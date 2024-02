Norvège : vingt-quatre heures le long des fjords du grand Nord

La Commission baleinière internationale, qui supervise la pêche à la baleine et le tourisme baleinier dans le monde entier, répertorie une cinquantaine de pays, dont la Norvège, qui se sont dotés de règles pour encadrer le tourisme maritime, qu’il s’agisse de distances de sécurité à respecter ou bien du temps imparti pour les bateaux auprès d’un groupe de cétacés.

Pour Victoria Melluish, dans le cadre d’une démarche responsable et dans le respect des animaux que vous souhaitez observer, il est important de se renseigner sur les sociétés proposant les excursions d’observation de baleines. « Visitez le site web de l'opérateur ou parlez à un représentant pour vous assurer que vous soutenez les opérateurs les plus responsables. Pensez à poser les questions suivantes : l’opérateur s’engage-t-il à maintenir une distance de sécurité entre le navire et les mammifères marins ? Le bateau utilisé par l'opérateur est-il respectueux de l'environnement afin de minimiser la pollution sonore et la consommation de carburant ? L'opérateur navigue-t-il à une vitesse de sept nœuds ou moins, ce qui réduit le risque de collision et permet d'observer les baleines plus sereinement ? Enfin, demandez à l'opérateur s'il a établi un protocole pour les rencontres avec les couples mère-baleineau. Cela fait preuve de leur volonté de prioriser le bien-être des animaux. »

Dans ce paysage si étranger à tout ce que je connais, ces apparitions de cétacés venant à la rencontre du bateau semblent relever du merveilleux. Curieux, une baleine à bosse et son petit tournent non loin du bateau.

Le vent est désormais trop fort pour nous permettre d’aller les observer de plus près en zodiac. Je me tourne vers Victoria pour lui demander si cette pratique n’aurait pas été dérangeante pour les cétacés, puisque nous aurions utilisé un bateau à moteur, contrairement à d’autres zones maritimes où des kayaks, des canoës ou des paddleboards sont proposés aux touristes. Si elle reconnaît que ces moyens de navigation représentent un moindre stress pour les animaux, elle insiste sur le fait que quel que soit le moyen d’observation, le plus important est de maintenir une distance de sécurité de 50 à 100 mètres et de veiller à ne pas les suivre ou se diriger droit vers eux. « Pour toute observation de la faune d’une manière générale, il y a une règle d'or à respecter : si un animal sauvage modifie son comportement en raison de votre présence, c'est que vous êtes trop près. »

COMMENT DISTINGUER LES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CÉTACÉS ?

En Norvège, la saison d’observation hivernale des baleines va de mi-janvier à avril, et la saison d'été de début mai à début novembre. Dans le nord du pays, et surtout dans l’archipel des Vesterålen, vos chances d'apercevoir des baleines sont supérieures à tout autre endroit en Norvège. Au milieu de l’hiver, les harengs migrateurs se dirigent vers le nord, attirant cachalots, orques et rorquals communs. Ces dernières années, cette migration a principalement eu lieu dans les régions de Lyngenfjord et d’Alta.