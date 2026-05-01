L’été, la Suisse vit au rythme de l’eau

UNE VILLE TRAVERSÉE PAR UNE RIVIÈRE...

Après avoir exploré les montagnes de la Jungfrau, je me dirige vers ma dernière étape : la ville de Berne. Depuis Interlaken, mon train longe les rives du lac de Thoune, puis met le cap vers le nord ouest en suivant approximativement le cours de l'Aar qui ne cesse de captiver l'attention des passagers à travers les fenêtres du wagon. J'aperçois par intermittence son courant puissant et son extraordinaire couleur turquoise laiteuse, due à la « farine de roche », ces fines particules de roche pulvérisée présentes dans l'eau de fonte des glaciers, qui absorbent et diffusent la lumière. C'est une journée chaude et ensoleillée et, de temps à autre, je vois quelqu'un plonger dans l'eau. Lorsque j'arrive dans la capitale suisse une heure plus tard, j'ai très envie de faire exactement la même chose.

Je déambule dans les rues du centre médiéval de Berne, pavées et ornées de drapeaux, mais chaque vue semble me ramener vers la rivière. Sur la Münsterplatz, face à la cathédrale de la ville, un visage doré sur une fontaine du 16e siècle projette des jets d'eau. À une autre église, la Nydeggkirche, les tuiles du toit sont exactement de la même couleur que le bleu-vert attirant de l'Aar. Lorsque le clocher de Berne sonne midi, je ne peux pas résister à l'appel de la rivière et je descend les ruelles jusqu'à sa rive, pour découvrir que la plupart des habitants de la ville s'y trouvent déjà.

« L'été, on passe tout notre temps sur l'Aar » affirme Uma Bintti, une étudiante que je rencontre alors qu'elle est sur le point de sauter du Schönausteg, une passerelle qui fait office de plongeoir pendant les mois les plus chauds de l'année. Autour de nous, les gens plongent joyeusement dans l'eau. « Certains habitants utilisent la rivière pour se rendre au travail » ajoute Djami Stram, l'ami d'Uma. « Ils mettent toutes leurs affaires dans un sac étanche et se laissent porter jusqu'à leur bureau ». Comme je n'ai pas d'Aarebäg, comme on les appelle ici, ils me conseillent de laisser mes affaires au bassin de Marzili, plus bas sur la rive, où il y a des casiers. « Mais nous, on se contente de couvrir nos sacs avec une serviette. C'est ça la sécurité à Marzili ! » plaisante Uma. « Berne est une ville vraiment sûre ».

En empruntant le sentier ombragé qui longe la rivière, on comprend aisément que l'Aar est un élément vital pour Berne. Je passe devant un terrain de beach-volley en plein match, devant de charmants cafés au bord de l'eau comme l'Altes Tramdepot où des gens savourent un déjeuner en plein air ou un café glacé, et devant des personnes qui pique-niquent et se prélassent sur les berges couvertes d'herbe. « L'été, le rythme de notre vie ralentit pour s'adapter à celui de la rivière » explique Nelson Barroso, assis sur les berges tandis que son amie Esther Himbaza patauge dans les eaux peu profondes. « J'apprécie l'énergie apaisante de l'Aar » ajoute-t-elle.

Enfin, c'est mon tour de découvrir par moi-même ses vertus régénérantes. De retour à la passerelle Schönausteg après avoir laissé mes vêtements, je me jette à l'eau sans la moindre hésitation. Submergée par l'eau pendant un court moment, j'entends les pierres glisser sur le lit de la rivière, puis je remonte à la surface pour rejoindre les autres, nos têtes flottant comme des bouées expressives. Bien que je me déplace à une vitesse exaltante, je me fais dépasser par un homme sur une planche de paddle et un chien portant un gilet de sauvetage. Même si l'expérience n'est pas sans rappeler la descente d'une « lazy river » (rivière paresseuse) d'un parc aquatique, la température rafraîchissante me rappelle qu'il ne s'agit pas d'une simulation mais bien de la réalité : si je manquais le panneau « dernière sortie » du bassin de Marzili, je finirais par arriver à l'embouchure de la rivière, dans le Rhin.

Sortir de l'eau tout près du bâtiment du Parlement suisse revêt une certaine symbolique : même au cœur de sa capitale, c'est un pays où la nature occupe toujours le devant de la scène.