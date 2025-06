Rome : notre sélection des meilleurs glaciers

Si glace et gelato sont deux douceurs glacées prisées, leurs différences résident dans les ingrédients, la texture et la façon dont ils sont servis. Le gelato contient plus de lait et moins de crème que la glace classique, ce qui lui donne une teneur en matières grasses plus faible, souvent considérée comme plus digeste. Il est également turbiné plus lentement, incorporant moins d’air, ce qui lui donne une texture plus dense et plus onctueuse. Et comme il est servi à une température légèrement plus élevée, ses arômes sont plus prononcés, offrant une expérience gustative plus intense.