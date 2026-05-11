Guide mystique de Turin, capitale italienne de l’occultisme

LE SACRÉ

Admirez une relique

L'attraction phare de la ville : le suaire de Turin, un linge en lin comportant une représentation floue d'un homme crucifié, que d'aucuns considèrent comme étant le Christ. Rarement exposé, il est conservé derrière une vitre blindée dans la chapelle du Saint-Suaire, juste à côté de la place Castello. Au Museo Reali, à proximité, vous pourrez en voir une reproduction et découvrir les techniques que les scientifiques ont utilisées pour tenter d'en déterminer l'authenticité.

Contemplez l'art sacré

Les salles lumineuses de la galerie de Savoie, qui donnent sur les Giardini Reali de la place Castello, abritent une collection d'œuvres d'art datant du 14e au 20e siècle et réalisées par des maîtres italiens, flamands et néerlandais, dont une grande partie a été rassemblée par les anciens souverains de la maison de Savoie à Turin. La Naissance de Vénus de Sandro Botticelli et la Vierge Gualino de Duccio di Buoninsegna figurent parmi les chef-d'œuvres de la collection.

Visitez un lieu miraculeux

On raconte qu'en 1104, un homme aveugle aurait découvert une icône de la Vierge Marie sous les ruines d'un sanctuaire situé dans l'actuel Quadrilatero Romano, l'un des quartiers les plus anciens de Turin. Dès la découverte de l'icône, il recouvra la vue. Reconstruite au fil du temps, cette basilique, que l'on appelle aujourd'hui « sanctuaire de la Consolata », est sans doute la plus belle de la ville. À l'intérieur, on trouve de nombreuses peintures populaires et votives représentant la guérison miraculeuse de victimes d'accidents, de malades et de miséreux, attribuée à la Vierge Marie.

Profitez d'une vue paradisiaque

Le fleuve Pô sépare le centre de Turin des quartiers plus verdoyants sur sa rive est. Traversez un pont et empruntez un sentier boisé vers l'église Notre-Dame du Mont des Capucins, perchée sur une colline au bord de l'eau. À l'intérieur de l'église se trouve un autel somptueux mais le panorama qui s'offre à vous depuis ce point de vue est tout aussi saisissant, dévoilant les monuments emblématiques de la ville et, au loin, les Alpes.