Italie : nos incontournables en Vénétie

La Vénétie est une région du nord de l’Italie qui s’étend sur sept provinces et dont l’hétérogénéité du territoire est exceptionnelle. Une côte sableuse de près de 150 kilomètres étreint la mer Adriatique, tandis que des vignobles verdoyants et vallonnés, des villages médiévaux et des sentiers de randonnée ornent l’intérieur des terres. La région est par ailleurs célèbre pour sa capitale, Venise, qui semble flotter sur les eaux et qui attire sur ses canaux les touristes du monde entier, ainsi que pour la ville de Vérone, théâtre de la funeste romance de Roméo et Juliette, amants maudits de William Shakespeare.

Au-delà des villes les plus connues de la Vénétie se trouvent les eaux calmes et les magnifiques villas du lac de Garde, les saunas et stations de ski des sommets des Dolomites, ainsi que les provinces de Padoue (Padova en italien) et de Trévise (Treviso), moins étendues, où abondent vestiges historiques, musées et stations thermales. Faites le tour des grandes richesses de cette région éclectique.

VOGUER SUR LES CÉLÈBRES CANAUX DE VENISE