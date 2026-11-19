Normandie : en 2027, marchez dans les pas de Guillaume le Conquérant
La région célèbre cette année le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant avec de nombreux événements au programme.
La cite fortifiée du Mont Saint-Michel, classée à l’UNESCO, surplombe les plages de Normandie.
Il y a plus de mille ans, des Vikings s’installèrent sur les côtes de ce qui allait devenir la Normandie. Les conséquences politiques et culturelles de cette invasion furent lourdes pour l’Europe : la figure de Guillaume le Conquérant, né en Normandie en 1027, en est l’incarnation. En 1066, il mena la conquête normande de l’Angleterre, dont la bataille d’Hastings marqua un tournant décisif - c'est cette bataille qui est illustrée à travers la tapisserie de Bayeux.
Pour célébrer le millénaire de sa naissance, la région compte faire de 2027 une année de fête. Banquets, théâtre de rue… Les festivités dureront toute l’année. Une belle opportunité d’en apprendre plus sur le rôle important qu’a joué cette région dans l’histoire de l’Europe, tout en explorant des paysages et une culture culinaire qui continuent d’inspirer les voyageurs venus des quatre coins du monde.
QUAND PARTIR ?
Les chaudes et longues journées estivales portent leur lot de concerts en plein air et de festivals en tous genres. Si le nombre de visiteurs s’annonce plus important cette année, la Normandie est généralement plus calme au printemps, lors de la floraison des jardins et des vergers, et en automne, où de nombreux festivals célèbrent les ressources terriennes et maritimes récoltées pendant l’année. En novembre, plusieurs villes portuaires telles que Fécamp et Dieppe fêtent le retour des bancs de poissons lors de la Fête du Hareng, tandis que des festivals en l’honneur du cidre et de la pomme fleurissent partout dans la région. Si les hivers sont froids et humides, ponctués de rafales en provenance de la Manche, il est plus économique de voyager hors saison ; et rien ne peut égaler une soirée au coin du feu après une journée de visite.
QU'Y FAIRE ?
Revivre la conquête normande : en 2027, la Normandie marque le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant à Falaise à travers MILLENIUM, une programmation culturelle de reconstitutions, sports et jeux médiévaux, spectacles de son et lumière et d’autres événements dans toute la région.
À travers les yeux des peintres impressionnistes : site touristique incontournable, la maison de Claude Monet à Giverny vous accueille dans la demeure où le peintre vécut pendant plus de quarante ans et réalisa certaines de ses œuvres les plus célèbres, telles que la série des Nymphéas comprenant Le Bassin aux Nymphéas. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin : la région regorge de paysages peints par Monet et ses compagnons, notamment les falaises d’Étretat, la promenade de Deauville et le pittoresque port de Honfleur.
les plus populaires
Claude Monet a conçu les jardins de Giverny, où il a vécu et peint de nombreuses œuvres.
Commémorer le D-day : visitez les célèbres plages entrées au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2026 où les forces alliées débarquèrent le 6 juin 1944 pour libérer l’Europe occupée. La restauration du Pointe du Hoc Ranger Monument, qui commémore l’exploit des rangers américains ayant escaladé les falaises de 30 mètres afin de neutraliser l’artillerie allemande sur place, devrait être achevée fin 2027.
Visiter l'abbaye insulaire la plus célèbre du monde : marchez dans les pas des pèlerins médiévaux qui affrontaient sables mouvants et marées capricieuses pour atteindre l'abbaye du Mont-Saint-Michel, aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Des promenades à marée basse ou des excursions pour observer les oiseaux de la baie ouvrent une perspective différente sur ce site légendaire.
Découvrir la tapisserie de Bayeux : Le musée de la Tapisserie de Bayeux restera fermé pour rénovation jusqu’en octobre 2027, tandis que l’œuvre sera exposée au British Museum. En attendant sa réouverture, les visiteurs peuvent découvrir une exposition audiovisuelle monumentale consacrée à la conquête normande et aux secrets de la tapisserie à l’Hôtel du Doyen. Le Château de Falaise, ancienne demeure de Guillaume le Conquérant, accueille une exposition d’art contemporain en lien avec MILLENIUM. On peut y voir une pièce tissée par l’Atelier Tapisserie Guillot Aubusson représentant une scène « manquante » de la tapisserie originale : le couronnement de Guillaume le Conquérant.
Se balader dans Rouen : au cœur du centre historique de Rouen, dont une partie a survécu aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, se dresse la cathédrale Notre-Dame de Rouen, la plus haute cathédrale gothique de France. Elle obsédait Monet, qui l’a peinte une trentaine de fois. Pédalez le long des quais de Seine réaménagés et faites un saut à la Cité Immersive Viking pour une exploration multimédia de l’histoire des vikings en Normandie. Du 17 au 27 juin, Rouen accueillera l’Armada 2027, le plus grand rassemblement de voiliers au monde.
COMMENT S'Y RENDRE ?
Par le train, Rouen ne se trouve qu’à une heure et demie de Paris, depuis la gare Saint-Lazare. Pour Caen, cela ne prendra que deux heures. Il est aussi possible de louer une voiture à l’aéroport international Paris Charles de Gaulle, ce qui vous permettra d'emprunter les petites routes côtières de la région. Pour récompenser les touristes soucieux de l’environnement, la région Normandie a récemment lancé le tarif bas-carbone : tout voyageur voyageant en train, bus ou vélo bénéficie d’une réduction de 10 % à l’entrée de plus de cent sites touristiques. La Normandie compte plus de 2 000 kilomètres de pistes cyclables, qui offrent une vue panoramique sur la région.
Mary Winston Nicklin est une autrice franco-américaine basée à Paris. Elle écrit régulièrement des articles pour National Geographic.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.