Commémorer le D-day : visitez les célèbres plages entrées au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2026 où les forces alliées débarquèrent le 6 juin 1944 pour libérer l’Europe occupée. La restauration du Pointe du Hoc Ranger Monument, qui commémore l’exploit des rangers américains ayant escaladé les falaises de 30 mètres afin de neutraliser l’artillerie allemande sur place, devrait être achevée fin 2027.

Visiter l'abbaye insulaire la plus célèbre du monde : marchez dans les pas des pèlerins médiévaux qui affrontaient sables mouvants et marées capricieuses pour atteindre l'abbaye du Mont-Saint-Michel, aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Des promenades à marée basse ou des excursions pour observer les oiseaux de la baie ouvrent une perspective différente sur ce site légendaire.

Découvrir la tapisserie de Bayeux : Le musée de la Tapisserie de Bayeux restera fermé pour rénovation jusqu’en octobre 2027, tandis que l’œuvre sera exposée au British Museum. En attendant sa réouverture, les visiteurs peuvent découvrir une exposition audiovisuelle monumentale consacrée à la conquête normande et aux secrets de la tapisserie à l’Hôtel du Doyen. Le Château de Falaise, ancienne demeure de Guillaume le Conquérant, accueille une exposition d’art contemporain en lien avec MILLENIUM. On peut y voir une pièce tissée par l’Atelier Tapisserie Guillot Aubusson représentant une scène « manquante » de la tapisserie originale : le couronnement de Guillaume le Conquérant.

Se balader dans Rouen : au cœur du centre historique de Rouen, dont une partie a survécu aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, se dresse la cathédrale Notre-Dame de Rouen, la plus haute cathédrale gothique de France. Elle obsédait Monet, qui l’a peinte une trentaine de fois. Pédalez le long des quais de Seine réaménagés et faites un saut à la Cité Immersive Viking pour une exploration multimédia de l’histoire des vikings en Normandie. Du 17 au 27 juin, Rouen accueillera l’Armada 2027, le plus grand rassemblement de voiliers au monde.

COMMENT S'Y RENDRE ?

Par le train, Rouen ne se trouve qu’à une heure et demie de Paris, depuis la gare Saint-Lazare. Pour Caen, cela ne prendra que deux heures. Il est aussi possible de louer une voiture à l’aéroport international Paris Charles de Gaulle, ce qui vous permettra d'emprunter les petites routes côtières de la région. Pour récompenser les touristes soucieux de l’environnement, la région Normandie a récemment lancé le tarif bas-carbone : tout voyageur voyageant en train, bus ou vélo bénéficie d’une réduction de 10 % à l’entrée de plus de cent sites touristiques. La Normandie compte plus de 2 000 kilomètres de pistes cyclables, qui offrent une vue panoramique sur la région.