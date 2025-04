Grèce : Zante, l’île parfaite pour des vacances en famille

La Grèce se trouve sur la liste des destinations de bon nombre de touristes. Les familles peuvent se retrouver décontenancées par le nombre impressionnant d’îles grecques : plus de 6 000, dont 227 sont inhabitées. Zante, une des îles Ioniennes facilement accessible par avion, de taille moyenne, coche toutes les cases. Ses péninsules méridionales, Keri et Vassilikos, ravissent petits et grands entre paysages divers et plages somptueuses, une histoire riche en partie vénitienne et activités variées, terrestres et aquatiques.

LA MEILLEURE PLAGE POUR LES FAMILLES

Les habitués ne se rendent pas sur la plage bien connue de Shipwreck Beach, préférant Dafni, dans la péninsule de Vassilikos protégée par le parc marin de Zante. Ses eaux calmes sont parfaites pour les nageurs novices et les enfants, que les parents peuvent surveiller tout en profitant d’un des restaurants pittoresques de bord de plage, les pieds dans le sable. Le menu du Porto Mela comporte des options pour tous, comme le calamar, ainsi que du pain tout juste sorti des fours traditionnels au feu de bois.

DES AVENTURES CÔTIÈRES ET DES DÉCOUVERTES

Les grottes de Keri, dans la partie sud de l’île, sont une alternative plus calme aux grottes bleues et, à kayak, vous pourrez atteindre des formations rocheuses ainsi que des plages autrement inaccessibles. Adventure Zone propose des visites à bord de navires de deux personnes. Le guide, Kostas Stoufis, s’occupe de prendre les photos pour que les familles se concentrent sur leur rame et aient tout le loisir d’observer les eaux à la recherche de tortues de mer Caouanne. L’île est le lieu de vie principal de cette espèce et Archelon, la société de protection grecque des tortues de mer, est active sur plusieurs zones du littoral. Il est possible de rencontrer des volontaires et de partir, à l’occasion, en patrouille sur la plage avec eux, sur leur site de Kalamaki, au sud de Zante, près de Laganas.

DES MONTAGNES À GRAVIR