Élégante et audacieuse, avec une chaleur accueillante propre au Sud, Marseille attire un nombre croissant de gastronomes, séduits par ce mélange unique de saveurs hérité de la France et de l'Afrique du Nord, que l'on retrouve dans les petits bistros, dans les rues ou au détour d'un camion à pizza. Évidemment, la bouillabaisse, cette soupe de poisson populaire du Vieux Port, et la panisse, restent des incontournables.

DÉPENSEZ COMME UN EMPEREUR

Situé sur la rue des Récolettes, l’établissement Maison Empereur existe depuis 1827. Dans ce dédale de parquets grinçants étiré sur deux étages, s’entasse une immense collection d’ustensiles de cuisine. Moules à cannelés traditionnels en cuivre, arsenal de couteaux à sushis japonais… On trouve également des produits locaux, comme des huiles d’olive, de la fleur de sel ou des sirops aux herbes renfermant les saveurs du Sud.

DÉCOUVREZ LES INCONTOURNABLES DE LA STREET FOOD

La street food a toute sa place à Marseille : le camion à pizzas moderne y aurait été inventé dans les années 1960. À tester : la pizza moitié-moitié, une moitié saupoudrée d’emmental, l’autre recouverte d’anchois et de sauce tomate. Embarquez pour trente-cinq minutes de ferry depuis le Vieux Port vers l’Estaque, où des kiosques comme Chez Magali proposent leurs fameuses panisses, à déguster face à la mer.

L'HISTOIRE DE L’ANIS

Le pastis, ce spiritueux parfumé à l’anis incontournable en été, a été inventé à Marseille par Paul Ricard, en 1932. Découvrez son histoire, ainsi que celle d’autres spécialités anisées, à la Maison Yellow. Situé sur les Docks, ce musée, bar, boutique et salle de dégustation occupe un entrepôt datant du 19e siècle, rénové comme ses voisins le long du quai nord du Vieux Port.