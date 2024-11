Nos conseils pour s'immerger dans la culture traditionnelle sud-coréenne

C’est dans les années 1960, seulement quelques années après la destruction engendrée par la guerre de Corée, que la Corée du Sud a commencé à protéger officiellement ses artisanats, coutumes et fêtes les plus précieux. Ils sont environ 150 à porter la désignation Patrimoine culturel immatériel national ; c’est notamment le cas des danses des masques et du tissage du chanvre. Ensemble, ils donnent aux visiteurs l’occasion d’en savoir plus sur un pays qui met toujours en valeur ses traditions, même s’il change et évolue.