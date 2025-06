Et si vous passiez vos prochaines vacances dans les Balkans ?

Région à l'histoire complexe et au riche héritage culturel, les Balkans offrent des paysages somptueux qui ont vu s'affronter pendant plus d'un millénaire certaines des civilisations les plus influentes de l'histoire, comme les Romains, les Grecs ou encore les Ottomans. De ce fait, le terme « Balkans » désigne souvent une région géographique assez floue en Europe. De manière générale, il englobe la péninsule qui s'étend au sud-est de l'Europe et se termine en Grèce. Quant à savoir où commence concrètement la région, c'est une question de politique et de point de vue, comme souvent dans les Balkans. Le tourisme de masse a mis du temps à se développer dans de nombreux pays de la région, mais la situation évolue peu à peu.

En matière de vacances à la plage, il est difficile de rivaliser avec le littoral des Balkans, ses criques à l'eau cristalline, ses cités antiques et son excellente cuisine méditerranéenne, sans oublier la sublime toile de fond dessinée par ses montagnes. La clarté des eaux de l'Adriatique et de la mer Ionienne séduit nos ancêtres depuis l'antiquité, comme en témoignent les vestiges des somptueuses villas romaines installées dans les plus belles baies de la région. Le plus célèbre de ces monuments n'est autre que le palais de Dioclétien, où l'empereur alla se retirer après son abdication en 305. L'édifice trône de nos jours au cœur de l'actuelle ville de Split, en Croatie.

Certains pays de la péninsule des Balkans font déjà figure de référence parmi les destinations touristiques, notamment la Slovénie, la Croatie, la Grèce et, de plus en plus, les régions côtières du Monténégro et de l'Albanie. Les célèbres villes fortifiées du littoral balkanique, comme Dubrovnik en Croatie et Kotor au Monténégro, continuent d'exercer leurs charmes sur les voyageurs du monde entier, mais elles sont désormais envahies de touristes à la saison estivale.

Cependant, les Balkans ont bien plus à offrir que des plages ensoleillées et des villes côtières bondées. Visitez l'intérieur des terres et vous découvrirez un coin de l'Europe où il est encore possible de se fondre dans une nature sauvage pour explorer des sommets isolés et des forêts oubliées en compagnie des ours, des loups et des lynx.