellón au nord, Valence au centre et Alicante au sud, chacune disposant de son propre aéroport international.
Une fois arrivé à destination, vous profiterez d’un climat doux et ensoleillé tout au long de l’année, idéal pour les activités en plein air. En hiver, les températures descendent rarement en dessous de 15°C et la région jouit plus de 300 jours de soleil par an.
ENTRE MER ET MONTAGNE
Avec plus de vingt parcs naturels, la région de Valencia offre une diversité de paysages uniques, entre mer et montagne. Le littoral valencien alterne plages de sable doré, criques préservées et falaises abruptes plongeant dans des eaux calmes et cristallines. Certaines zones côtières, plus sauvages, bénéficient d’une protection particulière, comme le parc naturel de l’Albufera, situé seulement à une dizaine de kilomètres de la ville de Valence. Cet espace de 2 800 hectares, formé de marais, de dunes et de pinèdes, abrite le plus grand lac d’eau douce d’Espagne et sert de refuge à de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs. Des balades en barque ou à vélo permettent d’en apprécier toute la richesse et la beauté.
Plus au sud, les marais salants apportent un charme singulier au littoral : les lagunes rosées du parc naturel des Salinas de Santa Pola, où vivent près de 8 000 flamants roses, ainsi que celles de Torrevieja, offrent un spectacle insolite.
Au-delà de ses côtes, la région valencienne dévoile également ses trésors au large, au sein de réserves naturelles marines. L’île de Tabarca, petit paradis insulaire situé face à Alicante, est particulièrement réputée pour ses eaux translucides et sa biodiversité exceptionnelle, qui en font un lieu privilégié pour la plongée et le snorkeling.
L’église baroque San Pedro y San Pablo, emblème de l’île de Tabarca, face à la Méditerranée.
Non loin du littoral, l’intérieur des terres offre également une grande diversité de reliefs. L'arrière-pays est marqué par des sierras, des massifs et des vallées verdoyantes, offrant des paysages de forêts méditerranéennes, de garrigues et de cultures en terrasse. Parmi les plus remarquables figurent la Sierra Calderona (907 m), la Sierra de Espadán (1 106 m), la Sierra de Mariola (1 390 m), la Sierra de Aitana (1 558 m), ainsi que le massif du Penyagolosa (1 813 m), surnommé le « toit de la Région de Valencia ». Ces espaces naturels montagneux se prêtent à de nombreuses activités, de la randonnée à l’escalade, en passant par le cyclotourisme et l’observation de la faune et de la flore.
UNE PAUSE CULTURELLE EN VILLE
Avec plus de 1 500 Biens d’Intérêt Culturel (Bien de Interés Cultural en espagnol) et dix sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Région de Valencia s’articule autour de trois grandes villes au riche héritage historique et culturel : Valence, Alicante et Castellón de la Plana.
Capitale régionale et troisième plus grande ville d’Espagne, Valence séduit par son centre historique, où se mêlent patrimoine médiéval et vie animée. On y visite la cathédrale, la Lonja de la Seda, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, ou encore le marché central, l’un des plus vastes d’Europe. La ville se distingue également par ses espaces verts, comme les Jardins du Turia, aménagés dans l’ancien lit du fleuve. À quelques pas du port, la spectaculaire Cité des Arts et des Sciences, œuvre de l’architecte Santiago Calatrava, est le visage moderne et audacieux de la ville.
Chaque mois de mars, Valence vibre au rythme des Fallas, fête populaire classée elle aussi au patrimoine mondial de l’UNESCO, où d’immenses sculptures de carton envahissent les rues avant de s’embraser dans une ambiance festive.
Le dôme bleu caractéristique d’une église de Jávea, charmante ville côtière de la province d’Alicante, surplombant la Méditerranée.
Plus au sud, au cœur de la Costa Blanca, Alicante allie charme méditerranéen et animation urbaine. Le château de Santa Bárbara, perché sur le mont Benacantil, domine la baie et les toits blancs en contrebas. À ses pieds, le quartier pittoresque de Santa Cruz séduit par ses ruelles fleuries, ses escaliers escarpés et ses petites places bordées de cafés. Non loin de là, l’élégante esplanade d’Espagne, ornée de mosaïques ondulantes et bordée de palmiers, invite à la promenade face à la mer.
Enfin, Castellón de la Plana, la moins connue des trois grandes villes, mérite elle aussi le détour. Plus paisible, elle séduit par son patrimoine médiéval, ses monuments, ses églises et ses places, ainsi que par ses jardins abritant de nombreux orangers. Depuis le centre ville, une large avenue conduit vers le port de plaisance et les plages ensoleillées de la Costa del Azahar, encore préservées du tourisme de masse. La ville est entourée de parcs naturels remarquables, comme le Désert de les Palmes ou les îles Columbretes.
La région valencienne abrite également certains des plus beaux villages d’Espagne, plusieurs se distinguant par leurs traditions et la richesse de leur patrimoine. Parmi eux figurent notamment Morella, cité médiévale dominée par son château perché sur la roche, Peñíscola, village côtier fortifié surplombant la mer, et Altea, avec ses maisons blanchies à la chaux et son église au dôme bleu offrant un panorama unique sur la Méditerranée.
UNE GASTRONOMIE MÉDITERRANÉENNE RÉPUTÉE
L’identité culinaire régionale est avant tout symbolisée par la paella, inventée à Valence au 15e siècle. Mais la gastronomie locale ne s’y limite pas : elle se décline à travers plus de 300 recettes à base de riz et une grande variété de plats traditionnels, élaborés avec des produits frais issus aussi bien de la mer que de la terre.
L’arroz al horno, spécialité traditionnelle valencienne, est un riz cuit au four dans une cazuela en terre cuite garni de pois chiches, de viande et de boudin noir.
L’orange, l’huile d’olive vierge, le riz, la datte et le souchet comptent parmi les produits régionaux bénéficiant d’une appellation d’origine.
La viticulture constitue également un élément essentiel du patrimoine gastronomique et culturel valencien. Avec près de 60 000 hectares de vignes, la région se distingue par la diversité de ses paysages viticoles et par un savoir-faire transmis depuis des siècles. Les trois appellations d’origine (Alicante, Utiel-Requena et Valencia), l’indication géographique protégée et les cinq labels Vino de Pago témoignent de cette richesse. Aujourd’hui, les routes du vin permettent aux visiteurs de découvrir cet héritage agricole unique.
COMMENT S'Y RENDRE ?
Depuis plusieurs villes françaises, Valence et Alicante sont accessibles en vol direct en environ deux heures, via des compagnies comme Air France, Transavia, Vueling, Ryanair, easyJet ou Volotea. Pour les voyageurs préférant le train ou la voiture, ces destinations sont également reliées par la voie ferroviaire, via Barcelone ou Madrid en TGV, ainsi que par l’autoroute AP-7, qui borde la côte méditerranéenne depuis Perpignan.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Région de Valencia.