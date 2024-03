Belgique : à la découverte de Gand, ville rebelle et méconnue

3. Art urbain

Depuis l’instauration dans les années 1990 d’une zone libre dans une rue du centre historique, surnommée « la ruelle aux graffitis », les peintures murales se sont multipliées dans Gand. La carte « Sorry, Not Sorry », disponible en téléchargement gratuit, localise quelques-unes des plus connues. Parmi les œuvres d’artistes locaux figurent des lapins de ROA visibles à Tempelhof et des renards sur Napoleon Destanbergstraat, qui ont permis à Kitsune de se faire connaître.

Dans la partie nord de la ville, un ensemble d’anciennes usines a été rénové et accueille désormais Dok Noord, l’un des derniers projets d’aménagement de bureaux et d’infrastructures de loisirs de Gand. Sa principale attraction, Hal 16, est un food hall niché dans un ancien entrepôt en briques. Goûtez aux plats de viande grillée ou aux spécialités italiennes comme les pâtes mafaldine accompagnées de ragoût de poulpe, et étanchez votre soif à Dok Brewing Company, où vous pourrez choisir parmi 30 bières pression. La Waar is Loca, une pale ale brassée sur place, est la préférée des clients.

C’est en Belgique qu’a commencé la Révolution industrielle en Europe. Le musée, qui occupe une ancienne filature de coton, raconte comment Gand est devenue un acteur majeur de l’industrie du textile. La star de la collection est le premier métier à filer de Belgique, une machine créée pour accélérer la production de fil. Il était interdit à l’époque d’importer une telle machine dans le pays, ce qui a contraint le Gantois Lieven Bauwens à faire entrer illégalement du Royaume-Uni ses différentes pièces.

OÙ MANGER À GAND

Ce café vegan situé à quelques encablures du beffroi propose des lasagnes de légumes au pesto de roquette et au parmesan d’amande ou encore des bánh mì garnis de tofu, de pickles de carottes et de chou rouge. Dans sa petite boutique vegan, vous pourrez aussi acheter de la bière à l’hibiscus, de la pâte miso à base de vert de poireau et du fromage de noix fabriqué localement.

Ce restaurant moderne situé dans le quartier paisible d’Onderbergen, à deux pas du centre historique, travaille avec des éleveurs et des petits producteurs du coin pour mettre à l’honneur les produits de saison. Le menu change en fonction de l’approvisionnement du jour, mais vous pourrez notamment y déguster une tarte Tatin d’endives à la crème d’oignon accompagnée d’une salade de moutarde ou du bœuf mariné servi avec des salsifis, du soja et des herbes. L’établissement propose un accord mets et vin ou bière pour chaque plat.

Pour célébrer ses 10 ans, ce restaurant 1 étoile s’est refait une beauté, tout en conservant une décoration minimaliste aux couleurs sombres qui met en lumière le menu en plusieurs plats du chef brésilien Marcelo Ballardin. Ce dernier s’inspire de ses expériences à l’étranger pour créer des assiettes uniques, comme du maquereau au calamondin (citron des Philippines) ou encore du bar accompagné d’une sauce tucupi, un jus extrait de la racine de manioc de la forêt amazonienne.

OÙ FAIRE DES ACHATS

Cette boutique située le Korenlei fabrique ses propres créations depuis le 19e siècle. Une odeur de lavande flotte à l’intérieur, où vous pourrez acheter des nappes en lin brodées de homards, des chemises de nuit rétro et des robes pour enfant brodées de boutons de rose. Les prix sont raisonnables, bien que le lin belge soit connu pour sa douceur.

2. Les antiquaires

Gand regorge de boutiques vintages. Se faisant face sur Baudelostraat, une rue du centre de la ville, Antiek-Depot vend des curiosités en nombre tandis que Moca a des chaises et des tambourins suspendus au plafond. Si vous préférez farfouiller dans un désordre plus organisé, la Galerie St-John propose, dans sa boutique installée dans une ancienne église baroque, une sélection de premier choix de couverts, de porcelaines et de tableaux belges.

3. Les magasins de confiseries et condiments

Si la Belgique est connue pour ses gaufres et ses chocolats, les Gantois vous recommanderont sans doute d’autres spécialités. Achetez un paquet de cuberdons, ces bonbons durs en forme de nez remplis de sirop de fruits, à la Confiserie Temmerman située dans le quartier Patershol et en activité depuis 1904. Encore plus ancienne, la boutique Tierenteyn-Verlent située dans le centre historique, où vous pourrez acheter une fameuse moutarde locale élaborée à partir d’une recette tenue secrète.

OÙ SORTIR