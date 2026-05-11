Guide mystique de Turin, capitale italienne de l’occultisme
Cette ville, située au pied des Alpes dans le nord de l’Italie, est un lieu d’une grande importance religieuse, mais aussi un véritable rendez-vous pour les amateurs d’occultisme.
Située au pied des Alpes dans le nord de l'Italie, Turin allie l'architecture savoyarde majestueuse à un mysticisme et un occultisme réputés.
Siège historique de la maison royale de Savoie et première capitale historique de l'Italie, Turin est indéniablement une ville royale, avec ses arcades, son architecture majestueuse et ses cafés historiques. Toutefois, en y regardant de plus près, on découvre une ville universitaire moderne et un pôle du design et de la technologie qui s'appuie sur un grand passé industriel. Turin se nourrit de contradictions, et c'est tout particulièrement vrai pour son identité spirituelle.
La ville abrite le suaire de Turin, l'une des reliques les plus vénérées du christianisme, et est également connue comme la capitale italienne de l'occultisme. Sa situation géographique sur le 45e parallèle, à mi-chemin entre l'Équateur et le pôle Nord, une intersection d'opposés d'un point de vue mystique, a donné naissance à une croyance selon laquelle la ville serait un carrefour entre la magie noire et la magie blanche. Les anciens souverains de la maison de Savoie s'intéressaient particulièrement à l'alchimie, et des mystiques tels que Nostradamus y ont séjourné. Si de nombreux sites peuvent être considérés comme sacrés ou occultes, la lumière et les ténèbres coexistent dans bon nombre des attractions touristiques de Turin, ce qui ne fait qu'ajouter à leur mystère.
La Vierge Gualino, de Duccio di Buoninsegna, est exposée à la galerie de Savoie (Galleria Sabauda) à Turin.
La chapelle du Saint-Suaire a été construite au 17e siècle.
LE SACRÉ
Admirez une relique
L'attraction phare de la ville : le suaire de Turin, un linge en lin comportant une représentation floue d'un homme crucifié, que d'aucuns considèrent comme étant le Christ. Rarement exposé, il est conservé derrière une vitre blindée dans la chapelle du Saint-Suaire, juste à côté de la place Castello. Au Museo Reali, à proximité, vous pourrez en voir une reproduction et découvrir les techniques que les scientifiques ont utilisées pour tenter d'en déterminer l'authenticité.
Contemplez l'art sacré
Les salles lumineuses de la galerie de Savoie, qui donnent sur les Giardini Reali de la place Castello, abritent une collection d'œuvres d'art datant du 14e au 20e siècle et réalisées par des maîtres italiens, flamands et néerlandais, dont une grande partie a été rassemblée par les anciens souverains de la maison de Savoie à Turin. La Naissance de Vénus de Sandro Botticelli et la Vierge Gualino de Duccio di Buoninsegna figurent parmi les chef-d'œuvres de la collection.
Visitez un lieu miraculeux
On raconte qu'en 1104, un homme aveugle aurait découvert une icône de la Vierge Marie sous les ruines d'un sanctuaire situé dans l'actuel Quadrilatero Romano, l'un des quartiers les plus anciens de Turin. Dès la découverte de l'icône, il recouvra la vue. Reconstruite au fil du temps, cette basilique, que l'on appelle aujourd'hui « sanctuaire de la Consolata », est sans doute la plus belle de la ville. À l'intérieur, on trouve de nombreuses peintures populaires et votives représentant la guérison miraculeuse de victimes d'accidents, de malades et de miséreux, attribuée à la Vierge Marie.
Profitez d'une vue paradisiaque
Le fleuve Pô sépare le centre de Turin des quartiers plus verdoyants sur sa rive est. Traversez un pont et empruntez un sentier boisé vers l'église Notre-Dame du Mont des Capucins, perchée sur une colline au bord de l'eau. À l'intérieur de l'église se trouve un autel somptueux mais le panorama qui s'offre à vous depuis ce point de vue est tout aussi saisissant, dévoilant les monuments emblématiques de la ville et, au loin, les Alpes.
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L'OCCULTISME
Visitez un musée ensorcelant
Situé derrière de lourdes portes en bois à quelques minutes de la Piazza Statuto, le Museo della stregoneria (musée de la sorcellerie) est géré par deux ésotéristes désireux de partager leur savoir. Au cours de votre visite, promenez-vous dans les salles débordant d'outils divinatoires, de grimoires, d'animaux momifiés, de potions à base de plantes et de dessins réalisés par le médium et artiste Nicolò Mulè. Les personnes qui le souhaitent peuvent également réserver des séances de divination, de purification énergétique et même de régression à une vie antérieure.
Situé dans le parc du Valentino, le château médiéval du Valentino se visite à pied.
Empruntez une piste cyclable ensoleillée
La légende raconte que le char de Phaéton, le fils d'Hélios, dieu grec du Soleil, se serait écrasé dans le Pô. Elle a donné naissance à une croyance selon laquelle le fleuve recèlerait d'énergie solaire. Louez un vélo ou participez à une visite guidée dans le parc du Valentino, un parc de près de 50 hectares situé sur la rive ouest du fleuve. Ne manquez pas la Fontana dei Dodici Mesi, une fontaine ornée de statues représentant les douze mois de l'année. On y trouve également un château médiéval classé au patrimoine de l'UNESCO.
Explorez les deux facettes de Turin
Des visites guidées nocturnes en bus et à pied vous permettront de découvrir la manière dont la géographie, la tradition et l'histoire sociale ont forgé le caractère mystique de la ville. Découvrez la sinistre Porte du Diable (Portone del Diavolo), ornée d'un heurtoir représentant deux serpents enroulés sortant de la bouche de Satan ; apprenez-en plus au sujet des grottes alchimiques, situées sous la place Castello et les Giardini Reali, qui auraient servi de lieux de rencontre aux ésotéristes ; et admirez le Genio alado, une statue située sur la Piazza Statuto considérée comme une porte vers l'Enfer.
Découvrez un aperçu de l'immortalité
Vingt-deux statues de Sekhmet, déesse de la destruction et de la guérison dans la mythologie égyptienne, occupent de manière impressionnante la première salle du musée égyptien de Turin, entièrement consacré à la culture de l'Égypte antique. Poursuivez votre visite pour découvrir la tombe de Khâ ; le Livre des morts des anciens Égyptiens, un rouleau de papyrus qui contient des sorts guidant le voyage vers l'au-delà ; ainsi qu'une collection d'amulettes symbolisant la stabilité et la résurrection.
La tombe de Khâ est l'une des pièces maîtresses du musée égyptien de Turin.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.