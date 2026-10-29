Norvège : le Vestland, la destination nature par excellence

À Bergen, la charmante capitale côtière du comté, le musée Hanséatique, consacré à la classe marchande médiévale d’Europe du Nord, va rouvrir ses portes après des travaux de rénovation. Le restaurant Gaptrast, qui a décroché une seconde étoile au guide Michelin en 2026, continue de mettre à l’honneur les produits des étendues sauvages nordiques dans ses plats. La ville accueillera également en 2027 un nouveau bateau hybride destiné aux excursions dans les fjords voisins. Ceux qui veulent prendre un bol d’air frais peuvent partir en trek dans les parcs nationaux comme celui de Jostedalsbreen, où se trouve le plus gros glacier d’Europe, et celui de Folgefonna.

QUAND Y ALLER ?

En été, les journées longues se prêtent bien à la randonnée, au kayak, aux croisières sur les fjords et à l’observation de la faune sauvage (c’est la période idéale pour apercevoir des baleines et des pygargues). Venez un peu plus tôt si vous souhaitez assister au Festival international de Bergen, qui célèbrera ses 75 ans cette année et au cours duquel se produisent sur scène des orchestres de renommée internationale entre fin mai et début juin.

L’automne, les températures sont fraîches et les journées plus humides, mais les arbres arborent leurs plus belles couleurs. Au printemps, la végétation est luxuriante, mais le temps plus instable, avec beaucoup de pluie, de brouillard et de vents glacials. L’hiver est très froid, mais cela n’empêche pas les skieurs de dévaler les pistes des stations de Myrkdalen et de Voss.

ACTIVITÉS À FAIRE

Voyagez dans le temps à Bergen :

Le quartier de Bryggen dans la ville est un portail temporel qui vous transportera dans la Norvège médiévale, lorsque les marchands hanséatiques ont fait fortune en exportant de la morue séchée. Pour en savoir plus sur cette élite, active entre les 14 et 18e siècles, visitez le musée hanséatique, qui rouvre en 2027 après d’importants travaux. Après votre visite, partez à la découverte des ruelles pavées et des bâtiments en bois colorés du quartier portuaire de Bergen, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Découvrez une formation rocheuse spectaculaire :

Trolltunga, qui signifie « la langue des trolls » en français, qui fait saillie à 700 mètres au-dessus du lac de Ringedalsvatnet, évoque un plongeoir suspendu au-dessus du vide. Cette formation rocheuse est accessible en 12 heures de marche environ, au départ du village de Skjeggedal. Sollicitez les services d’un guide de Trolltunga Adventures ou Trolltunga Active et arrivez pour le coucher ou le lever du soleil.

Explorez un fjord enchanteur :

Dans ce pays célèbre pour ses criques étonnantes façonnées par les glaciers, Nærøyfjord est sans doute la plus belle de toutes. Entouré de parois rocheuses frôlant les 1 800 mètres de haut, ce fjord étroit aux eaux d’un bleu iridescent vous laissera sans voix avec ses cascades semblables à des voiles, ses fermes accrochées sur les flancs escarpés des montagnes et ses nombreux phoques, marsouins et pygargues à queue blanche. Plongez dans ce décor époustouflant lors d’une croisière de deux heures en bateau électrique qui relie Flåm à Gudvangen. Vous pouvez aussi louer un kayak ou une planche de paddle à Flåm pour vous approcher d’un peu plus près.

SE DÉPLACER

Les liaisons directes depuis la France sont limitées et varient selon la saison, à destination de l’aéroport de Bergen Flesland. Ce dernier se trouve à 45 minutes du centre-ville en métro léger ou à 20 minutes en taxi ou en voiture de location. Si vous le souhaitez, vous pouvez arriver à l’aéroport d’Oslo Gardermoen et prendre un train de nuit. À compter de 2027, des sièges PlusNight confortables et intégralement inclinables seront disponibles sur cet itinéraire de sept heures. La ville se découvre aisément à pied, mais vous pourriez avoir besoin d’une voiture pour explorer les coins les plus reculés du Vestland. Si vous souhaitez vous rendre à Trolltunga en transports en commun, prenez le bus Skyss 930 à destination d’Odda. Le trajet dure trois heures et vous déposera à environ 20 minutes de route du point de départ du sentier Skjeggedal. Vivez une expérience inoubliable pour vous rendre à Nærøyfjord depuis Bergen avec Norway in a Nutshell, un trajet mêlant bus, bateau de croisière électrique et voyage en train sur la Flåm Railway, l’une des lignes de chemin de fer les plus raides au monde.