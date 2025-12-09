Malte : découvrez Mdina, "la cité silencieuse"

Les murs couleur miel et les tours gravées de la cathédrale de Mdina s’élèvent de l’intérieur déchiré de Malte. Pour comprendre les origines de l’ancienne capitale de Malte, il faut remonter 4 000 ans en arrière, et observer les différents pouvoirs qui ont régné sur l’île au cours des siècles. Les Phéniciens et les Romains ont étendu l’influence de la cité, tandis que la domination arabe à partir du 9e siècle a donné son nom à Mdina. Il dérive en effet du mot « medina », qui signifie « ville ». Au 16e siècle, le pouvoir politique est cependant passé à Valletta. En conséquence, la population de Mdina a diminué, et la ville a gagné son surnom de « cité silencieuse ». Aujourd’hui, elle est loin de la mériter, mais une promenade à travers ses rues de pierre dévoilera des allées étroites pleines de mystères, et des chemins qui murmurent des secrets d’une ère depuis longtemps révolue.

La plupart des visites commencent à la Porte de Mdina, une grande structure baroque du 18e siècle qui donne le ton pour ce qui se trouve au-delà de son seuil : une cité que la modernité a presque complètement épargnée. Les fans de la série télévisée HBO Game of Thrones reconnaîtront là l’une des portes de Port-Réal, que l’on voit dans la première saison. D’autres scènes de la série ont été tournées ici, comme c’est le cas de la Pjazza Mesquita, proche de la ville fortifiée.