Marre des pistes bondées ? Laissez-vous tenter par ces stations de ski

Si un mélange de charme italien et de gemütlichkeit autrichien (c’est-à-dire de confort douillet) ne vous dérange pas, essayez Drei Zinnen dans la région germanophone du Sud-Tyrol, dans le nord-est de l’Italie. Un récent projet a permis de relier ses innombrables petits villages grâce à 80 kilomètres de nouvelles pistes. De futurs plans prévoient l’ajout de deux remontées mécaniques et de deux pistes afin d’atteindre le village de Padola et même l’Autriche. Le paysage est époustouflant avec ses panoramas sur les Dolomites à chaque tournant. Une bonne partie des pistes sont classées bleues, mais on y trouve des pistes rouges exigeantes et quelques pistes noires, dont l’Holzriese, qui se veut la plus abrupte d’Italie. La plupart sont bordées d’arbres et restent donc excellentes à pratiquer en cas de mauvais temps. De plus, la fabrication de neige dans le Sud-Tyrol est réputée exceptionnelle.