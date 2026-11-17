Marseille : sept adresses gourmandes à tester
Marseille possède une identité culinaire unique, façonnée par la Méditerranée et des influences venues d'ailleurs. Voici quelques adresses pour la découvrir.
Arts culinaires et ménagers : à Marseille, la Maison Empereur est une vraie caverne d’Ali Baba.
Élégante et audacieuse, avec une chaleur accueillante propre au Sud, Marseille attire un nombre croissant de gastronomes, séduits par ce mélange unique de saveurs hérité de la France et de l'Afrique du Nord, que l'on retrouve dans les petits bistros, dans les rues ou au détour d'un camion à pizza. Évidemment, la bouillabaisse, cette soupe de poisson populaire du Vieux Port, et la panisse, restent des incontournables.
DÉPENSEZ COMME UN EMPEREUR
Situé sur la rue des Récolettes, l’établissement Maison Empereur existe depuis 1827. Dans ce dédale de parquets grinçants étiré sur deux étages, s’entasse une immense collection d’ustensiles de cuisine. Moules à cannelés traditionnels en cuivre, arsenal de couteaux à sushis japonais… On trouve également des produits locaux, comme des huiles d’olive, de la fleur de sel ou des sirops aux herbes renfermant les saveurs du Sud.
DÉCOUVREZ LES INCONTOURNABLES DE LA STREET FOOD
La street food a toute sa place à Marseille : le camion à pizzas moderne y aurait été inventé dans les années 1960. À tester : la pizza moitié-moitié, une moitié saupoudrée d’emmental, l’autre recouverte d’anchois et de sauce tomate. Embarquez pour trente-cinq minutes de ferry depuis le Vieux Port vers l’Estaque, où des kiosques comme Chez Magali proposent leurs fameuses panisses, à déguster face à la mer.
L'HISTOIRE DE L’ANIS
Le pastis, ce spiritueux parfumé à l’anis incontournable en été, a été inventé à Marseille par Paul Ricard, en 1932. Découvrez son histoire, ainsi que celle d’autres spécialités anisées, à la Maison Yellow. Situé sur les Docks, ce musée, bar, boutique et salle de dégustation occupe un entrepôt datant du 19e siècle, rénové comme ses voisins le long du quai nord du Vieux Port.
L’établissement Pain à l’ail se procure le pain de ses sandwichs à la bouillabaisse auprès d’une boulangerie locale.
Après avoir dégusté une bouillabaisse au Grand Bar des Goudes, les visiteurs peuvent se promener dans le sud de la ville, autour du pittoresque Port des Goudes.
GOÛTEZ LA MEILLEURE BOUILLABAISSE
Les meilleures versions de cette soupe de poisson traditionnelle se trouvent à Marseille, aux côtés d’alternatives plus innovantes. Essayez-la sous la forme d’un sandwich croustillant, servi avec la soupe et la rouille en guise d’accompagnements chez Pain à l’ail, un joyeux petit café derrière le Vieux Port. Ou bien dans sa version à emporter proposée par Bouillabaisse Turfu, à quelques pas de là. Bon marché, leur bouillabaisse est préparée à partir de poissons issus de la pêche responsable. Au sud de la ville, le long de la plage des Goudes entourée de rochers, le somptueux Grand Bar des Goudes sert une version raffinée et savoureuse de cette soupe, récompensée d’un prix.
GRIMPEZ SUR LES TOITS DE MARSEILLE
La Cité phocéenne ne manque pas de rooftops où partager un verre devant le coucher du soleil. Amateur de bonnes boissons, d’un service agréable et d’une vue privilégiée sur le Vieux Port ? L’Hôtel Hermès est fait pour vous. Depuis son modeste toit-terrasse, un verre de rosé à la main, profitez d’une vue sur le port et sur la mer où se couche le soleil, éclaboussant de lumière rose les belles collines de calcaire qui entourent Marseille.
DÉGUSTEZ UNE GLACE À L'ITALIENNE
Chez Ciao Amore, logé dans un grand magasin des années 1950 près du Vieux Port, le décor est peut-être kitsch, mais l'art de la glace y est pris très au sérieux. Au menu : des classiques italiens, comme pistache ou stracciatella. Pour les plus courageux, le glacier artisanal propose un parfum Arachidic (crème de pistache salée et caramel) et un hymne à la gloire de la navette de Marseille : la glace C’est Marseille BB !, une boule de glace à la fleur d’oranger saupoudrée de miettes du fameux biscuit et de pistaches salées.
UN DÎNER CHIC
Avec sa cuisine bistronomique, Marseille brouille les limites entre les styles culinaires. Prosper, sur l’artère du Cours Julien, sert ainsi un menu gastronomique dans une salle de bistro. Ses plats à l’influence hispano-mauresque incluent notamment une tortilla à la harissa verte et crudo de seiche. En sortant, vous pourrez profiter des bars branchés du quartier et des fresques murales, ou bien flâner un mercredi matin dans le marché bio.
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Cet article a initialement paru dans la revue National Geographic Traveller (UK) en langue anglaise.