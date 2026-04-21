Route 66 : où dormir pendant votre road trip ?

Roulez assez longtemps sur la route 66 et les enseignes lumineuses se mettent toutes à chanter la même chanson : « Elvis s'est produit ici », « Elvis a dormi ici ». Ce motel vintage, situé à dix minutes en voiture des cafés et brasseries urbaines de la ville de Flagstaff, apporte une touche originale. Il a non seulement accueilli le roi du rock 'n' roll, mais également des astronautes de la NASA, qui s'entraînaient pour les alunissages dans les paysages désertiques du nord de l'Arizona. Il a rouvert en 2023 après une rénovation complète mais une statue de cosmonaute grandeur nature dans le hall rappelle son héritage de l'ère de la conquête spatiale. Les clins d'œil au milieu du siècle dernier continuent dans ses quatre-vingt-neuf chambres où des boules à facettes diffusent de la lumière sur les murs lambrissés et où des moquettes à poils longs tourbillonnent dans des tons orange brûlé et bleu nuit. Au cœur de l'hôtel se trouve une piscine autour de laquelle les clients jouent à des jeux en plein air pendant la journée et regardent le ciel à l'aide de télescopes à la tombée de la nuit. En 2001, Flagstaff est devenue la première Ville internationale de ciel étoilé au monde (International Dark Sky City). Les tarifs des chambres, très abordables, semblent eux aussi bloqués dans les années 1960.