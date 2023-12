Suède : à l'aventure en territoire sámi

3. EN VISITANT UN MUSÉE SÁMI

Les terres glacées Sápmi, parsemées de forêts de bouleaux et de pins, semblent à première vue inhabitées. Ceux qui savent où poser les yeux trouveront pourtant des signes millénaires de la culture sámi. Un tiers des 300 glaciers suédois se situent en Laponie et, en fondant, laissent l’humain actuel faire des découvertes telles qu’un traineau vieux de 400 ans, des flèches d’il y a 1 000 ans ou des skis datant d’il y a 5 000 ans. L’Ájtte Museum, à Jokkmokk, plonge dans l’histoire sámi et explore les croyances spirituelles du peuple, leur artisanat et leurs techniques de survie en exposant par exemple des percussions fabriquées à la main, une robe traditionnelle et une tente lavvu. Il offre un aperçu fascinant du mode de vie des Samis.

4. EN ACHETANT DES OBJETS ARTISANAUX

L'achat d'objets artisanaux favorise l'économie locale des zones rurales comme Jukkasjärvi. Il s’agit également d’un bon moyen d'apprécier la culture sámi et de la maintenir en vie. La boutique du musée en plein air Márkanbáiki propose des paniers, des tasses kuksa sculptées à la main et des bijoux en argent censés chasser les mauvais esprits. « Nous utilisons la peau des rennes pour fabriquer des sacs de café, la fourrure pour les bottes et les bois pour les couteaux », explique la guide sámi Thea-Olivia Persson Fjallman. Les couteaux sont courbés pour faciliter leur prise en main avec des gants et tous les objets artisanaux sont décorés. « Comme nous étions nomades, nous ne pouvions pas transporter des objets de valeur, alors nous avons embelli des objets utiles. »

5. EN PÊCHANT SOUS LA GLACE

Emanuel Swärd, qui dirige l'Arctic Retreat, aide ses clients à pêcher sous la glace à Överstbyn, puis cuisine leurs prises. Après avoir étudié la pêche sportive, Emanuel est devenu guide, a remporté un record du monde pour avoir remonté la plus longue perche et est devenu influenceur dans le domaine de la pêche. « La perche est comme une drogue qui vous pousse à continuer la pêche, car elle est très facile à attraper », plaisante-t-il. À l'aide d'images satellite, Emanuel aide ses clients à trouver des endroits profonds et dépourvus de rochers dans la rivière de Råneå ou le lac Vitträsket, à percer un trou dans la glace et à utiliser des appâts phosphorescents pour attirer l'omble chevalier.

LE MEILLEUR DES VOYAGES : L’HIVER AVEC LES SÁMIS

1. En Suède

Assistez à une course de rennes au marché artisanal de Jokkmokk, vieux de 400 ans, faites du traîneau à chiens dans une forêt d'épicéas, de la motoneige sur des rivières gelées et un safari à la recherche d'élans lors d'un voyage en Laponie suédoise durant lequel vous pourrez également rencontrer des éleveurs de rennes sámis. À partir de 21 900 SEK par personne (1 960 euros), incluant un guide, les activités et cinq nuits d'hébergement en pension complète (sauf un déjeuner), avec Laponia Adventures.

2. En Finlande

Faites l'expérience de la « Laponie comme un local » avec 50° North, agence spécialisée dans le tourisme en Arctique. Vous pourrez essayer la pêche sur glace, la motoneige, le ski de fond ou le ski alpin ainsi qu’une expédition avec des chiens husky, et profiter d’une promenade en traîneau et de la visite d'un élevage de rennes près d'Äkäslompolo. À partir de 1 530 € par personne, comprenant les activités, la location de vêtements d'hiver, six nuits d'hébergement, deux déjeuners et les trajets depuis et vers l'aéroport de Kittilä.