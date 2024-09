Expériences 5 étoiles : comment les safaris ont évolué vers le luxe en quelques années

La fragilité alarmante des écosystèmes est illustrée par la condition actuelle des rhinocéros noirs (Diceros bicornis). Le braconnage ayant contribué à l'extinction de 96 % de la population de rhinocéros noirs en seulement vingt-cinq ans, jusqu'en 1995, les efforts de conservation ont permis à l'espèce de revenir sur le devant de la scène. Bien sûr, le braconnage n'est pas la seule menace. La perte d'habitat, causée par l'expansion agricole, la déforestation ainsi que le minage peuvent s'avérer tout aussi destructeurs, tandis que la chasse au gibier pour la viande d'animaux sauvages est un défi permanent. C'est la raison pour laquelle les efforts de conservation de la part des organisateurs de safari ont tendance à se concentrer autant sur l'éducation et la responsabilisation des communautés locales que sur la surveillance et la protection de la faune et de l'habitat.

Les safaris haut de gamme constituent une source vitale de financements pour ces efforts de conservation, même si les camps de luxe sont loin d'être les planches à billets que certains pourraient imaginer. Les dépenses, tant initiales qu'au long cours, sont énormes. Les économies d'échelle étant nulles, tous les coûts, de la construction aux transports en passant par l'électricité et le réseau wifi, peuvent être jusqu'à 50 % plus élevés que dans les zones urbaines. Il faut nourrir et loger une main-d'œuvre suffisamment nombreuse pour répondre aux ratios entre le personnel et les hôtes. Il faut payer les droits de location et les droits d'entrée dans les parcs nationaux, financer les patrouilles anti-braconnage et prévoir un budget marketing conséquent. Quand on est immergé dans la nature, il n'y a pas beaucoup d'échanges commerciaux. « Tout a un prix », relève Kate Hughes qui travaille pour Lepogo Lodges, un groupe de safaris opérant en Afrique du Sud.

Tout cela doit être financé par une poignée d'hôtes séjournant chaque nuit sur place. « Dans les gîtes haut de gamme, tout est question d'exclusivité », explique le Dr Jennifer Lalley, cofondatrice de Natural Selection, un ensemble de vingt-quatre camps et gîtes au Botswana, en Namibie et en Afrique du Sud, axé sur la conservation.

Le simple fait d'avoir un camp occupé par des touristes présente des avantages, souligne le Dr Lalley, en particulier dans la lutte contre le braconnage. Les braconniers y réfléchissent généralement à deux fois avant de cibler les endroits remplis de témoins potentiels. Mais, les voyageurs étant de plus en plus attentifs à la protection de l'environnement, une simple présence n'est plus suffisante. Les organisateurs de safaris ont besoin d'avoir un avantage tangible sur leur environnement, au-delà des simples arguments marketing.

« Il y a énormément de green-washing là-bas », estime le Dr Lalley. L'une des erreurs les plus courantes consiste à mettre en avant le nombre de locaux employés ou d'hectares pris en charge. Les deux aspects sont utiles, bien sûr, « mais il s'agit des coûts liés à l'exercice d'une activité également », dit-elle. En d'autres termes, si vous ouvrez un gîte isolé, vous n'aurez d'autre choix que d'employer des locaux pour l'entretenir, et vous aurez aussi besoin d'un terrain d'une certaine taille pour que vos clients puissent en profiter. Elle conseille vivement aux touristes désireux de faire un safari de savoir qui « essaie vraiment d'aller plus loin ».

African Bush Camps est un bon exemple. Tourmenté par le fait de retourner dans des régions où il avait été guide pour y découvrir une faune et une flore décimées, Ndlovu a créé African Bush Camps en 2006. C'est un ensemble de dix-sept camps et de gîtes au Botswana, au Zimbabwe et en Zambie, dont l'objectif principal n'est pas seulement de conserver les terres sur lesquelles elles opèrent, mais de les régénérer.

Les projets financés par la fondation comprennent la plantation d'arbres fruitiers indigènes pour offrir un abri à la faune et à la flore et la remise à l'état sauvage des zones qui ont été utilisées dans le passé pour le pâturage du bétail. Des initiatives de coexistence entre l'homme et la faune ont également été mises en œuvre, notamment en aidant les villages à protéger le bétail des prédateurs afin d'éviter les représailles. Plutôt que de se concentrer sur le superficiel, faire des dons symboliques, installer quelques panneaux solaires sur le toit et s'arrêter là, ils vont plus loin.

CHOISIR JUDICIEUSEMENT

Le type de territoire protégé que vous visitez peut s'avérer tout aussi important, comme le soulève Justin Francis, fondateur et PDG de Responsible Travel, qui offre plus de 400 safaris dans diverses destinations d'Afrique. Contrairement aux réserves et aux parcs gérés par le gouvernement, ceux-ci appartiennent aux communautés locales qui perçoivent un revenu régulier sous la forme de bail emphytéotique et qui ont un droit de regard sur l'activité touristique en cours, créant ainsi non seulement un revenu, mais aussi une adhésion.

C'est un nouveau concept, mais il n'est pas niche. Environ un cinquième du territoire kenyan est protégé sous une forme ou une autre, et un peu plus de la moitié de ce territoire est constitué de réserves naturelles communautaires, alors qu'il n'y en avait aucune depuis une génération. La Namibie, l'Ouganda et la Zambie embrassent également le principe.

Le surtourisme est aussi une réalité pour le tourisme animalier, d'après Justin Francis. Il mentionne le cratère de Ngorongoro en Tanzanie, où des centaines de véhicules d'observation de la faune se réunissent chaque jour, perturbant les périodes de chasse et les habitats. C'est le safari en tant que force destructive plutôt que conservatrice, et la conclusion pour le consommateur est claire : il faut rechercher ce qui est moins connu.

Lepogo Lodges, deux camps situés dans la province sud-africaine de Limpopo, fait partie de cette catégorie. Les camps sont somptueux et les prix sont à l'avenant. Le Noka Camp, avec ses villas sous tente et ses piscines à débordement, est proposé à partir de 36 000 ZAR (environ 1 815 €) par couple et par nuit.