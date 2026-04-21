Route 66 : où dormir pendant votre road trip ?
Des suites aux boules à facettes autrefois prisées par Elvis Presley aux chambres élégantes du Pueblo Revival, voici les meilleurs motels pour passer la nuit sur la route 66.
Le Americana Motor Hotel, qui a accueilli des astronautes pendant la période de la conquête spatiale, est aujourd'hui un arrêt animé sur la route 66.
Alors que la route la plus emblématique des États-Unis fête ses cent ans, ses motels reviennent sur le devant de la scène. Des enseignes lumineuses clignotent à nouveau devant les motels traditionnels alors qu'une nouvelle génération restaure avec amour leurs structures datant du milieu du siècle dernier, tout en y ajoutant quelques touches de modernité. Débordant d'un style rétro, ces motels de caractère sont l'antithèse des hôtels génériques et, en plus, ils sont souvent plus abordables.
1. AMERICANA MOTOR HOTEL, FLAGSTAFF, ARIZONA
Roulez assez longtemps sur la route 66 et les enseignes lumineuses se mettent toutes à chanter la même chanson : « Elvis s'est produit ici », « Elvis a dormi ici ». Ce motel vintage, situé à dix minutes en voiture des cafés et brasseries urbaines de la ville de Flagstaff, apporte une touche originale. Il a non seulement accueilli le roi du rock 'n' roll, mais également des astronautes de la NASA, qui s'entraînaient pour les alunissages dans les paysages désertiques du nord de l'Arizona. Il a rouvert en 2023 après une rénovation complète mais une statue de cosmonaute grandeur nature dans le hall rappelle son héritage de l'ère de la conquête spatiale. Les clins d'œil au milieu du siècle dernier continuent dans ses quatre-vingt-neuf chambres où des boules à facettes diffusent de la lumière sur les murs lambrissés et où des moquettes à poils longs tourbillonnent dans des tons orange brûlé et bleu nuit. Au cœur de l'hôtel se trouve une piscine autour de laquelle les clients jouent à des jeux en plein air pendant la journée et regardent le ciel à l'aide de télescopes à la tombée de la nuit. En 2001, Flagstaff est devenue la première Ville internationale de ciel étoilé au monde (International Dark Sky City). Les tarifs des chambres, très abordables, semblent eux aussi bloqués dans les années 1960.
Chambres à partir de 101 $, soit environ 85 €.
2. ARRIVE ALBUQUERQUE, NOUVEAU-MEXIQUE
Ce refuge de 137 chambres situé sur Central Avenue, le tronçon de la route 66 qui traverse le centre d'Albuquerque, propose une version moderne du motel urbain. Construit en 1965 sous le nom de Downtowner Motor Inn, il a appartenu à plusieurs chaînes avant de rouvrir en 2025 sous la direction de Palisociety, une société californienne réputée pour ses réaménagements d'hôtel-boutiques à travers les États-Unis.
Arrive Albuquerque apporte une touche de modernité au motel traditionnel en associant des lignes épurées à des motifs rétro dans l'ensemble de l'établissement.
Photographie prise à Arrive Albuquerque, sur la route 66.
Il s'agit de leur meilleure collaboration jusqu'à présent. Les lignes épurées et les imprimés géométriques de ses intérieurs rappellent le style international original du bâtiment et l'accès aux chambres se fait par des passerelles extérieures inspirées du milieu du siècle dernier. Mais vous y trouverez aussi du confort moderne : des produits de toilette de la marque Grown Alchemist aux vélos Peloton de la salle de sport ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre. À l'intérieur du bar à cocktails chic, des granités avec alcool et des « frites disco » couvertes de fromage sont servis aux clients installés sous les parasols au bord de la piscine. Sinon, les cafés et brasseries du centre-ville ne se situent qu'à quelques pas.
Chambres à partir de 109 $, soit environ 92 €.
3. CLASSEN INN, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA
Avis aux minimalistes : fermez les yeux ! Ce motel situé au bord de la route à Oklahoma City, datant de 1963 et rouvert en 2020, a fait l'objet d'une rénovation incroyablement kitsch. Les nouveaux propriétaires originaires du coin, Steve Mason et Aimee Ahpeatone, ont vu du potentiel dans l'un des plus beaux exemples du style architectural futuriste Googie de l'État et, après une rénovation flamboyante, la sublime enseigne lumineuse brille à nouveau fièrement devant l'établissement. Les dix-sept chambres sont décorées d'un papier peint représentant des palmiers tropicaux et de fresques murales ludiques inspirées des années 1960 avec des lèvres boudeuses et des imprimés en damiers de course. On y trouve même une petite supérette qui vend des bières fraîches et des bibelots kitsch, par exemple des porte-clés vintage. Les clients peuvent emprunter des vélos pour explorer le quartier de Midtown tout proche, un diner se trouve juste en bas de la rue, puis se retrouver pour prendre l'apéritif sur la terrasse aux couleurs de l'arc-en-ciel où ils sont presque assurés de passer un bon moment.
Chambres à partir de 102 $, soit environ 86 €.
4. EL REY COURT, SANTA FE, NOUVEAU-MEXIQUE
Construit à l'origine en 1936, pendant l'âge d'or du road trip typiquement américain, ce motel de plain-pied a fait son grand retour en 2018 pour une deuxième vie élégante.
Avec des activités allant du yoga au bord de la piscine à des sets de musique en direct, El Rey Court est devenu le lieu de rencontre le plus branché du Nouveau-Mexique.
Les Californiens créatifs Jay et Alison Carroll en ont pris la direction, transformant cette propriété du style Pueblo Revival aux murs à la chaux en le lieu de rencontre le plus branché du désert à Santa Fe, capitale de l'État du Nouveau-Mexique. Les quatre-vingt-six chambres, certaines dotées d'une kitchenette et d'autres d'une terrasse, présentent toutes une décoration intérieure tendance. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent mais elles sont nombreuses à être décorées de pièces murales tissées, de cactus en pot et de chaises en rotin. Les activités proposées comprennent des cours de yoga au bord de la piscine, des sets de musique live, et même des soirées queer animées, attirant un mélange de locaux et de voyageurs. À l'extérieur, des attractions touristiques telles que la cathédrale-basilique Saint-François-d'Assise et le Georgia O'Keeffe Museum se trouvent dans un rayon d'environ 5 kilomètres. Prenez des forces au food truck La Reina Mesita sur place, qui sert un burrito pour le petit-déjeuner à tomber par terre, avant de repartir à la découverte d'un nouveau tronçon de la route 66 baigné de soleil.
Chambres à partir de 183 $, soit environ 155 €.
5. MOTEL SAFARI, TUCUMCARI, NOUVEAU-MEXIQUE
Derrière chaque motel familial encore en activité sur la route 66 se cache un passionné de la préservation, une personne qui veille à ce que les enseignes lumineuses continuent de briller bien après que les voyageurs ont filé vers des autoroutes plus rapides. À cette adresse de Tucumcari, une ancienne ville ferroviaire de l'est du Nouveau-Mexique, cette personne est Rich Havlik, qui a rouvert ce motel en 2024. Posté derrière le comptoir d'accueil, à côté d'une maquette de chameau grandeur nature, ce passionné de la route 66 originaire du Minnesota souhaite que ses clients en tombent amoureux tout autant que lui. Ce motel a été construit en 1959 dans le style Googie et a conservé ses caractéristiques d'origine : un toit papillon asymétrique, des murs en parpaings et onze chambres décorées d'un mobilier des années 1950, notamment des radios Tivoli diffusant de la musique rockabilly à côté du lit. À la tombée de la nuit, les clients se rassemblent au coin du feu, près d'une fresque représentant Elvis Presley se tenant à côté d'une longue Cadillac. Un séjour ici est la preuve que les choses ont changé.
Chambres à partir de 109 $, soit environ 92 €.
6. BLUE SWALLOW MOTEL, TUCUMCARI, NOUVEAU-MEXIQUE
L'un des lieux les plus photogéniques de la route 66, le Blue Swallow Motel a défié toutes les probabilités en gardant son enseigne lumineuse alors même que les fortunes de Tucumcari déclinaient. Faites comme James Dean l'a fait autrefois et passez-y la nuit.
Construit en 1939, le Blue Swallow Motel est un lieu emblématique du bord de la route 66 qui a accueilli James Dean et d'autres célébrités au fil des ans.
Construit en 1939, ce motel est l'exemple parfait de l'architecture vernaculaire du sud-ouest des États-Unis avec ses murs en stuc rose pâle parsemés de coquillages et ses places de parking situées entre les chambres. Les propriétaires sont en train de rénover l'établissement en profondeur et celui-ci semble être en excellent état. À l'intérieur, les douze chambres sont une représentation du charme « chintz-chic ». Des clins d'œil rappellent l’époque d’origine : des couvre-lits chenille et des téléphones à cadran, tandis que les matelas confortables répondent aux attentes des voyageurs contemporains. C'est au crépuscule que le motel brille véritablement : son enseigne lumineuse en forme d'hirondelle s'allume et sa promesse écrite en cursive lumineuse, celle d'un air frais climatisé, projette une lumière digne d'un film hollywoodien sur le parvis.
Chambres à partir de 120 $, soit environ 101 €.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.