Plages, bouillabaisse et art urbain : petit guide pour visiter Marseille

« Marseille a une forte personnalité », lance la guide touristique Alexandra Blanc Véa tandis que nous contemplons les œuvres du cours Julien, quartier recouvert de graffitis. Cette Parisienne de naissance habitant Marseille depuis plus de vingt ans me conduit à travers des rues où sont visibles des appels à la grève tagués à la hâte, puis me montre une fresque immense intitulée « Man vs Wild ». Cette œuvre écologiste de l’artiste marseillais Mahn Kloix couvre la façade latérale d’une maison et montre un homme en short jaune équipé de palmes qui va à la rencontre d’une tortue gigantesque.

« Ici, ou bien on s’y plaît, ou bien on ne s’y plaît pas, mais il n’y a pas d’entre-deux », assène Alexandra. Marseille a un passé fascinant et bénéficie de plus d’ensoleillement que n’importe quel autre endroit en France. Son port étincelle, les fruits de mer y sont sublimes et la beauté brute du Parc national des Calanques n’est jamais loin. Mais la ville, qui commence tout juste à se remettre d’un déclin amorcé au milieu du siècle dernier, compte quelques lambeaux de ruine, c’est indéniable. Si Marseille n’est sans aucun doute pas le premier grand port de commerce à mêler poussière et grandeur, son image rugueuse lui confère une place à part parmi les villes françaises.

Au moins, elle ne manque pas d’œuvres d’art urbain à aller admirer. Les rues colorées du cours Julien s’étirent depuis une place centrale longée de bistrots et de bars que des brins de causette rendent effervescents. Presque chaque centimètre carré de béton fait office de toile et accueille des dessins de personnes aux yeux exorbités, des motifs surréalistes et des messages politiques passionnés.