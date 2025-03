Le voyage pour voir des aurores boréales est très long, mais il en vaut la peine

Nos guides étaient Tore et Vegard Karlstrøm, père et fils, qui possèdent et dirigent l’entreprise locale d’aventure arctique Spor Guiding. Tore est un expert en avalanches et Vegard est le coach de l’équipe nationale de cross-country d’Islande. Comme beaucoup de Norvégiens, tous deux semblent être nés avec des skis accrochés aux pieds. À un moment, alors qu’il tentait d’aider une personne qui rencontrait des problèmes avec ses chaussures, l’un des skis de Vegard s’est fait la malle et a presque glissé jusqu’au pied de la montagne. Aucun problème pour l’expert, il s’est contenté de skier sur un seul ski sur quelques centaines de mètres jusqu’à celui qui avait glissé, l’a rechaussé et est remonté jusqu’à nous. Le tout, en quelques minutes.

La montagne que nous avons prise d’assaut, le jour suivant, était encore plus haute, et ses pentes encore plus raides. Son ascension était plus technique et beaucoup plus exigeante. Cependant, la récompense, une fois au sommet était encore plus douce que la veille. De là où nous nous trouvions, nous avions tout le loisir d’observer montagnes et glaciers, vallées et fjords. Une vue imprenable sur les sections des fjords qui se jetaient dans l’Atlantique s’offrait à nous.