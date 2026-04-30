Où déguster les meilleures gaufres à Bruxelles ?

Nous sommes un matin de février et Bruxelles est tout sauf festive. La pluie a vidé les rues de ses passants et la lumière terne de cette journée apporte une touche dissonante au mélange des styles architecturaux de la ville, où le gothique et le baroque côtoient le brutalisme et le fonctionnel. Pourtant, le parfum qui s'échappe d'un simple camion de gaufres suffit à transporter Laurence Bernard ailleurs. « C'est une odeur de chaleur », décrit-elle, « comme si c'était Noël tous les jours ».

Accompagnée par Laurence, guide de l'agence de voyage City Unscripted, je pars pour une visite sur mesure de sa ville. Je suis venue dans la capitale belge en quête de ses meilleures gaufres, ces pâtisseries croustillantes au motif quadrillé typique de la ville, qui ont ensuite conquis les buffets de petit-déjeuner, les restaurants ouverts toute la journée et tous les endroits où l'on a envie de se faire plaisir. Mais dans une ville qui prend ses spécialités culinaires très au sérieux, où les dégustations de chocolat sont monnaie courante et où les frites ont leur propre musée, les établissements spécialisés dans les gaufres sont étonnamment rares.

« On était tellement habitués aux gaufres qu'on ne les considérait pas comme une spécialité » explique Laurence, qui s'exprime par des petites phrases, arpentant la ville d'un pas rapide comme si elle était en plein pic de glucose. Nous passons devant des boutiques qui proposent cette gourmandise couverte de garnitures aux couleurs de l'arc-en-ciel : des kiwis, du caramel, des montagnes de crème chantilly si généreuses qu'on ne sait plus vraiment ce qu'il y a en dessous. « Ces endroits n'existaient pas il y a vingt ans, ils se sont développés avec le tourisme ».