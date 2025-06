Rome : neuf adresses pour manger comme les locaux

Depuis son ouverture en 2017, Santo Palato est devenu l’une des meilleures trattorias de la capitale, un lieu où l’on fait la part belle aux classiques romains, mais aussi aux plats créatifs. L’établissement a changé d’adresse en mars dernier, quittant son petit restaurant de San Giovanni pour un espace plus grand situé à Porta Metronia. Le lieu affiche un style résolument plus design avec ses murs orange vif, ses élégants luminaires suspendus et sa cuisine vitrée. Malgré cette décoration contemporaine, l’esprit du lieu reste le même. Les chaises et les petites tables en bois lui confèrent une allure de bistrot, tandis que le menu met à l’honneur les plats romains. Pour vous ouvrir l’appétit, optez pour l’une des meilleures trippa alla romana de la ville, des tripes à la romaine braisées et servies avec une sauce onctueuse à la tomate et du pecorino. Ne manquez pas non plus les pâtes à la carbonara maison, qui sont absolument décadentes. Les plats du jour valent également le détour, comme les spaghettis alla chitarra servies avec du ragoût de canard ou encore la cervelle de veau frite accompagnée d’une mayonnaise corsée au foie de mulet.