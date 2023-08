À la Réunion, le tourisme à vélo en plein essor

Soutenue par d’énormes piliers, elle semble jaillir de l’océan Indien. Elle, c’est la Nouvelle Route du Littoral, une structure de béton et d’acier longue de 13 km, sur laquelle nous pédalons enveloppés dans la brume. Elle a été construite à quelques mètres des falaises abruptes et dangereuses qui longent la côte nord de la Réunion, une île située entre l’île Maurice et la côte est de Madagascar.

Ce projet de 2 milliards d’euros, soutenu par l’UE, devrait être achevé d’ici la fin de l’année et permettra de relier la ville de Saint-Pierre, au sud de l’île, à celle de Saint-Denis, au nord, en passant par l’aéroport et la ville de Saint-Paul. Sa construction est considérée comme la plus chère au monde.

Techniquement, je suis toujours en France. Relié à Paris par le vol intérieur le plus long du pays, le département d’outre-mer de la Réunion rappelle la Métropole, mais le décor est celui d’une île tropicale. Sculptés par l’activité volcanique et tectonique, d’immenses cratères parsèment le cœur de la Réunion et sa forêt tropicale. Les falaises escarpées se dressent vers le ciel et les champs de lave s’étendent jusqu’à l’océan, au point d’être parfois léchés par les vagues. Dans les cafés de l’île, on trouve des baguettes croustillantes, des croissants au beurre et des bouteilles de Bordeaux.

Mais s’il y a bien un passe-temps populaire dont la Réunion n’a pas hérité de la métropole, c’est le cyclisme. Cela est sur le point de changer grâce au développement du tourisme à vélo.

« Cela fait un moment que nous louons des vélos et organisons des sorties cyclo, et cette activité séduit de plus en plus de voyageurs », confie Gildas Le Pessec de chez Rando Réunion Passion, le spécialiste du VTT sur l’île.

Après être venu me chercher à mon hôtel à Saint-Paul, Gildas et moi prenons de la hauteur sur les routes sinueuses pour atteindre notre point de départ, situé à 2 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur les pentes abruptes de Piton Maïdo, l’un des nombreux sommets dentelés de la Réunion.