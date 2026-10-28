Pologne : la Tricité, la promesse d'une escapade inoubliable

Les villes baltes de Gdańsk, Sopot et Gdynia forment la région métropolitaine polonaise connue sous le nom de Tricité, mais chacune a sa propre identité : Gdańsk est connue pour son histoire et ses façades médiévales ; Sopot est une élégante ville thermale ; et Gdynia mise tout sur le modernisme simplifié. Mais quelle que soit la ville dans laquelle vous vous trouvez, vous pourrez déguster du hareng, de la morue et du poisson fumé de la mer Baltique, et découvrir la cuisine cachoube contemporaine, qui fait la part belle aux produits locaux, aux pickles de légumes et à la fermentation.

QUAND Y ALLER ?

Les mois de mai, juin et septembre offrent le meilleur compromis : le temps est doux, les journées sont longues et les plages ne sont pas bondées. Les mois de juillet et août sont plus animés et il fait généralement chaud, même si la météo le long de la mer Baltique peut être imprévisible et que la température de l’eau reste fraîche. C’est aussi à cette période qu’ont lieu des concerts en plein air ainsi que la foire Saint-Dominique de Gdańsk, vieille de plusieurs siècles, et que la pratique de la voile bat son plein. Le printemps et l’automne sont les saisons idéales pour visiter des musées, faire des virées gourmandes le temps d’un week-end et se balader dans les quartiers historiques. L’hiver peut être venteux et froid, mais les décorations et le marché de Noël de Gdańsk en valent le coup.