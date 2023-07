À Oman, l’oasis de Bisya livre ses secrets

Comment pouvait-on vivre dans les marges arides et inospitalières du désert voilà 4500 ans ? Animée par cette question, l'archéologue et exploratrice National Geographic Mathilde Jean est allée fouiller les sols du sultanat d’Oman sous un soleil de plomb. Armée de son pinceau et de sa truelle, et entourée d’une équipe de spécialistes, elle mène depuis près deux ans une grande étude sur l’oasis de Bisya, l’une des zones archéologiques les plus denses de l’âge du Bronze dans ce pays.