Pologne : la Tricité, la promesse d'une escapade inoubliable
Les villes de Gdańsk, Sopot et Gdynia, facilement accessibles entre elles, offrent une grande variété d'activités mêlant histoire, architecture et moments de détente à la plage.
Le centre historique de Gdańsk se dévoile depuis l’une des arches de la Porte Verte, érigée au 16e siècle. Cet édifice a servi de résidence officielle aux monarques polonais.
Les villes baltes de Gdańsk, Sopot et Gdynia forment la région métropolitaine polonaise connue sous le nom de Tricité, mais chacune a sa propre identité : Gdańsk est connue pour son histoire et ses façades médiévales ; Sopot est une élégante ville thermale ; et Gdynia mise tout sur le modernisme simplifié. Mais quelle que soit la ville dans laquelle vous vous trouvez, vous pourrez déguster du hareng, de la morue et du poisson fumé de la mer Baltique, et découvrir la cuisine cachoube contemporaine, qui fait la part belle aux produits locaux, aux pickles de légumes et à la fermentation.
QUAND Y ALLER ?
Les mois de mai, juin et septembre offrent le meilleur compromis : le temps est doux, les journées sont longues et les plages ne sont pas bondées. Les mois de juillet et août sont plus animés et il fait généralement chaud, même si la météo le long de la mer Baltique peut être imprévisible et que la température de l’eau reste fraîche. C’est aussi à cette période qu’ont lieu des concerts en plein air ainsi que la foire Saint-Dominique de Gdańsk, vieille de plusieurs siècles, et que la pratique de la voile bat son plein. Le printemps et l’automne sont les saisons idéales pour visiter des musées, faire des virées gourmandes le temps d’un week-end et se balader dans les quartiers historiques. L’hiver peut être venteux et froid, mais les décorations et le marché de Noël de Gdańsk en valent le coup.
ACTIVITÉS À FAIRE
À Gdańsk : Depuis le centre-ville, franchissez la Porte Dorée puis empruntez la Rue Longue jusqu’aux quais bordant la Motława, où les maisons anciennes des marchands et la plus grande grue portuaire de l’Europe médiévale donnent un aperçu du passé prospère de la ville, qui était une importante plaque tournante du commerce. Frayez-vous un chemin jusqu’à l’église Sainte-Marie et ses briques rouges, dont la construction s’est achevée en 1502, 150 ans après la pose de la première pierre. Installé dans un bâtiment résolument moderne, le musée de la Seconde Guerre mondiale est consacré au coût humain de ce conflit dévastateur. Il a ouvert sa salle d’exposition principale en 2017. Le centre de la solidarité européenne s’intéresse à l’histoire d’après-guerre et plus particulièrement à la manière dont Solidarnosc (Solidarité), un syndicat polonais fondé en 1980, a brillamment défié le régime communiste. Les bâtiments industriels à proximité ont été transformés en galeries d’art, en restaurants, en brasseries et en salles de concert.
À Sopot : Construite en 1827 (et reconstruite à de nombreuses reprises depuis), la jetée de Sopot mesure plus de 500 mètres de long et serait la plus longue en bois d’Europe. Après avoir arpenté le front de mer, poursuivez votre chemin le long de la plage de Sopot pour découvrir les rues bordées de villas. Derrière la ville se trouve le parc paysager de Tricité, un bois protégé d’une superficie d’environ 200 km² traversé par les sentiers forestiers.
les plus populaires
À Gdynia, le restaurant Biały Królik met la cuisine cabouche traditionnelle à l’honneur dans ses plats faisant la part belle aux produits d’origine végétale.
À Gdynia : Gdynia saura séduire les passionnés d’architecture. Son centre-ville moderniste, en grande partie construit dans les années 1930 et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2025, se caractérise par ses coins arrondis, ses fenêtres horizontales et ses détails nautiques. Sur le front de mer, les musées maritimes et le musée de l’émigration permettent d’en savoir plus sur l’histoire de cette ville portuaire. Du 22 juillet au 1er août 2027, les visiteurs peuvent assister aux championnats du monde de voile, au cours desquels s’affronteront les meilleurs marins.
SE DÉPLACER
Des trains à destination de Sopot et Gdynia sont au départ de la gare de l’aéroport Gdańsk Lech Wałęsa. Si vous souhaitez vous rendre à Gdańsk, vous devrez prendre une navette. Des trains longue distance relient Gdańsk et Gdynia à Varsovie et toute autre grande ville polonaise. Dans la Tricité, les trains de banlieue SKM le long de la côte desservent les trois villes. Pour vous déplacer au quotidien, optez pour le tram ou le bus, mais le mieux pour découvrir les centres-villes est de marcher. Vous n’aurez pas besoin d’une voiture, sauf si vous comptez vous rendre dans la campagne cabouche ou aller à la plage en dehors de la Tricité.
Łukasz Załuski est rédacteur en chef de l’édition polonaise des magazines National Geographic et National Geographic Traveller.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise et dans le magazine National Geographic Traveller (UK).